Kataster nehnuteľností zvyšuje poplatky, za vklad si priplatíte 50 percent

Kataster nehnuteľností zvyšuje od 1. apríla poplatky za vykonávanie zmien v listoch vlastníctva, vydávanie dokumentov, či overovanie geometrických plánov. Ako upozorňuje portál financnykompas.sk, ak si potrebujete vybaviť vklad do katastra a nestihnete to do konca marca, priplatíte si desiatky eur.

Poplatok za vklad do katastra je do konca marca 66 eur, od 1. apríla sa zvyšuje na 100 eur. Viac zaplatíte aj za ostatné úkony súvisiace s katastrom nehnuteľností. Zmenu upravuje novela zákona o správnych poplatkoch z decembra minulého roku.

Zvýši sa poplatok za elektronický aj zrýchlený vklad

Poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností podaný elektronicky sa od apríla zvyšuje z pôvodných 33 eur na 50 eur. Poplatok za zrýchlený vklad do katastra so zápisom do 15 dní sa zvýši z 266 eur na 300 eur.

„Zvýšené poplatky na katastri nebudú mať na predaj a kúpu nehnuteľností zásadný vplyv, lebo ľudia to musia riešiť tak či tak. Či klient zaplatí za vklad do katastra 66 eur alebo 100 eur, nie je pri obchode s nehnuteľnosťami podstatný,“ uviedla pre portál zoznamrealit.sk prezidentka Združenia realitných kancelárií Slovenska Alexandra Novák.

Ako dodala, pri sprostredkovaní predaja nehnuteľnosti realitnou kanceláriou sú často tieto poplatky zahrnuté v provízii, čiže kupujúci a predávajúci ich nepocítia. Lacnejšie bude podľa nej vychádzať elektronické podanie, ktoré doteraz stálo 33 a po novom sa jeho cena zvýši na 50 eur.

„Elektronické podania sa však zvyknú realizovať iba pri kúpnych zmluvách, nie pri záložných, lebo to neakceptuje väčšina bánk,“ vysvetľuje Novák. V praxi to podľa nej bude fungovať tak, že záložné zmluvy budú podávať so štandardným kolkom fyzicky na katastri a pri kúpnych zmluvách sa bude využívať lacnejšie elektronické podanie.