Aké chyby robia filmári v detektívkach podľa kriminalistu operatívca Václava Neuera?

Václav Neuer je pseudonym bývalého kriminalistu operatívca, ktorý dlhé roky vyšetroval násilné trestné činy, vrátane vrážd. Aj tých najbrutálnejších. Posledné roky však píše detektívky, ktoré si získali už množstvo slovenských čitateľov.
Vo vydavateľstve IKAR vyšlo desať dielov série. Medzi najznámejšie patria:
Začalo sa to Krkavčím súdom, v ktorom objavili v opustenej záhradnej chatke zviazaných mŕtvych mužov. Pred smrťou ich ktosi neľudsky mučil…
Nasledovali knihy ako Vražda s pridanou hodnotou, Prekliate dedičstvo o zbierke historických bankoviek, pre ktoré ktosi vraždí.
Alebo krimi Priveľa podozrivých a starostlivo naplánovanej vražde úspešného podnikateľa, či detektívka Medzi nebom a zemou o mŕtvole ukrytej v cudzom hrobe.
Jedna z našich obľúbených je aj detektívka Uplakaná jeseň: v bratislavskom parku nájdu mŕtvu školáčku a v starom vojenskom bunkri pri rieke Morava zasa mŕtvolu dobitého mladíka. Veľmi silný až mrazivý príbeh.
Výborne hodnotenou je kniha Dávid a Goliáš o vražde invalida na vozíčku, odrezanom prste, ktorý je možno odkazom…a mŕtvom bývalom mafiánovi. Zručne vyskladaná detektívka, pútavá, napínavá a dynamická.
Séria je označovaná ako „pôvodný slovenský zločin“. Každý diel ponúka uzavretý prípad okorenený psychologickým ponorom do motivácií zločincov aj vyšetrovateľov.
Vypočujte si PODCAST
….o novom seriáli, ale tiež o tom, aké chyby robia filmári v detektívnych filmoch a seriáloch, a ktoré vedia policajtov zdvihnúť zo stoličky.
https://kniznykompas.podbean.com/e/dna-balistika-miesto-cinu-myty-z-krimi-filmov-a-serialov-pod-lupou/
Obľúbené neuerovky
Václav Neuer každou ďalšou knihou dokazuje, že úspech jeho predošlých kníh nie je náhodný. Nestráca dych, dokonca sa zlepšuje, takže už teraz sa tešme na ďalšiu jeho knihu. Už koncom októbra vyjde jeho jedenásta detektívka s názvom Pikový kráľ.
No ešte skôr, 7.septembra ide na televízne obrazovky pôvodný krimi seriál Neuer, osem dielov podľa jeho prvých ôsmych kníh.
Prečo čítať neuerovky?
V prvom rade je to autenticita a realistické vyšetrovanie. V Neuerových knihách ide o skutočné postupy kriminalistiky – od techník obhliadky až po psychologické súboje a vnútorné pochybnosti vyšetrovateľov. Detektívi sú vykreslení ako ľudia s vlastnými životmi, túžbami, a často riskujú nielen kariéru, ale aj osobné šťastie.
Neuer tvrdí, že „pri písaní vychádzam zo skutočných prípadov… priorita je príbeh, ktorý musí byť pútavý“ – a zároveň ich výrazne modifikuje, aby nepôsobili ako „hladké” kópie reality.
Aj preto začína byť Neuer považovaný za fenomén slovenskej krimi scény. Jeho príbehy sú iné, civilnejšie, realistickejšie a pre čitateľa pútavejšie.
Seriál „Neuer“
Televízia JOJ spúšťa v nedeľu 7.9. krimi seriál s názvom „Neuer“, ktorý adaptuje 8 dielov Neuerovej knižnej série. Každá epizóda sa bude zameriavať na jeden uzavretý prípad, pričom dej je hlboko zakorenený v reálnych vyšetrovaniach.
Autor priamo spolupracoval na seriáli. Réžiu vedie Michal Kollár (známy z Ultimáta, Červeného kapitána), a v hlavných úlohách uvidíme hercov ako Marián Miezga či Marko Igonda
Václav Neuer je autor, ktorý dokáže premeniť realitu kriminalistických vyšetrovaní na strhujúcu detektívnu literatúru. Jeho knihy čítate s napätím, a len čo začnete, nechcete prestať. A keď k tomu pridáte seriál, ktorý túto autentickosť prenesie na obrazovku – máte krimi zážitok hodný jesennej sezóny.
Milan Buno, knižný publicista
