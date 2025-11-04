Ako EPC projekty menia energetickú budúcnosť

Uzatváranie uhoľných zdrojov, nástup obnoviteľných technológií, tlak na dekarbonizáciu a zároveň potreba bezpečných a spoľahlivých dodávok energie stavajú investorov aj dodávateľov pred nové výzvy. V tomto prostredí sa ako najefektívnejší spôsob realizácie veľkých technologických celkov čoraz viac presadzuje model EPC – Engineering, Procurement, Construction.
Pre investorov predstavujú EPC projekty, známe ako projekty „na kľúč“, výnimočný komfort. Na zelenej lúke sa dielo naprojektuje, postaví a dodá za jednu pevne stanovenú cenu. Klient má jednu zmluvu od dodávateľa alebo konzorcia a len minimálne starosti s koordináciou. Tento model garantuje transparentnosť aj maximálnu istotu v plánovaní nákladov a harmonogramu.
Silné know-how a kapacity skupiny PPA CONTROLL
Skupina sa na slovenskom trhu etablovala ako najväčšia rodinná firma v energetike a patrí medzi lídrov v EPC dodávkach a presahom do Českej republiky a Maďarska. Jej pridaná hodnota spočíva v troch pilieroch.
Rozsiahle vlastné kapacity: PPA CONTROLL disponuje profesionálnym zázemím vyše 120 interných inžinierov, projektantov, programátorov a technikov. Preferuje prácu vlastnými ľuďmi, čím minimalizuje riziká zlyhania externých dodávateľov.
Finančná stabilita: V prostredí, kde zlyhanie partnera môže viesť k obrovským stratám, ako napríklad odstávka výroby v priemyselnom podniku, je spoľahlivý a kapitálovo silný partner ako PPA CONTROLL kľúčový.
Komplexnosť a know-how: PPA CONTROLL zastrešuje činnosti od štúdie a projekcie, cez zrealizovanie stavebnej časti, strojno-technologické dodávky, až po uvedenie do prevádzky a následný servis. Je schopná dodať projekt ako celok, vrátane špecializovaných častí.
Na tom všetkom sa podieľajú podľa zamerania viaceré dcérske spoločnosti skupiny ako PPA INŽINIERING, PPA ENERGO, LiV ELEKTRA či PPA T&D, pričom sa navzájom dopĺňajú. Takto dokáže skupina zastrešiť kompletný cyklus EPC dodávky. Vo vlastnej réžii dokážu vyrobiť taktiež silové aj riadiace rozvádzače, zabezpečiť projekciu, programovanie riadiacich systémov a celkové riadenie projektu. Využívanie vlastných špecialistov na jednotlivé činnosti zároveň znižuje riziko, že v kritickej fáze projektu dôjde k zlyhaniu subdodávateľa.
„Klienti si uvedomili, že cena nie je všetko. Malá firma možno dokáže niečo spraviť lacnejšie, ale riziko nespoľahlivosti a toho, že projekt nedokončí, je obrovské. Finančná stabilita a nezávislosť od externých zdrojov sú pre investorov zárukou bezpečného partnerstva,“ potvrdzuje silu skupiny PPA CONTROLL ako dodávateľského partnera zástupca generálneho riaditeľa pre obchod Erik Vicena.
Ako vyzerá EPC projektový tím skupiny
Aj veľké podniky ako Slovnaft alebo Duslo, ktoré sa v minulosti spoliehali na vlastné kapacity, dnes uprednostňujú spoľahlivých EPC partnerov ako je PPA CONTROLL. Za úspechom skupiny stojí dôsledná organizačná štruktúra.
„Celé riadenie projektu je u nás v rukách interného tímu – od projektantov cez stavbyvedúcich až po nákupcov. Nakupujeme len to, čo si sami vyrobiť nedokážeme,“ približuje výnimočnosť fungovania riaditeľ úseku technologických projektov Richard Pavlík.
Na čele každého EPC projektu v réžii PPA CONTROLL je riaditeľ projektu zodpovedajúci za celkovú koordináciu, plánovanie a ekonomiku. Pod ním pracujú projektoví manažéri pre jednotlivé profesie – stavebníctvo, technológie, elektro, ktorí riadia prácu špecialistov, projektantov či stavbyvedúcich. Stavbyvedúci sledujú progres na stavbe a koordinujú montážne práce. Technológovia, programátori, elektrotechnici interne zastrešujú odborné časti projektu, od výroby rozvádzačov až po programovanie riadiacich systémov. Nákupné oddelenie zabezpečuje technologické komponenty a stavebné či iné práce.
Externé subdodávky sú využívané len tam, kde nie je možné kapacity pokryť interne, ako napríklad dodávky špecifických technológií vrátane kotlov alebo spaľovacích kogeneračných motorov.
Referencie, ktoré hovoria samy za seba
Silné referencie sú najlepším dôkazom spoľahlivosti a odbornosti PPA CONTROLL. Skupina sa stala kľúčovým hráčom pri ekologizácii slovenských teplární – v Martine úspešne dokončila prechod z uhlia na ekologické zdroje už v roku 2021 a aktuálne finalizuje podobný projekt v Žiline. „Spolu s našimi technologickými partnermi sme jediní na Slovensku, ktorí máme referencie na veľkú ekologizáciu dvoch štátnych teplární. To je obrovský úspech, pretože súťažíme v prostredí, kde sa hlásia aj firmy z celej Európy,“ zdôrazňuje riaditeľ úseku technologických projektov Richard Pavlík.
Významným míľnikom bol aj nový zdroj tepla pre Slovenské cukrovary v Seredi, ktorý nahradil uhoľné kotly ekologickejšou plynovou technológiou. Projekt bol dokončený včas k začiatku repnej kampane a spokojnosť klienta priniesla takmer identickú zákazku aj pre sesterský cukrovar v Opave.
„Keď zákazník príde znova, je to tá najlepšia referencia,“ potvrdzuje zástupca generálneho riaditeľa PPA CONTROLL pre obchod Erik Vicena.
Na zahraničných trhoch si skupina upevnila pozíciu projektom dodávok kogeneračných jednotiek pre českú významnú skupinu ČEZ v Dětmaroviciach, kde pôsobí ako líder konzorcia, aj prvou zákazkou v Maďarsku, kde sa podieľa na výstavbe biomasového kotla s turbínou.
Projekt s jednoznačným spoločenským dosahom v Žiline je ukážkou, ako EPC prispieva k udržateľnosti a kvalite života. V centre mesta, kde kedysi dymili uhoľné kotly s 200-metrovým komínom, dnes vyrastá moderný ekologický zdroj s komínom vysokým len 40 metrov. Výsledkom bude dramatický pokles emisií priamo v obytnej zóne a citeľné zlepšenie kvality ovzdušia.
Prípadová štúdia: kotol K8 pre Duslo Šaľa
Tento projekt v réžii PPA CONTROLL patril medzi tie komplikovanejšie, nakoľko sa v ňom naplno prejavili dôsledky konfliktu na Ukrajine a energetická kríza. Komplikovala ho nestabilita dodávateľských reťazcov, problémy s komponentmi, a tlak na dodržanie harmonogramu. „Niekedy ste v situácii, že materiál jednoducho nie je dostupný. Nie že by bol drahší – on jednoducho na trhu nie je. A pritom zmluva beží ďalej a museli sme nájsť riešenie. To sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť,“ opisuje riaditeľ úseku technologických projektov Richard Pavlík.
Napriek tomu sa projekt podarilo úspešne dokončiť a PPA CONTROLL si pripísala ďalšiu zásadnú referenciu, ktorá jej otvorila dvere na nové trhy. „Práve tu sa ukázala sila nášho tímu a schopnosť flexibilne reagovať,“ dodáva Richard Pavlík.
Výzvy a budúcnosť EPC projektov s PPA CONTROLL
PPA CONTROLL sa za poslednú dekádu transformovala z tradičnej elektrotechnickej spoločnosti na komplexného EPC dodávateľa, ktorý zvláda realizáciu projektov v hodnote desiatok miliónov eur doma i zahraničí. Vďaka silným interným kapacitám, finančnej stabilite, dlhoročným skúsenostiam a dôrazu na zodpovednosť sa stala spoľahlivou skupinou, na ktorú sa môžu spoliehať teplárne, priemyselné podniky aj energetické giganty.
„Naše projekty nie sú len o dodávke technológií. Sú o dôvere, stabilite a partnerstve, ktoré klientom garantujú istotu v čase neistoty,“ uzatvára za PPA CONTROLL zástupca generálneho riaditeľa pre obchod Erik Vicena.
Informačný servis