90 minút do popravy: Chris Pratt hrá o život v thrilleri Dôkaz viny

Zobudíš sa pripútaný v kresle a máš 90 minút na to, aby si dokázal, že si nezabil svoju ženu.
Zobudíš sa pripútaný v kresle a máš 90 minút na to, aby si dokázal, že si nezabil svoju ženu. Inak bude verdikt jasný a okamžite vykonaný. Vitaj v Mercy, súdnom systéme blízkej budúcnosti, ktorý stojí na umelej inteligencii. Aby si nepovedal, že si bez šance, tu máš cloud so všetkým, čo sa v mnohom miliónovom meste len šuchlo. Hľadaj dôkaz o svojej nevine, veď si predsa policajný detektív. Čas beží…

Presne toto rieši Chris Pratt (Strážcovia galaxie, Jurský park, Pasažieri) v novom thrilleri Dôkaz viny. Pozrite si ukážku:

Dôkaz viny sľubuje napínavý thriller plný nečakaných zvratov a výbušných momentov, ktorý stavia na jednoduchej myšlienke: čo ak by sa súdne konania nenaťahovali celé roky, ale všetko by sa vybavilo na jednom sedení, pred tvárou verejnosti a pod dohľadom technológií? V blízkej budúcnosti, kde je umelá inteligencia žalobca, sudca aj kat, žiaden zločinec neujde svojmu trestu. Ale čo ak je človek obvinený neprávom? Prípadne si spáchanie zločinu vôbec nepamätá?

Chris Pratt ako detektív LAPD Chris Raven je síce pripútaný v kresle, ale vôbec nie je len „pasívnym“ obžalovaným. Na základe kamerových záznamov, telefonátov či virálnych videí stále vyšetruje, hľadá nezrovnalosti a postupne skladá mozaiku toho, čo sa skutočne stalo.

Proti nemu stojí sudkyňa Maddoxová (Rebecca Ferguson), ktorej úlohe je jasná – ak do 90 minút obžalovaný nepreukáže svoju vinu, čaká ho likvidácia. Podarí sa Chrisovi presvedči AI o svojej nevine? Alebo v celom prípade ide ešte o niečo viac?

Ak vás lákajú AI témy a napätie, kde každá minúta môže zvrátiť pravdu, toto je váš film. V kinách už koncom januára 2026.

