Pivovar Šariš bude po novom využívať energiu zo solárneho parku, do zelenej energie investujú viac ako šesť miliónov

Od roku 2025 bude Pivovar Šariš využívať ako hlavný zdroj energie bezemisnú elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie. Primárnym zdrojom sa stane nový solárny park rakúskej spoločnosti Enery, ktorý vybuduje v Iliašovciach (okres Spišská Nová Ves).

Prechod k uhlíkovej neutralite

Zároveň pivovar vystavia vo svojich priestoroch aj vlastnú solárnu elektráreň. Celková investícia vo výške zhruba 6,5 milióna eur je ďalším krokom prechodu k uhlíkovej neutralite vo výrobe Plzeňského Prazdroja, ktorú chce dosiahnuť do roku 2030.

Solárny park na východe Slovenska postavia v priebehu najbližších šiestich mesiacov na ploche 8,8 hektárov. Tvoriť ho bude 10 582 fotovoltaických modulov s kapacitou 6,3 MWp, ktoré budú elektrickú energiu posielať do slovenskej elektrickej siete.

„My sme do tejto spolupráce išli z dôvodu, že chceme mať pokrytých 100 percent energie z obnoviteľných zdrojov a toto nám táto spolupráca umožní. Je to lokálny zdroj, miestna investícia, ktorá zostáva v tomto regióne a my budeme cez distribučnú sieť odoberať energiu z tohto solárneho parku,“ uviedol obchodný riaditeľ a podpredseda predstavenstva spoločnosti Plzeňský Prazdroj Slovensko Martin Grygařík.

Možnosť predikovať náklady na energiu

„V minulosti boli odbery garantované štátom. Teraz je to konkrétny priemyselný odberateľ, vďaka ktorému vieme takúto investíciu realizovať bez akejkoľvek podpory. Ďalšou jedinečnosťou je veľkosť parku a regionálna blízkosť,“ uviedol generálny riaditeľ Enery na Slovensku Ján Horváth. Nový solárny park v Iliašovciach pokryje približne 92 percent spotreby pivovaru a sladovne vo Veľkom Šariši, čo predstavuje objem približne 7,2 GWh ročne.

„Je to ekvivalent spotreby zhruba 1 400 – 1 500 rodinných domov. Máme kontrakt na 10 rokov za fixovanú cenu, čo je pre nás určitá istota toho, že budeme vedieť presne predikovať náklady na energiu a máme istotu trvalých dodávok. Zároveň v zime aj naša výrobná krivka plne korešponduje s tým, ako sa vyrába elektrická energia cez solárne panely, kde prirodzený vrchol je v lete,“ informoval Grygařík. Nový solárny park v Iliašovciach bude stáť zhruba 5,5 milióna eur.

Budovanie fotovoltického parku

„Umožní to vybudovať fotovoltický park, ktorý bude v čase pripojenia predpokladám najväčší, čo sa týka kapacity. Bude zohľadňovať všetky ekologické aspekty, ako využitie lokálnych sociálnych podnikov, ktoré môžu takýto projekt pomôcť zastrešovať pri výstavbe. Takisto chceme využiť lokálnych farmárov, chovateľov oviec či včelárov,“ dodal Horváth.

Pivovar si zo siete elektrinu odoberie v tom istom objeme, ako solárny park vyrobí. Zmluva o nákupe virtuálnej energie uzatvorili na dobu 10 rokov. „Ide o prvý typ zmluvy o virtuálnom odbere energie na Slovensku,“ zdôraznil obchodný riaditeľ Enery Severin Vatigov.

Pribudne aj vlastná solárna elektráreň

V pivovare vo Veľkom Šariši pribudne v druhej polovici tohto roka aj vlastná solárna elektráreň. Zložená bude zo 708 panelov stojacich na ploche 7 100 metrov štvorcových. Solárna elektráreň bude priamo v areáli pivovaru na doposiaľ nevyužitom pozemku. Výška investície pivovaru je zhruba jeden milión eur.

„Za posledných 10 rokov sme v Pivovare Šariš znížili spotrebu energie o polovicu. Okrem toho sa však sústredíme aj na zdroje, z ktorých ju odoberáme. Vybudovaním solárneho parku v Iliašovciach a vlastnej solárnej elektrárne vo Veľkom Šariši prejde náš pivovar na výrobu poháňanú výlučne obnoviteľnými zdrojmi elektriny zo slnka a s dohľadateľným pôvodom,“ uviedol riaditeľ Pivovaru Šariš Grzegorz Komora.

Doplnkový obnoviteľný zdroj energie vo Veľkom Šariši ročne vyrobí 0,5 GWh elektriny, čo je ročná spotreba zhruba 220 slovenských domácností. Bude mať kapacitu pokryť približne šesť percent ročnej spotreby elektrickej energie pivovaru. Od roku 2025 bude pivovar využívať iba zelenú energiu.

Prechod na obnoviteľné zdroje energie

„Veríme, že do roku 2025, kedy to celé nabehne, už zvyšné dve percentná vďaka znižovaniu spotreby nebudeme potrebovať. V prípade, žeby sa nám to nepodarilo, tak sme pripravení to pokryť ďalšími zdrojmi s certifikátmi pôvodu,“ manažér pre udržateľnosť slovenského Prazdroja Ivan Tučník.

Pivovar vďaka investícii ušetrí 1 386 ton oxidu uhličitého ročne, čím sa zníži celková uhlíková stopa jeho výroby zhruba o 18 percent. Prechod na obnoviteľné zdroje elektriny smeruje k naplneniu záväzku Plzeňského prazdroja využívať do roku 2025 vo všetkých pivovaroch spoločnosti elektrinu z obnoviteľných zdrojov a do roku 2030 mať uhlíkovo neutrálne pivovary.

„Ostáva nám ešte v rámci pivovaru vyriešiť zdroj tepla s tým, že pripravení sme. Od minulého roku máme kotol, ktorý je pripravený spaľovať vodík, takže veríme, že za tých päť rokov nájdeme vhodný zdroj paliva a potom, čo máme vyriešenú otázku elektriny, sa budeme zameriavať na zdroj tepla,“ dodal Tučník.