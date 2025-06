28 rokov potom: V kinách už dnes. Čo robí ľudí ľuďmi, keď sa svet rozpadol?

Film, ktorý sa stal fenoménom ešte pred premiérou, zbiera rekordy: trailer stihlo za prvých 24 hodín vidieť vyše 60 miliónov ľudí, odniesol si tri ceny z Golden Trailer Awards a v Británii rozbil predpredaj — za jediný deň sa predali lístky za viac ako 34 miliónov dolárov. Príďte sa presvedčiť už tento štvrtok, či táto intenzívna epická jazda naozaj stojí za to.

Vo voľnom pokračovaní kultových O 28 dní a O 28 týždňov vírus zúrivosti mutuje do nových podôb. Infikovaní už nie sú len tie pôvodné zbesilé postavy bez rozumu. K nim pribudli slizkí plazivci a krvilačné beštie s podozrivo vysokou inteligenciou. Evolúcia sa tu nemazná — testuje vírus aj ľudí: čo všetko sa dá prežiť a čoho sa treba zbaviť.

Uprostred toho všetkého sledujeme otca Jamieho (Aaron Taylor-Johnson), ktorý pripravuje svojho tínedžera Spikea (Alfie Williams) na skúšku dospelosti: vydať sa z chráneného ostrova na pevninu, zabiť svojho prvého infikovaného a vrátiť sa živý späť. Skutočná skúška sa však začína až vtedy, keď sa chalan rozhodne riskovať všetko a opäť sa vydáva na pevninu, aby zachránil mamu Islu (Jodie Comer) — vo svete, kde je pomoc zázrakom.

„Zaujímalo ma, ako sa obnoví spoločnosť, keď všetky naše bežné vymoženosti stratia význam. Čo by zostalo nevyhnutnosťou – jedlo? Palivo? Pravidlá?“ hovorí režisér Danny Boyle o návrate k svetu, ktorý pred rokmi stvoril spolu s Alexom Garlandom. Aj tentoraz prinášajú surový, vizuálne pôsobivý film plný napätia a morálnych dilem. Opäť je to intenzívna jazda, kde sa epické scény miešajú so znepokojujúcou intimitou.

Trailer:

Okrem hrôz na pevnine Spike nachádza aj čudáckeho doktora Iana Kelsona (Ralph Fiennes). Uprostred chaosu si stavia svätyňu z ľudských kostí — tichý pamätník všetkým, ktorí padli za obeť nákaze. „Nerozlišuje medzi infikovanými a neinfikovanými. Všetkých vidí ako ľudí — niektorí sú jednoducho chorí. Aj v najtemnejšom svete môže prežiť kúsok ľudskosti,“ vysvetľuje obľúbený herec.

So silným hereckým obsadením sa diváci môžu tešiť na presvedčivé postavy a intenzívne emócie, ktoré zažívajú spolu s nimi: strach, bezradnosť, odvahu, silu, pochybnosti, zraniteľnosť a tú najobyčajnejšiu túžbu: zostať človekom.

Nenechajte si ujsť 28 rokov potom — fascinujúci zážitok, ktorý treba zažiť tam, kde režisér zamýšľal – na veľkom plátne. Štartuje vo všetkých dobrých kinách už tento štvrtok, 19. júna.

P.S. Možno odídete z kina, ale kino neodíde z vás.

