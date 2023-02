Fitch ponechal Slovensku rating na úrovni „A“ s negatívnym výhľadom, pomohlo by zníženie závislosti od ruského plynu

Ratingová agentúra Fitch Ratings ponechala úverový rating Slovenska na úrovni „A“ s negatívnym výhľadom. Výhľad zo stabilného na negatívny agentúra zhoršila ešte vlani v auguste. Zdôvodnila to vtedy zvýšeným rizikom dodávok energie z Ruska.

Diverzifikácia energetických zdrojov

V aktuálnom hodnotení agentúra uviedla, že pod negatívny výhľad sa podpísala pretrvávajúca neistota ekonomických dopadov vojny na Ukrajine a z nej vyplývajúca energetická kríza, či nejasná politická situácia po predčasných parlamentných voľbách.

Výhľad by sa podľa agentúry mohol vrátiť na stabilný, ak by sa slovenskej ekonomike podarilo znížiť závislosť od ruského plynu a diverzifikovať energetické zdroje. Agentúra Fitch Ratings pozitívne hodnotí reformu dôchodkového systému, ktorá pomôže znížiť dlhodobé tlaky súvisiace so starnutím obyvateľstva.

Agentúra ocenila aj bonitu Slovenska

Analytici rovnako očakávajú, že v strednodobom horizonte súkromná spotreba opäť nadobudne dynamiku, pričom jej pomôže stabilný trh práce a nižšia inflácia. To by podľa agentúry, spolu s predpokladaným oživením zahraničného dopytu, malo pomôcť zvýšiť ekonomický rast nad 2 %.

Agentúra ocenila bonitu Slovenska. Investori oceňujú makroekonomický rámec, konkurencieschopný export a aj priame zahraničné investície. Ministerstvo financií SR hodnotenie vníma pozitívne. „Som rád, že nezávislá ratingová agentúra vysoko pozitívne hodnotí bonitu Slovenska a kvalitu spravovania našich verejných financií,“ skonštatoval štátny tajomník rezortu financií Marcel Klimek.