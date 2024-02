V Prahe protestujú poľnohospodári, podľa premiéra Fialu je demonštrácia nástrojom podporovateľov Ruska

V pondelok v Prahe protestujú farmári. Tí prišli s traktormi pred ministerstvo poľnohospodárstva, úrad vlády a zastavili sa napríklad aj na pražskej magistrále.

Ich protest do istej miery ovplyvnil hromadnú dopravu v meste, podľa polície inak zásadné dopravné komplikácie nevznikli. Ako informuje spravodajský portál TN.cz, protestuje spolok My zemědělci a demonštranti by sa až do štvrtka mali schádzať na Malostranskom námestí.

Ministrovi odovzdali list

Účastníci protestu žiadajú zastavenie európskej Zelenej dohody, „koniec vydieračským praktikám obchodníkov a vysokým cenám energií, demisiu vlády a ukončenie posilňovania európskych kompetencií na úkor národných“.

Demonštranti už odovzdali ministrovi poľnohospodárstva Markovi Výbornému list s požiadavkami. Ten ho zatiaľ nekomentoval.

Niektorí sa od protestu dištancujú

Od pondelkového protestu sa dištancujú Zemědělský svaz ČR aj Agrárna komora. Tieto organizácie sa pridajú vo štvrtok k medzinárodnej demonštrácii na hraničných priechodoch spolu s ďalšími štátmi v strednej, východnej a južnej Európe. Títo protestujúci dopravu blokovať nechcú.

Premiér Petr Fiala sa vyjadril, že pondelková demonštrácia sa stala nástrojom podporovateľov Ruska. Časť demonštrantov má so sebou aj transparenty týkajúce sa vojny na Ukrajine.