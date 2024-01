Ako na dokonalú žiadosť o ruku? Buďte pripravení

Láska zo strednej? Kamaráti, medzi ktorými preskočila iskra po niekoľkých rokoch? Alebo rande z Tinderu, ktoré zbúralo všetky predsudky o online zoznamovaní? Nech už ste sa s vašou láskou stretli akokoľvek, je pred vami jeden z najdôležitejších okamihov v živote. Ako na žiadosť o ruku, aby bola presne taká, ako ste si ju vysnívali?

1. Ste na jednej vlne?

Ak vaša priateľka hovorí často o svadbe a vy tak určite viete, že sa chce stať vašou manželkou, túto časť môžete rovno preskočiť. Ak ste sa však spolu nikdy nebavili o svadbe, možno je najvyšší čas začať. Ako?

Nenápadne načnite debatu o budúcnosti. Môžete prebrať, kde by ste raz chceli bývať, kam sa vydáte na ďalšiu väčšiu cestu alebo kedy sa z vás asi stanú rodičia. Ak vaša láska rozpráva o budúcne s nadšením, alebo svadbu rovno spomenie, máte vyhraté. A môžete rovno vyberať zásnubný prsteň.

2. Ten najdôležitejší šperk v živote

Na zásnubnom prsteni si dajte naozaj záležať. Ak hľadáte kvalitu, vyberajte zásnubný prsteň s diamantom. Diamant je to najlepšie, čo nájdete na trhu so šperkami. Ak hľadáte ekonomickejší variant, môžete vybrať zásnubný prsteň s laboratórnym diamantom – ten je rovnako kvalitný ako ten prírodný, líši sa len vznikom, respektíve výrobou.

Ako odmerať veľkosť prsteňa? Na papierové pásiky, ktoré zmerajú obvod prsta rovno zabudnite, prekvapenie by sa mohlo nešikovne prezradiť. Ak vaša priateľka nosí prstene, vezmite jeden so sebou do zlatníctva. Veľkosť si tam jednoducho odmerajú.

Ak nenájdeme doma prsteň a nemáte ako zistiť veľkosť prsteňa, nič sa nedeje. Napríklad v zlatníctve Bisaku vám pomôžu vybrať jednu z najčastejších veľkostí. A ak by náhodou prsteň nesedel, prvú úpravu veľkosti máte zdarma.

3. Správny moment a miesto

Kde a kedy požiadať o ruku? S časom je to jednoduché. Ak máte prsteň a vybraté miesto, na nič nečakajte. Príprava svadby zaberie približne rok, preto je zbytočné so zásnubami otáľať – napríklad čakať na výročie.

Miesto je väčší oriešok. Jedno je však dôležité: Prispôsobte miesto a spôsob žiadosti svojej partnerke. Vy ju poznáte najlepšie. Má rada veľké gestá? Neprekáža jej pozornosť? Ak ste ani na jednu otázku nedokázali odpovedať áno, tak sú verejné zásnuby napríklad v reštaurácii alebo pri väčších pamiatkach s masou ľudí veľmi zlá voľba. V tom prípade radšej zvoľte miesto, kde budete sami a tento jedinečný okamih bude patriť len vám.

V každom prípade buďte osobní. Napríklad obľúbené spoločné miesto, kam sa radi vraciate, môže byť jeden z najlepších variantov. Ani v romantickom meste nemusíte hľadať tie najrušnejšie miesta. Nájdite si zákutie alebo park, kde budete mať súkromie. Žiadosť o ruku pri Eiffelovej veži znie romanticky, realita však môže byť veľké sklamanie.

Máte s priateľkou radi adrenalín? Môžete ju požiadať pri skoku s padákom, na lietajúcom balóne alebo pri potápaní.

Ste milovníci prírody? Zdolaný vrchol hory s nádherným výhľadom na krajinu môže byť skvelou príležitosťou. Aj pokojná prechádzka zasneženým lesom môže znamenať ten pravý okamih.

4. Neuponáhľajte to. Buďte prítomní

Prišiel ten správny moment? Možno vaša priateľka práve natáča video a nevníma, možno sa zadívala na výhľad z hory alebo si práve vyznávate lásku. Vy skrátka cítite, že teraz je tá chvíľa.

Niekoľkokrát sa nadýchnite, vydýchnite a v pokoji pokľaknite na koleno. Neponáhľajte sa. Ak viete, že žiadny príhovor nezvládnete, vyslovte len tú najdôležitejšiu a najmocnejšiu otázku. Ak si trúfnete, povedzte pred ňou ešte dôvody, prečo priateľku tak veľmi milujete a prečo s ňou chcete stráviť zvyšok života. Žiadosť vďaka tomu neprebehne tak rýchlo a obaja si ju budete môcť uvedomiť a prežiť.

5. Na ktorej ruke sa nosí zásnubný prsteň?

Ak máte všetko pripravené, pre istotu si pripomeňme, na ktorú ruku zásnubný prsteň s diamantom nasadiť. Vaša priateľka to pravdepodobne vie. V tomto okamihu však nespoliehajte na ňu. Bude rozrušená, prekvapená a dojatá. To vy si musíte byť istí, kde sa nosí zásnubný prsteň. Nasaďte ho na prstenníček ľavej ruky. A potom už len spolu oslavujte tento krásny moment.

