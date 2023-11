Mesto o výstavbe Šport arény v Malackách: Ako pokračujú práce a navýši sa konečná cena projektu?

Výstavba športovej arény v Malackách podľa mesta pokračuje v zmysle harmonogramu. Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyňa Malaciek Ľubica Pilzová. „Dodávateľ naďalej deklaruje dodržanie harmonogramu výstavby s predpokladaným skončením v septembri budúceho roka,“ skonštatovala. Športovisko má vyrásť v lokalite Píla, výstavbou začali v októbri 2022.

Približne rok od začatia stavby dokončili všetky nosné železobetónové a oceľové konštrukcie oboch hál, inžinierske siete, izolácie všetkých striech a osadili väčšinu obvodových plášťov. „Aktuálne sa inštalujú zasklenia a na streche technológia chladenia ľadovej plochy,“ priblížila hovorkyňa s tým, že začínajú tiež pripravovať rozvody kúrenia, zdravotechniky, vzduchotechniky a elektroinštalácií, čo predstavuje kilometre kabelizácie.

V rámci energií počíta projekt s kombináciou vykurovania na plyn a zvyškovým teplom z výroby ľadu. Mesto pôvodne zvažovalo odpojenie arény od plynu a jeho nahradenie tepelným čerpadlom z dôvodu nárastu cien energií.

Po prepočte všetkých úprav spojených s vykurovaním objektu multifunkčnej haly a spoločných priestorov nakoniec nepristúpili k zmene technológií. „Jedinou podstatnou zmenou bola úprava strešnej konštrukcie, ktorá umožní dodatočnú inštaláciu fotovoltaických panelov,“ poznamenala hovorkyňa s tým, že panely budú schopné vykryť približne polovicu spotreby elektrickej energie na prevádzku celej arény.

Financovanie projektu vo výške 12 684 000 eur je viaczdrojové. Ide o kombináciu financií mesta, úveru a štátnej dotácie vo výške 1,5 milióna eur. Arénu stavia spoločnosť Sytiq, ktorá vo verejnej súťaži uspela s najnižšou cenou. „Aktuálne nie sú indikované žiadne zmeny, ktoré by spôsobili navýšenie nákladov,“ doplnila hovorkyňa mesta.

Športová aréna má byť moderným miestom pre rekreačných športovcov aj športové kluby z mesta a okresu na kvalitnú športovú prípravu. „Poskytne predovšetkým priestory dvoch hál – hokejovej, ktorá doposiaľ v našom meste absentovala, a multifunkčnej na kolektívne športy ako hádzaná, volejbal, basketbal, florbal či futsal,“ priblížila referentka komunikácie mesta Natália Jánošová.

Hlavný vchod bude viesť do vstupného vestibulu, kde bude recepcia a vstupy do oboch hál. „Schodiskom alebo výťahom sa dostanete do reštaurácie na hornom podlaží a do hľadiska. Súčasťou celého komplexu je aj ubytovací trakt na poschodí pre 40 osôb,“ dodala Jánošová.