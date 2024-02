Riešenia, ktoré šetria priestor a vyzerajú trendovo

Ak vo svojom byte či dome, ktorý práve neprekypuje rozlohou, túžite po štýle, elegancii a trendových riešeniach šetriacich priestor, máme dobré správy. Existujú a nie je ich málo! Aj interiéroví dizajnéri ich milujú, pretože pomáhajú vytvárať útulný a zároveň vzdušný domov.

Veľkometrážne domy a byty sú minulosťou. Trendom je šetrenie miesta pri zachovaní dokonalej funkčnosti priestoru, preto sú súčasné byty aj domy o dosť menšie.

Ale to nevadí. Pretože aby v nich bolo miesto na oddych, spanie, posedenie, varenie aj hygienu, nábytkári v spolupráci s dizajnérmi a technikmi prinášajú nové systémy usporiadania nábytku, dverí, šatníkov a multifunkčných riešení.

Malá, ale dokonalá kuchyňa

Veľká kuchyňa nie je len zbytočný luxus, ale neraz aj starosti navyše. Toľko povrchov na upratovanie a udržiavanie… Tu je šálka, tam miska a iba pri naozaj veľkej snahe sa dá kuchyňa udržať usporiadaná a uprataná.

Tento problém vrátane problému s malým priestorom riešia kompaktné kuchyne so vstavaným nábytkom až po strop, ktoré vizuálne aj reálne prechádzajú do obývacieho priestoru.

„Moderné kuchynské skrinky sú z ľahko udržiavateľných materiálov, nemajú úchyty, miesto toho sú vybavené systémom click-open alebo iným riešením otvárania, aby sa podporil celkový moderný a funkčný dizajn kuchýň,“ hovorí Ladislav Jelen z kuchynského štúdia Oresi. „Všetky police a organizéry na kuchynský riad či potraviny sú sofistikovane ukryté za dverami veľkých skríň, spotrebiče sú vstavané a čo najviac vecí je dômyselne schovaných, aby kuchyňa pôsobila kompaktne a bez rušivých prechodov. Celé to dýcha priestorom a nadčasovou eleganciou.“

Náš tip: Hrajte sa s farbami a materiálmi. Kombinácia svetlých odtieňov doplnená sklom vnesie do malého priestoru príjemný pocit vzdušnosti.

Malá kúpeľňa s dostatkom možností

Vstavaný nábytok na mieru dokáže aj v malej kúpeľni zvýšiť komfort jej užívania a zároveň poskytnúť dostatok potrebných odkladacích priestorov. Skrinky alebo poličky až po strop v zaujímavej kombinácii farieb priestor aj opticky zväčšujú.

Obrovským šetričom miesta sú posuvné dvere. „Okrem toho, že sú praktické, majú aj atraktívny nadčasový dizajn. Posuvný variant dverí sa dá osadiť buď do stavebných puzdier, alebo do posuvných systémov po stene a do stropu,“ vysvetlil Tomáš Barbořík, riaditeľ spoločnosti J.A.P. Slovakia.

Náš tip: Posuvné dvere môžu mať okrem klasického dekóru, ideálne v bledých farbách, z jednej alebo z oboch strán zrkadlo. Okrem toho, že zrkadlo je v kúpeľni „must have“, miestnosť opticky zväčší a bude v nej aj viac svetla.

Šatník v malom priestore?

Ďalším z riešení, ako zdokonaliť malý interiér po vizuálnej aj praktickej stránke, je šatník. Naozaj nemusí mať veľa metrov štvorcových, dokonca nemusí ísť ani o samostatnú miestnosť.

Systémom posuvných dverí od podlahy po plafón sa dá priestor vytvoriť jednoducho aj bez stavebných úprav. Poskytne dostatok miesta na odkladanie množstva vecí a keď zvolíte vhodný dizajn, dokonca to bude luxusný kúsok.

„Rôzny dizajn a patentované systémy posunov a otvárania dverí ponúkajú netušené možnosti využitia interiéru. Okrem klasických materiálov sa používa aj sklo alebo veľmi obľúbené sklo so zatavenými kovovými mriežkami. Tie nedovoľujú vidieť dovnútra a zároveň dotvárajú luxusný dizajnový look,“ dodal Barbořík.

Náš tip: Predelením priestoru posuvnými dverami alebo pevnou zástenou so zavesenými dverami si môžete aj v malom priestore vytvoriť pracovňu alebo kútik pre seba. Ak príde návšteva, stačí zavrieť dvere a vaše súkromné veci vrátane prípadného neporiadku ostanú skryté.

Riešenia na mieru

Interiéroví dizajnéri odporúčajú využívať do malých priestorov nábytok robený na mieru. Z miestností sa tak dá vyťažiť maximum. Na jednej strane vstavaný nábytok až po strop nahradí skrine, šatník aj obývačkový nábytok, na druhej strane sa dá urobiť tak dômyselne, aby priestor dýchal a nepôsobil stiesnene.

Na prevzdušnenie a optické zväčšenie priestoru využívajte aj hru svetiel, zrkadlá a presklené plochy.

Náš tip: Využite ponuku 3D návrhov v kuchynských štúdiách alebo štúdiách s nábytkom a doplnkami (dvere, šatníky, kľučky). Budete prekvapení množstvom spôsobov, ako sa dá s malým priestorom pohrať.