85 % malých firiem vníma podnikateľské prostredie negatívne a len 17 % tvrdí, že má dostatočné finančné rezervy

Len 17 % si myslí, že má dostatočné finančné rezervy na neočakávané výdavky. Prieskum PREMIUM Poisťovne identifikoval najväčšie riziká podnikateľov a tiež, ako veľmi sa spoliehajú na poistenie.
„PREMIUM Poisťovňa denne prostredníctvom finančných agentov spoznáva správanie sa podnikateľov, ktorí zodpovedne chránia svoje podnikanie a majetok firmy. Veľa z nich sa však spolieha pri neočakávaných udalostiach skôr na vlastné finančné prostriedky a tí výšku svojich rezerv v porovnaní s reálnymi potrebami často preceňujú. Rozhodli sme sa preto identifikovať hlavné problémy malých a stredných slovenských podnikateľov a hľadať možné súvislosti s ich postojom k ochrane svojho podnikania,“ hovorí Juliana Murcínová, riaditeľka marketingového úseku PREMIUM Poisťovne.
Prieskumu sa zúčastnilo 300 respondentov rovnomerne rozdelených do 3 skupín podľa počtu zamestnancov – od 0 do 1, od 2 do 9 a od 10 do 49 zamestnancov. Ich ročný obrat neprekročil 10 mil. EUR a podnikali naprieč všetkými regiónmi Slovenska vo všetkých segmentoch podnikania.
Ako sa podniká malým a stredným podnikateľom na Slovensku?
Prieskum PREMIUM Poisťovne najprv skúmal vnímanie podnikateľského prostredia respondentov z radov majiteľov, konateľov a CEO spoločností. Až 85 % zo všetkých respondentov uviedlo, že ho vnímajú negatívne. Takmer polovica firiem vníma podnikateľské prostredie veľmi negatívne a 39 % ho vníma skôr negatívne. Pozitívne hodnotí podnikateľské prostredie len necelých 15 %, pričom len menej ako 1 % ho hodnotí veľmi pozitívne.
Čo sú najväčšie podnikateľské riziká pre malé a stredné firmy?
Najväčšie podnikateľské riziká malých a stredných firiem, september 2025
Sú firmy pripravené na nečakané výdavky?
Len šestina (17 %) firiem si myslí, že má dostatočné finančné rezervy na zvládnutie neočakávaných výdavkov. 35 % si rezervy tvorí ale nevedia, či by im v prípade potreby postačovali. Najväčšia časť firiem (39 %) tvrdí, že má len obmedzené rezervy a 9 % firiem nemá žiadne rezervy. Podľa prieskumu by škoda vo výške 50 tis. EUR pre 19 % firiem znamenala likvidáciu podnikania, a to aj pre časť firiem, ktoré tvrdia, že majú poistenie alebo dostatočnú finančnú rezervu.
Prečo niektoré firmy nemajú záujem o poistenie, hoci by im mohlo ochrániť podnikanie?
Až 62 % z firiem, ktoré nemajú poistenie hnuteľného alebo nehnuteľného majetku, ho nepovažuje za potrebné. Len pre 11 % z nich je to samotná cena za poistenie. Z prieskumu vyplýva, že o poistení prerušenia prevádzky a poistení zodpovednosti za škody vedia firmy len málo, nemajú ochotu sa témam venovať a predpokladajú zaň vysokú cenu. Žiadne zo sledovaných poistení nemá 12 % firiem, ide prevažne o firmy v najmenších kategóriách obratu a počtu zamestnancov.
Zároveň sa snažia firmy manažovať riziká podnikania inými spôsobmi, napríklad vytváraním rezerv. Ako sa však v prieskume ukázalo, tie na škody od výšky 50 tisíc EUR nie sú vždy dostatočné.
„Tento fakt odkrýva, že podnikatelia nemajú dostatočnú predstavu, ako jednoducho môže dôjsť ku škode napriek ich vlastnej opatrnosti. Z praxe sa stretávam s tým, že najhoršie následky častokrát nespôsobí samotná škoda na majetku, ale nadväzujúci výpadok prevádzky. Stačí porucha nejakého kľúčového stroja a firma sa môže vracať ku bežným výsledkom aj mesiace, alebo dokonca skrachuje. Edukácia v tejto oblasti je pre podnikateľov veľmi dôležitá, keďže z výskumu nám vyplynulo, že poistenie prerušenia prevádzky má uzatvorené iba 7 % firiem,“ hovorí Tomáš Soukup, rizikový inžinier PREMIUM Poisťovne.
Ako by firmy riešili situáciu, keby spôsobili škodu v hodnote približne 50 tis. EUR?
86 % malých a stredných firiem považuje poistenie za dôležitú súčasť ochrany podnikania
Záver prieskumu Poisťovne PREMIUM však ukazuje, že potreba poistenia je medzi firmami vnímaná pomerne intenzívne. Poistenie zodpovednosti za škodu alebo poistenie majetku má približne dve tretiny spytovaných slovenských firiem. S tým, že poistenie je dôležitá ochrana podnikania súhlasí 86 % firiem, pričom takmer polovica s tým súhlasí výrazne. Poisťovne sú spoľahlivé pre takmer 70 % firiem.
