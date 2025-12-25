Košický samosprávny kraj získal od Rady mládeže Slovenska ocenenie MOST 2025

Košický samosprávny kraj (KSK) získal ocenenie MOST 2025. Ocenenie udeľuje Rada mládeže Slovenska, určené je osobnostiam aj organizáciám, ktoré významne prispievajú k vytváraniu kvalitných podmienok pre mladých ľudí na Slovensku. „Ocenenie symbolizuje budovanie mostov medzi generáciami, komunitami a sektormi a vyzdvihuje tých, ktorí podporujú slobodné, tvorivé a otvorené prostredie pre mládež,“ uvádza KSK na svojom webe.
Na ocenenie bol nominovaný programom Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE), konkrétne za dlhoročnú spoluprácu a podporu neformálneho vzdelávania, dobrovoľníctva a aktívnej participácie mladých ľudí v každom regióne. Komisiou boli ocenené najmä priame investície do rozvoja mládeže v kraji, vďaka ktorým si vlani prevzalo ocenenie DofE vyše 260 študentov stredných škôl zriaďovaných KSK.
Potvrdenie systematickej práce
„Ocenenie potvrdzuje, že náš kraj systematicky buduje prostredie, v ktorom mladí ľudia nie sú len prijímateľmi služieb, ale aj ich aktívnymi tvorcami. Vďaka tomu sa pripravujú na trh práce a robia veľký úžitok aj celému kraju. Ten realizuje aktivity na základe Koncepcie rozvoja práce s mládežou, pričom podporuje aktívne občianstvo, komunitné projekty a dobrovoľníctvo,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka (nezávislý).
Program DofE napomáha aj rozvíjaniu samotných predagógov, z tohto dôvodu odborníci vyzdvihli aj strategický rozvoj pedagógov prostredníctvom programu Diamantová cena DofE. Pozornosť bola venovaná aj modernizácii stredných škôl, do ktorých každý rok smeruje najväčší balík peňazí z krajského rozpočtu. Systematicky sú realizujú aj prípravy na nové technologické a priemyselné potreby regiónu.
Kraj ponúka aj dotačné výzvy
KSK dostal plusové body aj za cielenú podporu zraniteľných skupín mladých v rámci iniciatívy Záruka pre mladých 2025 – 2027, a tiež za prepájanie vzdelávania s praxou, napríklad prostredníctvom výmenných stáží Inovuj a podnikaj a výstavy Správna voľba povolania – Študuj v kraji. Študenti bodovali vďaka mimoškolským aktivitám a spolupráci so župným Dobrovoľníckym centrom. Kraj tieto činnosti podporuje, ponúka tiež rôzne dotačné výzvy, vďaka ktorým sa študentstvo môže angažovať.
„Ocenenie MOST 2025 je pocta, ale predovšetkým je to uznanie pre celý náš Odbor školstva a všetkých riaditeľov a učiteľov, ktorí robia svoju prácu s maximálnym nasadením. Je to dôkaz, že naša práca a úsilie o moderné a kvalitné školstvo má zmysel, a pokiaľ sa do práce dá aj srdce, výsledky prídu,“ uzavrela vedúca odboru školstva KSK Andrea Gajdošová.