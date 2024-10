Ak by sa z vás stal Iný človek, boli by ste skutočne šťastnejší? V kinách sa aj nad týmto zamyslíte

Príbeh ťažko znetvoreného muža, ktorý dostane šancu na nový, lepší život. Po kompletnej chirurgickej rekonštrukcii, ktorá z neho urobí „Iného človeka“, však paradoxne zistí, že predtým mu možno bolo lepšie. Čierna komédia Aarona Schimberga sa stala festivalovým hitom tohtoročného Sundance a Berlinale a do slovenských kín prichádza už 3. októbra.

Edward (Sebastian Stan) je živoriaci herec, ktorému k príležitostným rolám pomáha predovšetkým jeho vážnou chorobou znetvorená tvár. Už dávno si zvykol, že ho väčšina ľudí považuje za monštrum, no napriek tomu je rád, že existujú ľudia, ktorým záleží viac na jeho charaktere, než na jeho vzhľade. Jednou z nich je Ingrid (Renate Reinsve), mierne excentrická suseda a začínajúca ctižiadostivá divadelná režisérka, ktorej ambíciou je napísať hru o Edwardovi a jeho živote.

Foto: CinemArt

Život sa mu radikálne zmení, keď sa rozhodne podstúpiť experimentálny chirurgický zákrok, ktorý sľubuje, že sa stane „iným človekom“. A to doslova. Operácia dopadne nad očakávania dobre a Edward razom vyzerá ako úplne obyčajný Američan stredného veku. Čoskoro však zisťuje, že strata výnimočnosti, hoci okolím vnímanej skôr negatívne, mu chýba viac, než by čakal. Zmena, ktorá mala viesť k lepšiemu životu, ho vyšle na životnú dráhu, ktorá končí v stanici „Všetko je zle“.

Pozrite si trailer tu:

„Jedným z dôvodov, prečo som nakrútil tento film, alebo jednou z inšpirácií preň, bolo to, že som použil Adama v mojom predchádzajúcom filme a použil som aj iných ľudí so znetvorením a postihnutím,” povedal Aaron Schimberg pre NPR. „A niektorí ľudia povedali, že prítomnosť Adama v mojom filme je zneužívaním. Trochu ma to zaskočilo, pretože mojím zámerom vždy bolo obsadzovať ľudí s postihnutím do úloh s postihnutím. Zdá sa mi, že je to určitý krok vpred.” A dodal. „Ak ma za to ale kritizujú, tak jedinou možnosťou je obsadzovať hercov bez handicapu, maskovať ich a nasadzovať im protézy, čo sa ale pre potreby filmu javilo byť pomerne problematické. Takže mi to pripadalo, že ak nemôžem robiť jedno, ale ani druhé, tak to zaváňa témou, ktorou sa ľudia nechcú zaoberať alebo ju skúmať. Nechal som sa tým inšpirovať a vložil som obe tieto myšlienky do filmu – obsadiť niekoho s protézou a obsadiť Adama a nechať ich tak trochu bojovať v rámci filmu.”

Foto: CinemArt

Hlavnú postavu stvárnil Adam Person, britský herec, moderátor a aktivista, ktorý trpí zriedkavým neurologickým ochorením. Dlhodobo sa zapája do osvetových programov zameraných na prevenciu šikanovania spojeného s deformáciami spolupráca na tomto filme je svojím spôsobom formou tohto sebavyjadrenia sa. V súvislosti s filmom dostal v NPR herec otázku, či by využil možnosť liečby, ktorá by mohla zmeniť jeho vizáž, ak by taká existovala. „Nie, vôbec nie,” povedal. „Myslím si, že všetci sa musíme naučiť žiť životy, ktoré máme a nie oplakávať tie, ktoré nemáme. Každý má tendenciu myslieť na to, aké je ťažké prejsť zo stavu bez handicapu do stavu s handicapom, ale zdá sa, že nikto nie je ochotný premýšľať o tom, aké ťažké je urobiť to opačne – prejsť zo života so sťaženými podmienkami do života úplne iného. A myslím, že to je jedna z mnohých vecí, ktoré sa tento film snaží preskúmať – myšlienka, či to, kým sme navonok, sme aj vo vnútri.”

Temný psychologický thriller Iný človek prináša do slovenských kín distribučná spoločnosť CinemArt SK 3. októbra.

