4ka rozširuje svoju hardvérovú ponuku a ponecháva benefity: Zákazníci získajú na Vianoce bonusy a extra zľavy k paušálom

Slovenský mobilný operátor 4ka v predvianočnom období rozširuje svoju ponuku zariadení a prichádza so súčasne najvýhodnejšími benefitmi pre zákazníkov, ktorí si k zariadeniu zvolia aj paušál z radu SLOBODA.
4ka ponúka kombináciu bonusu na mobil až do 210 eur a zľavy z aktivačného poplatku do výšky 50 eur. Podľa operátora ide o reakciu na rastúci záujem Slovákov o cenovo dostupné technologické produkty s možnosťou pohodlného financovania.
„Zákazníci dnes hľadajú riešenia, ktoré im dajú slobodu vybrať si zariadenie, aké potrebujú, bez zbytočných podmienok. Preto 4ka rozširuje svoju ponuku a zároveň prináša jasne nastavené a transparentné benefity, ktoré vedia reálne ušetriť až stovky eur. Vianoce sú ideálnou príležitosťou, ako využiť technológie pre radosť, ale aj praktický úžitok,“ vysvetľuje Erik Kern, produktový manažér v 4ke.
Zákazník získa zľavu jednoducho: Kúpu zariadenia stačí spojiť s paušálom SLOBODA + alebo SLOBODA DÁTA.
Čím vyšší paušál si zvolí, tým vyšší bonus na mobil automaticky získa. Navyše si môže vybrať počet mesačných splátok (12, 18, 24 alebo 30 mesiacov) a získať aj zľavu z aktivácie paušálu do 50 eur.
Pribudli nové zariadenia:
Predvianočná ponuka 4ky prináša najširší výber zariadení v histórii operátora. Okrem populárnych smartfónov ako Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G či Motorola Razr 60 Ultra nájdu zákazníci v portfóliu aj inteligentné hodinky, tablety a praktické zariadenia pre domácnosť.
Zariadenia ako televízor Samsung umožňujú premeniť bežné večery na filmové zážitky vo vysokom rozlíšení. Robotický vysávač Xiaomi Vacuum X20+ zas ušetrí čas v hektickom období a automaticky sa postará o čistotu v domácnosti.
Nechýbajú ani rodinne orientované produkty ako Lenovo Idea Tab, vhodný pre deti na vzdelávanie aj zábavu. Rozšírenie hardvérovej ponuky reflektuje dopyt po zariadeniach, ktoré zvyšujú komfort bežného života, či už ide o technológie pre efektívnejší deň, alebo darčeky s pridanou hodnotou. Všetky produkty sa dajú kombinovať s paušálmi cez jednoduchý splátkový model.
Ako to funguje:
- Zákazník si vyberie zariadenie.
- K nemu si zvolí niektorý z paušálov SLOBODA.
- Získa bonus na mobil až do 210 eur (iba pri paušáloch SLOBODA + a SLOBODA DÁTA).
- Automaticky sa mu započíta extra zľava k aktivačnému poplatku.
Ponuka je dostupná na www.4ka.sk.
