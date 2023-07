Guterres skritizoval „hŕstku“ darov obilia z Ruska niektorým krajinám, nevyvážia koniec obilnej dohody

Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres skritizoval „hŕstku“ darov obilia z Ruska niektorým krajinám.

Podľa neho nevyvážia dôsledky konca čiernomorskej obilnej iniciatívy, ktorá umožňovala vývoz potravín z ukrajinských čiernomorských prístavov. Ten zmarilo odstúpenie Ruska od iniciatívy skôr počas tohto mesiaca. Informuje o tom na svojom webe denník The Guardian.

„Je jasné, že pri sťahovaní miliónov a miliónov ton obilia z trhu to na základe ekonomických zákonov povedie k vyšším cenám, než aké by existovali pri normálnom prístupe ukrajinského obilia na medzinárodné trhy,“ skonštatoval v piatok v New Yorku Guterres.

Zároveň varoval, že za zvýšenie cien „budú platiť všetci a všade, a to najmä rozvojové krajiny a zraniteľní ľudia v krajinách so stredným príjmom a dokonca aj v rozvinutých krajinách“.

Úsilie o obnovenie čiernomorskej iniciatívy pokračuje, povedal tiež generálny tajomník OSN s tým, že má kontakty s Ruskom.