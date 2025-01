Ak by Taliani nestihli prestavbu ľadového koryta v Cortine, súťaže ZOH 2026 by sa konali aj v USA

Organizátori budúcoročných zimných olympijských hier v Taliansku majú pripravené aj záložné riešenie, ak sa nepodarí včas ukončiť veľkú prestavbu ľadového koryta v Cortine d’Ampezzo.

V takom prípade by sa olympijské súťaže v boboch, sánkovaní prípadne skeletone mali resp. mohli konať v americkom Lake Placid.

Začali neskoro

Do začiatku ZOH 2026 zostáva už len približne 13 mesiacov. Taliani chcú hostiť všetky súťaže na svojej pôde, ale nad ľadovým korytom visí stále otáznik, keďže s jeho prestavbou a modernizáciou sa začalo dosť neskoro.

„Lake Placid je oficiálnom plánom B. Ide však len o súťaže, ktoré nebude možné hostiť v Cortine. Túto situáciu však nateraz vylučujú správy o tom, aký je postup prác,“ potvrdili organizátori ZOH.

Presun údajne nehrozí

Podľa spoločnosti Simico, ktorá stojí za prestavbou športoviska, je rekonštrukcia hotová už z dvoch tretín. Provizórne by trať mohli spojazdniť už v marci 2025.

Ak by napokon museli spomenuté súťaže presunúť do USA, šlo by o unikát v histórii ZOH. Lake Placid, ktoré hostil olympijské boje v rokoch 1932 aj 1980, je totiž od Cortiny vzdialené približne 6-tisíc kilometrov.

Vybrali si vzdialenejšiu alternatívu

Zaujímavosťou je, že Taliani dali pri predpísanom určení záložného plánu prednosť americkej alternatíve pred omnoho výhodnejšími možnosťami.

K dispozícii totiž mali napríklad švajčiarsky St. Moritz či rakúsky Innsbruck.