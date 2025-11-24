Víťazom prezidentských volieb v Republike srbskej sa stal Siniša Karan, blízky spojenec nacionalistu Dodika

V predčasných prezidentských voľbách v Republike srbskej v rámci Bosny a Hercegoviny zvíťazil v nedeľu Siniša Karan, kandidát Aliancie nezávislých sociálnych demokratov (SNSD) a blízky spojenec odvolaného prezidenta Milorada Dodika. Vyplýva to z predbežných oficiálnych výsledkov volieb zverejnených v pondelok.
Kontext odvolania Milorada Dodika
Dodika v auguste odvolali z funkcie za nerešpektovanie rozhodnutí vysokého komisára OSN pre Bosnu a Hercegovinu Christiana Schmidta, ktorý dohliada na dodržiavanie Daytonskej mierovej dohody, Tá ukončila etnický konflikt z rokov 1992 – 1995.
Bosnianska polícia dostala príkaz priviesť srbského lídra Dodika na výsluch
Nedeľné hlasovanie bolo považované za kľúčový test podpory Dodikovej nacionalistickej SNSD, ktorá je v Republike srbskej pri moci už takmer dve desaťročia.
Reakcia Dodika po zverejnení výsledkov
Volebná komisia zverejnila výsledky, ktoré ukazujú, že po spočítaní hlasov z takmer 93 percent volebných miestností viedol Siniša Karan s 50,9 percentami hlasov pred svojím vyzývateľom Brankom Banušom so 47,8 percentami.
Ústavný súd pozastavil separatistické zákony srbského lídra Dodika, Únia posilní mierové sily
„Dnešné voľby vyhral náš kandidát Siniša Karan. To je nespochybniteľné,“ povedal Dodik svojim priaznivcom v ústredí SNSD v Banja Luke. Karan, 63-ročný bývalý minister vnútra, je blízkym spojencom a osobnou voľbou Dodika, ktorý aj naďalej zostáva predsedom SNSD.
Víťaz predčasných prezidentských volieb bude vo funkcii necelý rok, len do riadnych volieb, ktoré sa uskutočnia v októbri 2026.