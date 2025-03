Aké by to bolo, ak by ste necítili fyzickú bolesť? Že sa to dá využiť, zistíte v akčnej komédii Novokain

Prezývajú ho Novokain, pretože vďaka vzácnej diagnóze necíti žiadnu fyzickú bolesť. Uniesli by ste priateľku niekoho takého? V akčnej komédii Novokain sa presvedčíte, že to nie je najlepší nápad. Do kín prichádza už 20. marca.

Nathan Cain (Jack Quaid, hviezda úspešného televízneho seriálu Banda) trpí zriedkavým ochorením, ktoré mu znemožňuje cítiť fyzickú bolesť. Väčšina ľudí by to využila na udržanie vysokej hladiny adrenalínu, ale Nathan robí pravý opak. Žije pokojným životom bankového úradníka, ktorý sa úzkostlivo stará o vlastnú bezpečnosť. Čo ak sa zraní a vykrváca bez toho, aby si to všimol? Až keď sa oňho začne zaujímať nová kolegyňa, pomaly začne strácať zábrany.

Foto: CinemArt

Mohla to byť krásna romanca, keby sa do banky nevlámali traja ozbrojení zlodeji a spolu s korisťou nezobrali ako rukojemníka práve Nathanovu potenciálnu životnú lásku. Nathan sa rozzúri a s otázkou smerovanou sebe samému: „Bože môj, čo to robím??‟ sa vydá na vlastnú päsť vypátrať únoscov. Čo na tom, že nevie bojovať ani strieľať? Jeho necitlivosť voči fyzickej bolesti mu dáva obrovskú výhodu a Nathan ju využíva s čoraz väčšou chuťou a vynaliezavosťou. Bude to však stačiť na týchto skúsených zločincov? Najmä, keď sa Nathan dostane do hľadáčika polície, ktorá ho považuje za komplica páchateľov…

Foto: CinemArt

Režisér Robert Olsen považuje Novokain za akčný film s veľmi originálnym prístupom. „Nie je to ani John Wick, kde hrdina bojuje proti obrovskej presile, ani príbeh, kde sa z obyčajného chlapíka vykľuje bývalý elitný zabijak. Výnimočnosť nášho hrdinu spočíva v tom, že nevie bojovať, ale pretože dokáže vydržať bolesť aj pri tých najväčších bitkách, vždy nájde spôsob, ako zvíťaziť,“ hovorí režisér.

Pozrite si trailer tu:

„Celý život čakám, že stretnem niekoho, kto dá môjmu životu zmysel. Vyčkával by si, kým ju zachráni niekto iný, alebo by si to spravil sám?‟ pýta sa hlavný hrdina akčnej komédie Novokain. On sa teda rozhodne, že ju zachráni sám a nebude čakať na nikoho od polície. Nathana stvárni 32-ročný americký herec Jack Henry Quaid, syn Meg Ryan a Dennisa Quaida. Jack Henry sa najviac teší na to, že diváci zažijú osobitý tón filmu a cestu, ktorú Nathan vo filme podnikne – nielen v kontakte s únoscami a násilím, ale aj svoju vnútornú cestu. „Páči sa mi, že Nate je nakoniec veľmi pozitívna postava a napriek všetkým tým hrozným veciam, ktoré zažíva, je šťastný. Film sám o sebe spája rozličné žánre skvelým, jedinečným spôsobom, ktorý som doposiaľ nikdy nevidel. Dúfam, že sa to bude divákom páčiť, bude to divoká jazda a ja som zvedavý na reakcie!‟ povedal.

Foto: CinemArt

Jeho slová potvrdzuje aj producent Drew Simon: „Tento film prináša neuveriteľnú akciu, tony humoru a veľké srdce. Je to nepretržitá akčná jazda, ktorá divákov udrží na okraji sedadiel. Budú sa smiať a plakať a s úprimným smiechom a občas budú odvracať zrak od plátna. Je to film, ktorý patrí do kín, pretože iba na veľkom plátne ponúkne ten správny filmový zážitok.‟

Akčnú komédiu Novokain prináša do slovenských kín distribučná spoločnosť CinemArt SK už 20. marca 2025.

Informačný servis