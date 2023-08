Mala by budúca vláda zakázať klietkový chov sliepok? Nadpolovičnej väčšine by vyššia cena vajec nevadila

Celkom 51,6 percenta ľudí si myslí, že budúca vláda by mala zakázať klietkový chov nosníc, z toho 27,3 percenta opýtaných odpovedalo že určite a 24,3 percenta uviedlo, že by asi mala takých chov zakázať. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre televíziu JOJ v termíne 24. až 28. júla na vzorke 1 000 respondentov starších ako 18 rokov.

Opýtaní mali odpovedať na otázku: „Mala či nemala by podľa vás budúca vláda zakázať klietkový chov nosníc (sliepok), aby sliepky mali prijateľnejšie podmienky na život, aj keď by to bolo za cenu, že budú vajíčka drahšie?“

Z prieskumu tiež vyplynulo, že celkom 37,8 percenta si myslí, že budúca vláda by nemala zakázať klietkový chov nosníc, 19,4 percenta si myslí, že by určite nemala a 18,4 percenta uviedlo, že by asi nemala zakázať klietkový chov nosníc.