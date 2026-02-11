2. pilier môže nahradiť životné poistenie. Z časti

Poisťovne.sk sa pozreli na to, kedy úspory v 2. pilieri slúžia ako záchranné koleso.
Veľkou výhodou 2. dôchodkového piliera je, že úspory sú súkromným vlastníctvom sporiteľa. Ak dôjde k smrti sporiteľa ešte vo fáze sporenia, všetky jeho úspory sú predmetom dedenia. Rovnako ako napríklad peniaze na účte alebo na termínovanom vklade. Preto sa dajú úspory v 2. pilieri považovať za životnú poistku.
Životné poistenie garantuje, že ak sa klient nedožije určitého veku, poisťovňa za neho pozostalým vyplatí vopred dohodnutú sumu.
Pozrime sa však na odlišnosti, pretože 2. pilier a životné poistenie sú predsalen odlišné produkty.
Cena
Za životné poistenie musíte platiť z vlastného vrecka a platíte nepretržite, kým poistenie trvá. Výška poistenia závisí od poistnej sumy, veku, zdravotného stavu, či životného štýlu. Poistenie si nemýľte so sporením. Ak počas trvania životného poistenia sa vám nič nestane, poisťovňa vám nič nevyplatí.
Či ste, alebo nie ste v 2. pilieri, odvody do Sociálnej poisťovne platíte vždy v rovnakej výške. Odvody do 2. piliera sú vám strhávané automaticky, dodatočné poplatky neplatíte žiadne. Dôchodková správcovská spoločnosť (DSS) si účtuje poplatok vo výške 0,4% za správu. Tento poplatok sa strháva z odvodov, neplatíte ho zvlášť.
Výška poistného krytia vs. hodnota úspor
Pri životnom poistení si vopred stanovíte poistnú sumu. Čím je vyššia, tým bude poistenie drahšie. Klient sa môže rozhodnúť, či poistná suma bude konštantná, alebo klesajúca. Pri konštantnej sume poisťovňa pri úmrtí vyplatí pozostalým rovnakú čiastku, bez ohľadu na to, kedy k úmrtiu došlo. Pri klesajúcej poistnej sume sa výška krytia znižuje podľa vopred stanoveného harmonogramu, čím dlhšie klient žije, tým nižšie poistné plnenie poisťovňa vyplatí pri úmrtí. Poistenie s klesajúcou sumou je lacnejšie ako s konštantnou.
V druhom pilieri sa hodnota vašich úspor zvyšuje každý mesiac. Aj keby boli výnosy dôchodkových fondov nulové, zostatok na osobnom účte sa každý mesiac zvyšuje o príspevky, ktoré do penzijného systému platí sporiteľ. Platí teda, že na začiatku sú vaše úspory nízke, no v čase rastú. Tým, že prostriedky v II. pilieri sú zainvestované na finančných trhoch, sporitelia benefitujú aj zo zloženého úročenia. Navyše, do 2. piliera si môžete posielať dobrovoľné príspevky, ktoré zvyšujú nasporenú sumu.
Dostupnosť
K úsporám v 2. pilieri sa klient dostane až pri odchode na dôchodok. Pri úmrtí ich zdedia pozostalí.
Pri životnom poistení poisťovňa vyplatí poistnú sumu pozostalým pri úmrtí poisteného.
Životné poistenie môže kryť viac rizík
Životné poistenie okrem rizika smrti môže pokrývať aj riziko invalidity, kritické ochorenia, pripoistenie PN,… 2. pilier tieto riziká nepokrýva vôbec.
Ak žije klient sám, nemá rodinu, ktorá by sa o neho finančne postarala v prípade úrazu/choroby, veľký význam má pre neho poistenie invalidity a kritických chorôb. 2. pilier by ho v tomto prípade nezachránil.
Výluky a čakacie doby
Ďalší rozdiel je vo výlukách a čakacích dobách. Pri úmrtí z akéhokoľvek dôvodu, DSSka neskúma ani príčiny, ani čakacie doby. Úspory z 2. piliera vyplatí v každom prípade. Pri životnom poistení poisťovňa skúma príčiny úmrtia aj lehoty. Ak poistený zomrie z dôvodu, ktorý má vo výlukach, poisťovňa poistné plnenie nevyplatí.
|Životné poistenie
|Úspory v 2. pilieri
|Suma
|Konštantná, klesajúca
|Rastúca
|Vyplatenie
|Pri úmrtí, invalidite, chorobe
|Pri úmrtí, alebo odchode do dôchodku
|Riziká
|Smrť, invalidita, choroba, PN,…
|smrť
|Výkuky a čakacie doby
|áno
|nie
Z porovnania vyplýva, že 2. pilier dokáže nahradiť životné poistenie iba v riziku smrť. Ak by k úmrtiu prišlo v mladom veku, úspory v 2. pilieri ešte nie sú dostatočne vysoké, aby pokryli výpadok príjmu pozostalej rodine na dlhšie obdobie.
Ak chcete byť poistení aj na riziko invalidity, kritické ochorenia, či PN, treba jednoznačne siahnuť po životnom poistení.
Ak chcete na životnom poistení ušetriť, pri výpočte poistnej sumy kalkulujte aj s úsporami v 2. pilieri. Môžete tak získať kompletné poistenie za rozumnú cenu.
