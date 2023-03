Agentúra SARIO napomáha relokáciám vysokokvalifikovaných pracovníkov z tretích krajín

Od júla 2022 je účinné nové nariadenie vlády SR č. 269/2022 Z.z. o záujme SR udeliť národné vízum relokovaným štátnym príslušníkom tretej krajiny a ich rodinným príslušníkom, ktoré je výsledkom dlhodobej snahy agentúry SARIO zjednodušiť prístup vysokokvalifikovanej pracovnej sily na slovenský pracovný trh.

Z pohľadu Slovenska bol hlavným cieľom nárast kompetencií a konkurencieschopnosti slovenských prevádzok medzinárodných spoločností prostredníctvom relokácie špecializovaných zamestnancov z ich prevádzok v tretích krajinách. Vo viacerých prípadoch ide o spoločnosti so strategickým významom a dlhodobým pôsobením na Slovensku.

„Toto nariadenie má jedinečnú vlastnosť formovať trh práce smerom k vyššej pridanej hodnote, pričom vznikajú multiplikačné efekty nielen v podobe tvorby vysokokvalifikovaných a nadpriemerne platených pracovných miest, ale aj v podobe dodatočnej spotreby a úspor rodinných príslušníkov relokovaných zamestnancov. Zároveň je treba podotknúť, že tieto pozície by nevznikli ako voľné pracovné miesta, ktoré by mohli byť potenciálne obsadené slovenskými občanmi, keďže relokácie sa zameriavajú na získanie konkrétnej osoby, so špecifickou praxou a skúsenosťami z inej organizačnej zložky medzinárodnej spoločnosti,“ doplnil Robert Šimončič, generálny riaditeľ SARIO.

Ku koncu februára 2023 eviduje agentúra SARIO zápis 257 osôb na relokačné zoznamy dovedna 16 spoločností. Vďaka medzirezortne efektívne nastavenému procesu je dnes možné vo veľmi krátkom čase relokovať vysokokvalifikovanú pracovnú silu a ich rodinných príslušníkov z tretích krajín. Schvaľovací proces predloženého zoznamu trvá v priemere iba 8 kalendárnych dní.

Od nadobudnutia účinnosti nariadenia sa stretávame s pozitívnou reakciou podnikateľského sektora. Zároveň si táto legislatívna zmena získava stále väčšiu pozornosť medzi relevantnými spoločnosťami aj vďaka aktívnej informačnej činnosti agentúry SARIO.

Podmienky a proces súvisiaci s týmto nariadením sú opísané v samotnom texte nariadenia, ako aj v priloženom obrázku.

Informačný servis