Víťazom prezidentských volieb v Republike srbskej sa stal Siniša Karan, blízky spojenec nacionalistu Dodika

Nedeľné hlasovanie bolo považované za kľúčový test podpory Dodikovej nacionalistickej SNSD, ktorá je v Republike srbskej pri moci už takmer dve desaťročia.
Pavol Lukáč
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Sinisa Karan. Foto: SITA/AP
V predčasných prezidentských voľbách v Republike srbskej v rámci Bosny a Hercegoviny zvíťazil v nedeľu Siniša Karan, kandidát Aliancie nezávislých sociálnych demokratov (SNSD) a blízky spojenec odvolaného prezidenta Milorada Dodika. Vyplýva to z predbežných oficiálnych výsledkov volieb zverejnených v pondelok.

Kontext odvolania Milorada Dodika

Dodika v auguste odvolali z funkcie za nerešpektovanie rozhodnutí vysokého komisára OSN pre Bosnu a Hercegovinu Christiana Schmidta, ktorý dohliada na dodržiavanie Daytonskej mierovej dohody, Tá ukončila etnický konflikt z rokov 1992 – 1995.

Reakcia Dodika po zverejnení výsledkov

Volebná komisia zverejnila výsledky, ktoré ukazujú, že po spočítaní hlasov z takmer 93 percent volebných miestností viedol Siniša Karan s 50,9 percentami hlasov pred svojím vyzývateľom Brankom Banušom so 47,8 percentami.

„Dnešné voľby vyhral náš kandidát Siniša Karan. To je nespochybniteľné,“ povedal Dodik svojim priaznivcom v ústredí SNSD v Banja Luke. Karan, 63-ročný bývalý minister vnútra, je blízkym spojencom a osobnou voľbou Dodika, ktorý aj naďalej zostáva predsedom SNSD.

Víťaz predčasných prezidentských volieb bude vo funkcii necelý rok, len do riadnych volieb, ktoré sa uskutočnia v októbri 2026.

