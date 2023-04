Police na stenu zmenia jej prázdny priestor na zaujímavú časť miestnosti. Môžete totiž na nich vystavovať rôzne dekorácie, doplnky, ale aj obrazy, fotky, knihy a pod. Okrem vystavovaných vecí sa pozornosť upriamuje aj na samotné police. Tie totiž nemusia pôsobiť len jednoduchým a „nenápadným“ dojmom. Ponuka zahŕňa aj dizajnové a netradičné kusy tohto nábytku.

Police na stenu taktiež pomáhajú rozšíriť veľkosť odkladacích plôch. Uvítate ich preto takmer v každej miestnosti. Hodia sa do obývačky, kuchyne, kúpeľne, detskej izby, spálne, pokojne aj do chodby či WC. Rozdiel je len v tom, čo v jednotlivých izbách budete „vystavovať na obdiv“.

Rohové police na stenu

Rohy v miestnosti sú často nevyužitým priestorom. Pritom police na stenu sa hodia aj do kútov izieb. Okrem klasického vnútorného rohu môžete využiť aj priestor vonkajšieho rohu. Ideálnym riešením sú steny v otvorenom priestore kuchyne a obývačky či chodby a ďalšej miestnosti. Miesto, kde sa spájajú dve steny do pravého uhla tak môže patriť zaujímavým predmetom a dizajnovým policiam.

V prípade vonkajších rohových políc je vhodnejšie použiť plytšie poličky, ktoré nebudú veľmi zasahovať do priestoru. Naopak, vnútorné rohové police môžu mať pokojne aj väčšiu hĺbku a tým pádom sa na ne zmestia aj knihy, izbové rastliny či rôzne ďalšie predmety. Nájdete ich v rôznych tvaroch a farebných prevedeniach. Okrem klasickej „rovnej dosky“ sa tak stretnete aj s okrúhlymi či atypickými poličkami.

Moderné police na stenu

Police, ktoré sa nesú v duchu moderného štýlu sa vyznačujú čistými líniami a jednoduchými tvarmi. To však neznamená, že ponuka moderných políc je obmedzená. Vyberiete si z bohatého sortimentu rôznych materiálov a povrchových spracovaní. Farebná škála je taktiež široká. Obľúbené sú stále samonosné police vo vysokom lesku, ale tiež z prírodných materiálov, či už ide o drevené police alebo o imitáciu dreva.

Moderný dizajn poličiek však nemusí patriť iba samonosnému spôsobu uchytenia. Aj závesné police sa hodia do moderných domácností. Aj iné upevnenie police na stenu môže byť totiž dizajnové. Špeciálne kovové držiaky moderných tvarov a farieb, ktoré pekne ukážu v medenej či zlatej farbe v kombinácii s jednofarebnou policou, sa taktiež podieľajú na atraktívnosti interiéru. Zostáva už iba zladiť váš vkus so zvyškom zariadenia v miestnosti.

Biele police na stenu

Neutrálna, neosobná a chladná farba. Aj tak v interiérovom dizajne ospevovaná a uprednostňovaná. Biele police na stenu môžu pôsobiť jednak nenápadne, a to v prípade, že sú umiestnené na bielej stene, a jednak môžu na seba upriamovať pozornosť. Na nápadné sa menia vtedy, ak sú pripevnené na stenu, ktorá je vymaľovaná inou farbou ako bielou. Záleží len na vás, či uprednostníte nenápadnosť alebo výraznosť.

Biele police na stenu nájdete vo všetkých možných vyhotoveniach tvarov, materiálov a veľkostí. Samonosné či závesné, moderné či vintage, rohové či „klasické“, štýlov a variantov je niekoľko. Výber je vecou vkusu a celkového štýlu interiéru, do ktorého budú police umiestňované. Police s LED osvetlením taktiež veľmi dobre ukážu v kombinácii s odtieňmi bielej.

Drevené alebo sklenené police?

Samotný vzhľad políc a celkovo nábytku sa, samozrejme, odvíja od materiálu, z ktorého je vyrobený. Materiál často určuje aj to, do akej miestnosti bude nábytok umiestnený. Rovnako je to aj v tomto prípade. Police do kúpeľne síce môžu byť z masívu, no kvôli vyššej vlhkosti musia byť ošetrené špeciálnymi nátermi. Preto sú sklenené police ideálnym riešením do kúpeľní, pričom masív je lepšie prenechať napríklad obývačkám a kuchyniam.

Nielen sklenené police a tie z masívu sú obľúbené. Aj kovové majú vysoké zastúpenie v domácnostiach, avšak ide o určitý štýl zariadenia, ku ktorému sa hodia a vytvárajú súlad. Bežným a cenovo dostupným variantom sú police na stenu z drevotriesky, ktoré bez problémov kúpite v akomkoľvek tvare a farebnom prevedení.

Uchytenie police na stenu – samonosné alebo s držiakom?

Samonosné police na stenu sa vyznačujú tým, že ich uchytenie je skryté vo vnútri samotnej police. Znamená to, že navonok je vidieť iba rovnú dosku, ktorá akoby „levituje“ na stene. Ide buď o špeciálne veľké hmoždinky (skryté policové podpery), ktoré sú navŕtané do steny a „napichnuté“ na policu, alebo o kovový mechanizmus pripevnený priamo na policu. Na základe dierok, ktoré sa nachádzajú v kovovej skrytej konštrukcii police si predvŕtate do steny otvory. Do nich umiestnite hmoždinky a následne policu (celé príslušenstvo je často v cene).

Samonosné police môžu byť na stenu namontované aj pomocou drevenej konštrukcie, ktorá sa na policu „napichuje“. Vtedy môžu byť police aj dlhé a dosahovať väčšie rozmery. Ak chcete na ne umiestniť predmety s vyššou hmotnosťou, zvoliť sa oplatí police s držiakmi. Aj držiaky nájdete v dizajnových prevedeniach a rôznych štýloch. Moderné, vintage, rustikálne, kované, kovové, drevené a pod.

Uchytenie políc prostredníctvom konzoly je praktické a navyše aj elegantné. Konzola je pripevnená na stenu a polička má skryté všetky matice a skrutky. Tzv. uholníky sú opačným prípadom. Tieto držiaky sa vyznačujú rozmanitým dizajnom, od jednoduchých „nosičov“ až po ozdobné tvary. Ako podperky políc môžete využiť napríklad držiak „Tukan“, ktorý pôsobí moderne a jeho rôzne tvary sa prispôsobia celkovému dizajnu miestnosti.

Upevnenie police na stenu jednoducho a rýchlo:

Koľko políc chcete na stenu umiestniť? Ak viac, minimálna vzdialenosť medzi nimi by mala byť aspoň 30 cm (záleží od toho, čo chcete na ne vystaviť).

Presvedčte sa, že miestom, kde idete vŕtať, neprechádzajú žiadne káble (napríklad elektronickým detektorom).

Zistite si, či je nosnosť stien dostatočná pre zvolené množstvo políc, rovnako aj aká je nosnosť jednotlivých políc.

Pomocou metra a ceruzky si naznačte presné miesto, kde chcete policu zavesiť. Použite tiež vodováhu.

Podľa značenia vyvŕtajte do steny otvory, do ktorých umiestnite hmoždinky a následne zaskrutkujte držiak či konzolu, ktorá bude police držať.

Následne namontujte policu buď zasunutím na konzolu, držiak, alebo do úchopnej časti špeciálnych držiakov.

Poličky do detskej izby

Detská izba je priestor, kde sa môžete vyšantiť s farbami oveľa viac ako v iných miestnostiach bytu či domu. Preto pokojne siahnite po pastelových farbách a vyberajte atypické police a poličky. Sklenené prevedenie v tomto prípade neodporúčame. Farebné, retro, police na celú stenu, police a regály, tieto varianty sa do detskej jednoducho hodia. Vytvoria priestor nielen pre hračky a zútulnia celý interiér.

Kúpiť alebo vyrobiť?

Dizajnové aj luxusné police a poličky na stenu si môžete kúpiť v rôznych kamenných, už dobre známych predajniach, Ikea, Merkury Market, Jysk, Decodom a pod., ako aj mnohých ďalších. Na predaj sú, samozrejme, aj v eshopoch a bazároch. Nájdete ich vo všetkých štýloch, či už chcete moderné police alebo vintage, v rôznych farbách – obľúbené biele, ale aj elegantné čierne police, aj v rôznych materiáloch.

Police z masívu, či už dub sonoma, wenge, orech, slivka a iné, pristanú najmä obývačke a kuchyni (no nielen im). Hodia sa aj do kancelárie s luxusným zariadením. Police do garáže radšej prenechajte lacnejším materiálom. Ak však radi tvoríte, dizajnový nábytok si môžete vyrobiť aj sami. Či už ide o jednoduché tvary alebo zaujímavé poličky vyrobené z použitých predmetov a vecí. Lacné police totiž nemusia vyzerať lacno.

