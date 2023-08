Aké sú vlastnosti drevostavieb? Spoznajte najčastejšie typy a ich náklady na stavbu

Existuje niekoľko druhov drevostavieb. Aké sú ich vlastnosti a náklady na výstavbu? Zistili sme za vás!

Drevostavba, ako už názov napovedá, má skelet, na ktorom je osadená celá stavebná konštrukcia. Táto kostra môže byť vyrobená z dreva alebo oceľovou technológiou.

Výhody drevostavby

Veľkou výhodou takéhoto domu je rýchlosť výstavby, ako aj cena. Zhotovenie drevostavby sa od domu postaveného tradičnou metódou líši vo fáze kladenia základov aj počas samotnej výstavby. Keďže drevostavby sa vyznačujú ľahkou konštrukciou, zvyčajne sa stavajú na tzv. štíhlych základoch. Počas výstavby sa tiež nevykonávajú žiadne mokré práce (jedinou mokrou fázou je príprava základov), takže čas výstavby sa výrazne skracuje. Dôležité je, že stavebné práce sa môžu vykonávať kedykoľvek počas roka bez ohľadu na poveternostné podmienky. Pri drevostavbách býva striktne definované rozmiestnenie vrstiev stien, stropov a podkrovia, pričom izolácia proti vlhkosti a protipožiarna izolácia musia spĺňať špecifické normy. Preto by kvalita použitých materiálov aj kvalita spracovania mala byť na najvyššej úrovni. Drevostavba môže byť pasívna a energeticky úsporná a tiež dokonale zapadá do konvencie prírodných domov.

Aké sú typy drevostavieb?

Existuje niekoľko typov drevostavieb. Najznámejší je kanadský systém, známy aj ako americký systém. Treba však rozlišovať aj škandinávsky (švédsky) a nemecký štýl. Veľmi dôležitý býva výber dreva na drevený rám a ďalšie konštrukčné prvky. Spravidla by mali byť vyrobené z ihličnatého dreva sušeného v komore pri vysokej teplote. Drevo by malo mať vlhkosť nižšiu ako 18 %, malo by byť štvorstranne hobľované a skosené. Iba takáto úprava zabezpečí, že larvy hmyzu a spóry húb budú zničené. Má to vplyv aj na pevnosť dreva.

Kanadský dom

Kanadské (americké) domy sú najľahšie zo všetkých typov drevostavieb. Konštrukčné prvky majú hrúbku 38 mm. Prítomné sú nadpražia. Domy kanadského typu sa zvyčajne (ale nie vždy) montujú na mieste, čo ponecháva určitú voľnosť, flexibilitu pri navrhovaní. Môžete totiž ovplyvniť vzhľad domu a konštrukcie (na rozdiel od domov z prefabrikovaných prvkov).

Foto: Balex Metal

Škandinávsky dom

Ďalším typom drevostavby je škandinávsky (švédsky) dom. V tomto prípade sú konštrukčné prvky hrubšie 45 mm. Zvyčajne sa stavajú z prefabrikovaných prvkov, preto je ťažšie upravovať teleso budovy. Pri tomto type budov nie sú nadpražia, ale namiesto nich sa nad čiapku inštaluje špeciálna doska. Konštrukcia je dodatočne vystužená sadrokartónovými a bitúmenovými vláknitými doskami.

Nemecké domy

Nemecké domy disponujú najťažšou konštrukciou, čo sa však istým spôsobom premieta do ich odolnosti. Konštrukčné prvky majú hrúbku 60 mm a sú zvyčajne vyrobené z konštrukčného dreva KVH. Steny z masívneho dreva majú hrúbku 16 cm. Vyrábajú sa z kvalitných prefabrikovaných prvkov.

Domy s oceľovou konštrukciou

Domy s oceľovou konštrukciou možno stavať pomocou technológie oceľového rámu. Popularitu si získali v Ázii (Japonsko, Čína), na Novom Zélande, v Austrálii alebo v Severnej Amerike. Oceľová konštrukcia je vyrobená z pozinkovanej ocele, pozinkovaná, riadne chránená proti korózii a pevná. Domy s oceľovou konštrukciou sú zvyčajne dokončené sadrokartónom. Treba mať na pamäti, že oceľová konštrukcia je ľahká a nemala by sa preťažovať. Strechy na tento typ budov by mali byť ľahké. Preto sa na strešnú krytinu neodporúča používať napríklad betónovú škridlu. Namiesto nich je lepšie použiť ľahkú plechovú krytinu alebo asfaltový šindeľ.

Foto: Balex Metal

Drevostavby sú energeticky úsporné domy

Stojí za zmienku, že drevostavby sú energeticky úsporné a podľa niektorých patria medzi najzdravšie typy domov. Ich energetickú účinnosť ovplyvňuje správna konštrukcia a dobrá tepelná izolácia (na tento prvok sa pri stavbe drevostavieb kladie osobitný dôraz). Drevostavby sa zohrievajú oveľa rýchlejšie ako domy postavené tradičnou technológiou a vďaka dobrej izolácii dokážu udržať teplo vo vnútri budovy dlhší čas (to má zase vplyv na reálne úspory energie). Rámové domy možno vybaviť aj modernými inštaláciami. Pri ich výstavbe sa oplatí použiť sendvičové panely, ktoré ponúkajú veľké možnosti v modernej energeticky efektívnej výstavbe. Obklad na stenu z tehál navyše vytvorí atraktívnu kombináciu dreva a kameňa.

Koľko stoja drevostavby?

Náklady na výstavbu drevostavieb sú nižšie ako na výstavbu domu tradičnou murovanou technológiou. Odhaduje sa, že náklady na 1 m2 už dokončeného domu sú približne 670 eur. Náklady na surový uzavretý stav sa pohybujú od 300 do 500 eur na 1 m2. To znamená, že za hotový rámový dom s rozlohou 100 m2 zaplatíme približne 68 000 eur. Treba však vziať do úvahy, že konečnú cenu takéhoto domu ovplyvňuje kvalita zvolených materiálov, ako aj počet stien, podlaží, typ vykurovacej inštalácie atď. Na jednej strane nie je pochýb o tom, že stavba drevostavby je ekonomickejšou investíciou. Na druhej strane treba vziať do úvahy, že drevodom sa nestavia pre ďalšie generácie.

Informačný servis