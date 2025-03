Zbavte sa kuny raz a navždy. Spoľahlivé tipy na účinnú izoláciu a prírodné odpudzovače proti nezvanému hosťovi

Prírodné odpudzovače a intenzívne vône

Mnoho ľudí sa spolieha na silné pachy, ktoré kunám prekážajú. Za vyskúšanie stojí napríklad rozvešanie kytičiek levandule alebo rozmiestnenie kúskov látok napustených naftou. Do úvahy prichádza aj chlórové vápno, treba však myslieť na to, že prenikavý zápach nebude nepríjemný len pre kunu, ale aj pre vás. Niekto odporúča pod kapotu auta či do priestorov strechy umiestniť osviežovače vzduchu alebo guličky do záchodu, ktorých vôňu kuny neznášajú. Nezanedbateľnú úlohu môže zohrávať aj poriadok v okolí domu – roztrúsené odpadky či zvyšky jedla v blízkosti budovy môžu kunu prilákať.