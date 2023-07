Európa bude mať špičkový teleskop na pozorovanie Slnka a Slovensko pri tom nebude chýbať

Európa bude mať špičkový ďalekohľad, ktorý sa stane najväčším optickým zariadením pre výskum Slnka v Európe. Pri tejto udalosti bude zastúpené aj Slovensko, a to Astronomickým ústavom Slovenskej akadémie vied.

Ten sa v utorok stal jedným zo zakladajúcich členov nadácie, ktorá pripraví pôdu pre výstavbu Európskeho slnečného ďalekohľadu.

Prvá fáza projektu je dokončená

Zástupcovia deviatich výskumných inštitúcií zo siedmich európskych krajín v utorok v Santa Cruz de Tenerife podpísali zakladaciu listinu nadácie European Solar Telescope – Fundación Canaria (Nadácia EST).

„Prvá fáza projektu EST, v rámci ktorej vznikol predbežný konštrukčný návrh ďalekohľadu, bola financovaná z programu Európskej komisie Horizont 2020 a bola nedávno dokončená. Založenie Nadácie EST preto predstavuje zásadný míľnik v ďalšom napredovaní projektu smerom k samotnej výstavbe,“ priblížil riaditeľ Astronomického ústavu SAV Peter Gömöry.

Európsky slnečný ďalekohľad udrží Európu na čele výskumu a vývoja v oblasti slnečnej fyziky.

So svojím primárnym zrkadlom s priemerom 4,2 metra, najmodernejšou technológiou a špecializovaným prístrojovým vybavením poskytne astronómom bezkonkurenčný nástroj na pozorovanie Slnka.

Cenné poznatky pre vedcov

Stáť bude v observatóriu Roque de los Muchachos, ktoré sa nachádza na ostrove La Palma v Španielsku a je celosvetovo známe ako špičkové miesto pre astronomické pozorovania.

Teleskop bude schopný zaznamenať signály, ktoré sú pre súčasné ďalekohľady skryté v šume, a odhaliť tak existenciu neznámych, malých magnetických štruktúr.

Prostredníctvom štúdia magnetických a dynamických prepojení v slnečnej atmosfére EST poskytne vedeckej komunite cenné poznatky o mechanizmoch, ktoré sú základom vysokoenergetických javov, ako sú slnečné erupcie a výrony koronálnej hmoty.

Tieto javy určujú takzvané vesmírne počasie, ktoré má silný vplyv na našu technologickú spoločnosť.

Slovensko prispieva od začiatku

Jedným z hlavných cieľov novovzniknutej nadácie je vytvorenie Európskeho konzorcia pre výskumnú infraštruktúru (European Research Infrastructure Consortium – ERIC), ktoré bude spájať národné ministerstvá partnerských krajín.

Nový právny subjekt „Európsky slnečný ďalekohľad ERIC“ bude zodpovedný za dohľad nad všetkými aspektmi výstavby a prevádzky tejto paneurópskej výskumnej infraštruktúry.

Okrem Slovenska sa na vzniku nového právneho subjektu podieľa Česká republika, Nemecko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko a Spojené kráľovstvo.

Slovensko prispieva do Nadácie EST prostredníctvom Astronomického ústavu SAV, ktorý je do projektu zapojený od jeho úplného začiatku v roku 2008.

Vytvorili aj úspešný film

Počas týchto pätnástich rokov sa podieľal predovšetkým na vedeckých aktivitách spojených s prípravnou fázou výstavby ďalekohľadu EST.

„Spoločne s projektovými partnermi sme vytvorili aj úspešný populárno-náučný dokumentárny film o výskume Slnka v Európe – Reaching for the Sun. Boli sme tiež koordinátormi súťaže pre základné a stredné školy s názvom Sun at the Glance, v rámci ktorej získali skvelé umiestnenia aj žiaci zo Slovenska,“ pripomenul Gömöry.

Dodal, že plné členstvo dáva zúčastneným inštitúciám rozhodovaciu právomoc o všetkých budúcich vedeckých, technologických a priemyselných aspektoch projektu.