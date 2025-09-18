24 rokov solidarity – Biela pastelka znovu spája ľudí v uliciach

septembra sa v uliciach slovenských miest môžete stretnúť s množstvom dobrovoľníkov, ktorí budú hovoriť o každodennosti so zrakovým postihnutím a darcom venujú Bielu pastelku ako symbol spolupatričnosti s nevidiacimi a slabozrakými.
Zrakové postihnutie znamená pre mnohých ľudí každodenné prekážky a neustále výzvy – pri bežných úkonoch, v škole, v práci, aj vo voľnom čase. Vďaka výnosu z Bielej pastelky môžu nevidiaci a slabozrakí ľudia získať odborné poradenstvo, potrebné zručnosti, či prístup k moderným kompenzačným pomôckam, ktoré im umožnia väčšiu nezávislosť a slobodu. Skrátka, aj bez zraku zvládať výzvy bežného dňa a žiť samostatný a plnohodnotný život. Práve v tomto pomáha Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska – aj vďaka darcom podporujúcich verejnú zbierku Biela pastelka.
„Každému darcovi patrí veľká vďaka. Sme radi, že nás napriek náročnej dobe neobchádzajú. Z vďaky za prejavenú solidaritu im venujeme symbol našej zbierky – drevenú pastelku, ktorá im môže pripomínať, že majú srdce na pravom mieste,“ hovorí Eliška Fričovská, PR manažérka Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska a hlavná koordinátorka verejnej zbierky Biela pastelka.
K aktuálnemu ročníku zbierky patrí aj edukatívna výzva pre verejnosť #OdložKolobežku, ktorej cieľom je upozorniť verejnosť na problematiku bariér na chodníkoch. „Ak niekto nájdete kolobežku pohodenú na chodníku, je vhodné, aby ju odložil bokom. Poteší nás, ak dá o tomto svojom skutku vedieť na sociálnych sieťach, aby sa posolstvo pomoci a dobra šírilo ďalej. Som veľmi rada, že Biela pastelka má aj tento rozmer pomoci,“ dopĺňa Fričovská.
Ambasádormi zbierky sú aj tohto roku moderátorka Adela Vinczeová, komik a influencer Fero Joke, herec SND Robo Roth. S komunikačnou kampaňou opätovne Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska pomohla košická agentúra Promiseo. Kampaň upriamuje pozornosť na malé-veľké víťazstvá, ktoré musia nevidiaci a slabozrakí dennodenne zvládať. Do spotu obsadili okrem známych tvárí aj (takmer) nevidiaceho Lukáša Botha, rekordmana v skladaní Rubikovej kocky nevidiacich a slaborazkých ľudí, autora YouTube kanála BlindBuilder.
Spot verenej zbierky Biela pastelka 2025
Dobrovoľníci v uliciach
Pastelkový tím býva zväčša dvoj- až trojčlenný. Finančné prostriedky zbiera do bielomodrých pokladničiek, zapečatených nálepkou, na ktorej sa nachádza:
- názov organizácie: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
- názov zbierky: VEREJNÁ ZBIERKA BIELA PASTELKA 2025
- logo zbierky a číslo pokladničky
- informácia o registrácii na MV SR spolu s registračným číslom 000-2025-054669 a QR kód
- zbierkový tím sa tiež vie preukázať Poverením na vykonávanie zbierky vydaným ÚNSS a kópiou Rozhodnutia vydaného Ministerstvom vnútra SR, ktoré ÚNSS oprávňuje vykonávať zbierku, a zároveň sa s ním dá porovnať registračné číslo uvedené na pokladničkovom štítku. Musia byť zhodné.
Ako prispieť na podporu VZ Biela pastelka?
- Osobne – počas hlavného zbierkového dňa 19. 9. 2025 v uliciach miest a obcí na celom Slovensku
- Prostredníctvom terminálov ČSOB bude možné prispieť v uliciach vybraných miest (Bratislava, Pezinok, Trnava, Nitra, Banská Bystrica, Zvolen, Žilina, Trenčín, Prešov a Košice) aj bezhotovostne – platobnou kartou, mobilom alebo hodinkami. Dobrovoľníci budú viditeľne označení odznakmi
- V priestoroch vlakov Tatranských elektrických železníc (TEŽ)
Celoročne
- SMS – na číslo 820 hodnote 3 €
- Online – na webovej stránke zbierky: www.bielapastelka.sk
- Na účet – darom v ľubovoľnej výške na číslo SK23 1111 0000 0014 3025 8006
Informačný servis