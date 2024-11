Zaujímavé trendy v interiérovom dizajne: od farebného skla až po chróm

Pozrite sa s nami, čo je nové v oblasti interiérového dizajnu. Poradíme Vám, ako aktuálne trendy zakomponovať aj k vám domov.

Chróm je svetlejší a zároveň veľmi lesklý kov. Jeho tenká vrstva na rôznych kovových predmetoch mala vždy praktický význam, pretože povrch chránila pred hrdzavením a robila ho tvrdším a odolnejším. Teraz sa však chróm v interiéroch objavuje čoraz viac aj vďaka svojmu vzhľadu. Metalické efekty tohto materiálu dodávajú miestnosti moderný nádych a určitú nenútenú sofistikovanosť. O tom vedeli už slávni dizajnéri minulého storočia a stoličky s chrómovou konštrukciou od Le Corbusiera či preslávená „Barcelona“ od Miesa van der Rohe sú dodnes vyhľadávané.

Ako dostať chróm do interiéru? Pozrite sa na svietidlá, zrkadlá, vázy alebo chrómované plastiky na stenu.

Použitie akéhokoľvek iného skla ako číreho je v interiérovom dizajne vždy tak trochu riziko. Treba s ním pracovať opatrne, aby výsledok nepôsobil gýčovo. Preto odporúčame vyhnúť sa doplnkom a dekoráciám, ktoré kombinujú viacero farieb. Lepšie je zvoliť si jednu dominantnú farbu. Môžete sa rozhodnúť pre jemný, polopriehľadný odtieň alebo siahnuť po výraznej, sýtej farbe.

Ak si neviete predstaviť, čo tento pojem znamená, ide napríklad o vankúše s rôznymi vystupujúcimi vzormi, strapcami či pompomami, poháre zo „zvrásneného“ skla, alebo mäkučké plédy z hrubého úpletu a podobne. Jednoducho kúsky, ktoré svojim vzhľadom okamžite pritiahnu pozornosť a sú samy o sebe výrazné. Trendom (nielen) tohto jesenného obdobia je pohodlie a útulnosť –– a práve spomínané vankúše, deky a plédy sa vám na to určite zídu!

Máte radi DIY projekty? Potom sa môžete pustiť do výroby vlastného vankúša s pompomami. Stačí si na YouTube vyhľadať „DIY pom pom pillow“.

Hravosť šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov sa v dizajne za posledné desaťročia striedavo objavuje a mizne. Tento rok jej však praje viac než kedykoľvek predtým! Do interiérov sa vracia množstvo retro doplnkov:

Retro trend neznamená, že by sme si mali zariadiť domácnosť tak, ako to robili naši rodičia. Ide skôr o citlivé zakomponovanie retro alebo vintage kúskov do interiéru tak, aby pôsobil moderne a zároveň harmonicky.