13. ročník Nájdite sa… so zvieratkom z útulku už túto sobotu privíta psíky z celého Slovenska!

Posledná májová sobota bude patriť dobrovoľníkom zo slovenských útulkov a úžasným psíkom čakajúcich na svoju druhú šancu v nových domovoch. V sobotu 25. mája 2024 sa totiž bude konať na zadnom nádvorí obchodného domu Aupark v Bratislave pri Sade Janka Kráľa najLÁSKAvejšie charitatívne adopčné podujatie Nájdite sa…! so zvieratkom z útulku. Už trinásty rok tak podporí iniciatíva Zvierací ombudsman slovenské útulky v ich činnosti a adopcii opustených a týraných zvierat. Podujatie tiež komunikuje dôležitú tému agresie, krutosti páchanej na zvieratách a potrebu empatie voči zvieratám, nielen u detí, ale aj dospelých a v celej spoločnosti.

Najväčšie adoptívne podujatie na Slovensku organizuje občianske združenie Fallopia a jej iniciatíva Zvierací ombudsman, ktorého tím dobrovoľníkov už od roku 2011 venuje svoju energiu a čas zlepšeniu podmienok týraných a túlavých zvierat na Slovensku, a to predovšetkým prostredníctvom kľúčových systémových legislatívnych zmien, pomoci slovenským útulkom aj právnou pomocou či formou sprostredkovania dočasnej starostlivosti a adopcie.

„Dobrovoľníci pracujúci v útulkoch venujú všetok svoj voľný čas popri práci, svoju energiu a veľakrát aj vlastné financie na záchranu zvierat. Bez nich by sa zvieratá potulovali po uliciach. Suplujú tak roky štátom zanedbávanú a ignorovanú úlohu postarať sa o týrané a túlavé zvieratá. Roky žiadame väčšiu finančnú podporu pre fungovanie útulkov, ktoré sú preplnené, nemajú kapacity, adopcie v posledných rokoch klesajú, situácia je skutočne vážna a jej riešenie je v nedohľadne,” konštatuje iniciatíva Zvierací ombudsman a dodáva,” Podujatie je pre útulky dôležitým priestorom, kde môžu prezentovať svoju činnosť. Ľudia ich môžu povzbudiť milým slovom i finančne podporiť. Obetavosť a láskavosť dobrovoľníkov k zvieratám si zaslúži pozornosť verejnosti a to aj v kontexte s aktuálne prebiehajúcim Týždňom dobrovoľníctva”.

Tento rok budú môcť návštevníci podujatia, ktoré sa koná pod záštitou primátora mesta Bratislava Matúša Valla a predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Juraja Drobu, stretnúť dobrovoľníkov z viacerých útulkov z celého Slovenska. Svojich adeptov na adopciu prinesú útulky ako OZ Bullterrier Rescue Slovakia , OZ Túlavá labka, OZ Zvieratkovo, útulok Skalica, Tulkáčik, SAOZ, OZ Berry dog, Cat Paradise a Zatúlané psíky Šala.

„Nesmierne nás teší, že môžeme opäť ako každý rok pomôcť útulkom zo Slovenska aspoň takýmto spôsobom. Snažíme sa posúvať podujatie každým rokom tak, aby sa tam ľudia cítili príjemne a našli si toho svojho najlepšieho priateľa spomedzi útulkáčikov. Sme vďační, že každý rok nám prídu spestriť podujatie aj rôzni umelci, či naše ambasádorské stálice, akým je napríklad po dlhej dobe skvelý moderátor a rádiový spíker Matúš Krnčok, ktorý bude viesť celé podujatie a postupne predstaví všetky útulky. Tento ročník sa sústredí viac na adopcie ako na hudobný program, preto aj sprievodné vystúpenia budú refreshnuté o mladé talenty akými je určite Sarah C, ktorá tohto roku bodovala za veľkou mlákou na Grammy, či Times Square a aktuálne zahviezdi v novom muzikáli „Takmer pyšná princezná”, ďalej to bude éterická Kristina Tran, ktorá podporuje vietnamskú komunitu nielen svojim hlasom, ale aj osobnou anažovanosťou. Na pódiu sa predstaví aj víťazka hudobnej ankety Ruka Hore Awards v kategórii speváčka a objav roka Call Dominka, ktorá pracuje na svojom ďalšom EP. No a zavŕši to Anabela Mollová, ktorá je členkou najznámejšej acapelly na Slovensku – Fragile, ktorá je aktuálne na turné s Máriou Čírovou a len nedávno uviedla na hudobnú scénu svoj prvý klipový debut, skladbu „Hľadám”, ktorú zaspieva aj na samotnom podujatí. Nesmierne si vážime túto podporu a že si nájdu čas prispieť svojou tvorbou a to bez nároku na honorár. Okrem iného nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme si pripravili detské vystúpenie divadelno-pesničkovej šou pre deti Miško s líškou. Verím, že aj tento pestrý program priláka ľudí prísť a podporiť toto krásne podujatie nielen svojou prítomnosťou, ale aj láskou na prvý pohľad k niektorému zvieratku z útulku“, hovorí vďačne Jana Trellová, PR manažérka projektu Nájdite sa a Head of PR & Brand manažérka Krea Production.

O 10:00 otvorí program staro-nový moderátor Matúš Krnčok a počas celého dňa prebehnú jednotlivé predstavovania psíkov na adopciu, či spomínané vystúpenia umelcov.

„S akciou Nájdite sa…som spätý od takmer jej začiatku. Je to moja srdcovka, na ktorú nedám dopustiť. V posledných rokoch som sa jej nemohol zúčastniť, tak ako by som si prial, o to viac sa teším, že v sobotu ju budem moderovať. Naším cieľom je nájsť, čo najviac útulkáčom nový domov, tak verím, že sa podarí a novým majiteľom budú psíkovia robiť len radosť”,uzatvára nadšene Matúš Krnčok.

Program Nájdite sa!…so zvieratkom z útulku

10:00 – otvorenie podujatia Matúšom Krnčokom

10:10 – predstavovanie jednotlivých útulkov

11:40 – vystúpenie Sarah C

11:50 – vystúpenie Kristiny Tran

12:00 – vystúpenie Anabely Mollovej

12:10 – vystúpenie Call Dominiky

12:30 – vystúpenie detskej skupiny Miško s Líškou

13:00 – predstavovanie jednotlivých útulkov

13:30 – odovzdávanie Animal Hero Slovakia s Kristínou Kövešovou

14:00 – predstavenie útulkov

16:00 – záver podujatia

S podujatím sa už niekoľko rokov spája odovzdávanie cien ANIMAL HERO SLOVAKIA, ktorú udeľuje iniciatíva Zvierací ombudsman jednotlivcom alebo kolektívu, ktorí sa v priebehu roka zaslúžili o šírenie pozitívneho príkladu v oblasti ochrany zvierat. Je morálnym uznaním tých, ktorí sa na Slovensku pravidelne stretávajú s týraním zvierat a riešia jeho následky. Aj tentokrát odovzdá cenu investigatívna reportérka Kristína Kövešová, ktorá v minulosti získala ocenenie práve za svoju neúnavnú podporu komunikácie náročných tém a odhaľovaním káuz súvisiacich s týraním zvierat.

„Cítime veľkú vďačnosť za ľudí, ktorí sa v dnešnej dobe postavia na stranu týraných zvierat. Pre našu spoločnosť je nesmierne dôležité, aby sme podporili práve tých, ktorí sú vnímaví voči okoliu a nie je im ľahostajná krutosť. Máme totiž tendenciu akceptovať aroganciu a agresiu a to nielen vo voči zvieratám, ale aj ľuďom. Kruté správanie k zvieratám vnímame ako dlhodobý spoločenský problém, ktorý sa zvykne bagatelizovať, no sme presvedčení, že pokiaľ vie človek ublížiť zvieraťu, môže byť agresívny aj voči človeku. Takého človeka nechce mať nikto za suseda”, dodáva iniciatíva Zvierací ombudsman.

