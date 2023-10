Bratislava podniká kroky k dohode s developermi, výsledkom má byť viac verejnej infraštruktúry

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) predstavil novú metodiku pre budovanie občianskej vybavenosti v rozvojových územiach, v spolupráci s developermi. Ide o návrh zmien aktuálne platnej metodiky na zmeny Územného plánu (ÚP) hlavného mesta. Pre developerov predstavuje trensparentné pravidlá, podľa ktorých sa budú pri výstavbe nových štvrtí podieľať na budovaní občianskej vybavenosti, verejnej dopravy a zelenej infraštruktúry.

Vďaka návrhu zadefinujú, akým podielom budú developeri spolufinancovať budovanie občianskej vybavenosti. Doposiaľ metodika stanovovala pomer bytov, ktoré developer prevedie do vlastníctva mesta za účelom budovania fondu nájomného bývania. Zmena má priniesť úpravu, ktorá umožní mestu získať od developerov občiansku vybavenosť, pozemky, či finančné zdroje viazané na konkrétny účel, napríklad vybudovanie radiály.

„Koncept plánovaných zmien je organickým pokračovaním v súčasnosti prebiehajúceho verejného prerokovania návrhu Mestskej urbanistickej štúdie (MUŠ) Mlynské Nivy, kde plánujeme aktualizovanú metodiku aj pilotne využiť,“ priblížil riaditeľ MIB Ján Mazúr. Vďaka spolufinancovaniu zo strany developerov budú môcť v novej štvrti vznikať parky, školy, škôlky, električková trať a ďalšie zariadenia občianskej vybavenosti.

Hlavným dôvodom novej metodiky je fakt, že pri transformácii rozvojových územi (brownfieldov) je potrebná aj iná občianska vybavenosť ako nájomné byty. „Pri zmene ÚP sú investície do občianskej vybavenosti vyššie, nakoľko takéto územie nie je na plánovanú výstavbu pripravené,“ vysvetľuje MIB. Dôvodom nového návrhu bola aj potreba vyjadrenia výšky kontribúcie developera v eurách, kým doposiaľ to bolo v metroch štvrcových.

MIB spolu s hlavným mestom v najbližších dňoch odkonzultuje návrh zmeny s developermi a následne ho predloží na mestské zastupiteľstvo na schválenie.

Cieľom je znížiť investičný dlh na majetku mesta

Ďalším krokom Bratislavy sú nové pravidlá o spolupráci so stavebníkmi pri investovaní do mestského majetku. Nová stavebná legislatíva, ktorá má nadobudnúť účinnosť od 1. apríla, dáva samosprávam možnosť robiť dohody so stavebníkmi. Tí v mene obce a na svoj účet môžu budovať investície vo verejnom záujme.

„Cieľom je týmto spôsobom znížiť investičný dlh na majetku mesta, vybudovať spoločne nové infraštruktúrne projekty, či zhodnotiť a zmodernizovať starú infraštruktúru,“ vysvetlil hovorca magistrátu Peter Bubla. Návrh transparentných podmienok pre uzatváranie Zmlúv o spolupráci k investičnej činnosti je určený pre všetky právnické osoby a žiadosť môže predložiť každý investor.