Anketu Strom roka opäť spustili, na zasielanie nominácií máte takmer mesiac

Anketu Strom roka, ktorá každoročne na Slovensku zviditeľňuje staré, vzácne a ohrozené stromy, znovu spustili. Ako povedala Martina Hromadová z nadácie Ekopolis, nominovať strom s výnimočným príbehom môže ktokoľvek do 25. apríla.

Nenahraditeľní spoločníci

„Príbehy, ktoré rozpovedajú stromy, sú i príbehmi nás, ľudí, a histórie miesta, kde rastú. Vďaka ankete chceme vzbudiť záujem ľudí o životné prostredie a lásku k dedičstvu prírody. Stromy sú pre nás nenahraditeľnými spoločníkmi a je potrebné ich chrániť. To je úloha aj aktívnych jednotlivcov či komunít v každom kúte Slovenska, na ktorých nominácie teraz čakáme,“ dodala Hromadová.

Šéfka komunikácie nadácie Ekopolis doplnila, že prihlasovanie stromov do ankety sa uskutočňuje elektronicky, prostredníctvom on-line formulára.

12 finálových stromov

„Nominácia je jednoduchá, je potrebné uviesť základné informácie o strome. Jeho druh, približnú výšku, lokalitu kde rastie a aspoň orientačný vek. Porote pri rozhodovaní určite pomôžu pútavé fotografie, no to najdôležitejšie, čo hľadáme, je príbeh stromu. Opäť hľadáme stromy, ktoré nás zaujmú svojou výnimočnosťou, nezlomnosťou či spojením s ľudskými príbehmi,“ spresnila Hromadová s tým, že do finále postúpi 12 stromov, o ktorých rozhodne verejnosť v hlasovaní počas leta.

Prvé tri stromy získajú profesionálnu starostlivosť a víťaz navyše postupuje do európskeho kola. Hromadová ešte dodala, že patrónom ankety je už trinásty rok známy spevák Peter Lipa.