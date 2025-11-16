Václavkový guláš podľa panimamy. Lepší ste ešte nejedli!

Typické jesenné huby, ktoré momentálne zapĺňajú lesy, sú václavky – huby s nezameniteľnou chuťou aj vôňou.
Ak už máte časť úrody naloženú v zaváraninách, doprajte si z čerstvých kúskov voňavý guláš, ktorý svojou chuťou bez problémov konkuruje aj mäsovým jedlám.
Václavky patria medzi veľmi obľúbené huby. V lesoch sa objavujú už koncom augusta, častejšie však od septembra až do zimy.
Okrem gulášov sa skvele hodia do aspikov či na nakladanie do sladkokyslého nálevu. Kým sú ešte čerstvé, pripravte si z nich hubový guláš, ktorý prekvapí intenzívnou chuťou a výbornou arómou.
Václavky majú špecifickú chuť aj vôňu
Najsilnejšia sezóna václaviek zvyčajne prichádza okolo sviatku sv. Václava – práve podľa neho získali svoj názov.
Keď rastú, býva ich skutočne veľa a takmer vždy sa objavujú vo veľkých trsoch. Často parazitujú na stromoch či zhnitých pňoch.
Rozlišujú sa tri skupiny – bezprstenné druhy a tie, ktoré majú biele alebo žlté velo. Klobúky aj hlúbiky bývajú vo všetkých odtieňoch žltkastohnedej až medovej farby a povrch máva drobné šupinky.
Chuťovo patria václavky medzi skutočné lahôdky.
Nutná tepelná úprava
O václavkách treba vedieť jednu dôležitú vec – za surova sú mierne jedovaté. Pred konzumáciou ich preto musíte variť minimálne 20 minút.
Nedostatočne tepelne upravené huby môžu spôsobiť nepríjemné tráviace ťažkosti. Aj z tohto dôvodu sa nehodia na rýchle opekanie či grilovanie.
Václavkový guláš – postup prípravy
Video s prípravou nájdete tu:
Najskôr dôkladne očistite nazbierané václavky a nakrájajte ich na menšie kúsky. Následne si pripravte:
- 6 až 7 strúčikov cesnaku (nadrobno)
- 2 veľké cibule (najemno nakrájané)
- približne 5 očistených zemiakov narezaných na malé kocky
Na panvici rozpusťte 100 g slaniny alebo údeného špeku a nechajte ich jemne vypražiť. Na tuku zosmažte cibuľu s cesnakom do zlatista.
Potom pridajte václavky, premiešajte a krátko orestujte. Osoľte, okoreňte čiernym korením, pridajte majoránku, drvenú rascu a mletú sladkú papriku.
Následne vložte do hrnca nakrájané zemiaky, zalejte vodou, priklopte a varte na miernom ohni, kým zemiaky nezmäknú. Občas premiešajte, aby sa guláš nepripaľoval.
Ako zahustiť guláš
Zahustenie je už na vás – môžete použiť trochu múky rozmiešanej vo vode, prípadne nastrúhaný suchý chlieb či granulovanú zápražku.
Po zahustení nechajte guláš ešte približne 10 minút povariť, aby získal správnu konzistenciu.
Chcete jemnejšiu verziu?
Ak máte radi jemnejšiu chuť, na záver vmiešajte sladkú alebo kyslú smotanu.
Podávať ho môžete s čerstvým pečivom, knedľou, varenými zemiakmi, ryžou alebo cestovinami – skvele chutí so všetkým.