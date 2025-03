A čo tak… Wolt? Donášková služba spúšťa novú brandovú kampaň

Technologická a donášková platforma Wolt prichádza s prvou globálnou kampaňou s novým sloganom „A čo tak… Wolt“. Súčasťou kampane sú aj nové výrazné audio logo a jednotný naratív. Wolt chce brandovou kampaňou osloviť širokú verejnosť a zároveň ukotviť Wolt ako značku, ktorá prináša radosť, jednoduchosť a pohodlie do každodenného života.

Nový slogan „A čo tak… Wolt“ vychádza zo spontánnej reakcie – prirodzenej konverzačnej frázy, ktorú môžu ľudia bežne použiť v rozhovore so svojimi priateľmi alebo rodinou. Ukazuje, že Wolt je vhodnou voľbou na každý deň, bez ohľadu na náladu alebo v akej situácii sa zrovna nachádzajú.

„A čo tak… Wolt“ je presne ten typ vety, ktorú človek povie bez rozmýšľania, a práve v tom je jeho sila. Ľudia sa s ním vedia stotožniť a zároveň výborne vystihuje to, čo Wolt prináša svojim zákazníkom, teda radosť a jednoduchosť do každodenného života. V niektorých krajinách, kde pôsobíme, sa slovo Wolt stalo dokonca synonymom slova objednať,“ vysvetľuje Adam Lazár, regionálny riaditeľ marketingu.

Súčasťou novej kreatívy je aj výrazné audio logo, ktoré predstavuje ikonický zvuk potvrdenia objednávky, s ktorým sa zákazník stretáva v aplikácii. Tento prvok zohráva kľúčovú úlohu v emocionálnom prepojení so značkou a posilňuje konzistentnosť naprieč trhmi. Brandová kampaň má síce globálny charakter, ale zároveň rešpektuje lokálnu relevanciu a kultúrny kontext. Okrem zvyšovania povedomia o značke a budovania imageu je cieľom kampane tiež edukovať, ako efektívne realizovať jednotnú globálnu kampaň naprieč viacerými trhmi.

Tento týždeň odštartovala kampaň v televízii s 15-sekundovým spotom, vizuálmi v online priestore, v podobe out of home a digital out of home, ale tiež formou influencerských spoluprác.