Úplne jednoduchý zimný veniec na hrob: Vydrží krásny až do jari!

Hľadáte vkusnú, nenápadnú a zároveň trvácnu dekoráciu na hrob? Jednoduchý zimný veniec z prírodných materiálov je ideálnym riešením.
Hodí sa nielen na cintorín, ale aj ako univerzálna sezónna výzdoba. Vence z vetvičiek, prútia či machu pôsobia prirodzene a pri správnom spracovaní vydržia krásne vyzerať až do jari.
Zimné vence zo vždyzelených rastlín majú svoje čaro
Máte pocit, že v zime nie je z čoho tvoriť? Stačí sa lepšie rozhliadnuť. Existuje množstvo kríkov a rastlín, ktoré si aj v chladných mesiacoch zachovávajú listy alebo dokonca plody.
Práve tie sú ideálne na výrobu jednoduchého zimného venca.
Prejdite sa po záhrade alebo zimnou krajinou – určite nájdete veľa zaujímavých prírodných materiálov, ktorými môžete veniec oživiť.
Zamerajte sa najmä na vždyzelené rastliny, ako sú tuje, cezmína, mahónia či brečtan. Mnohé z nich rastú aj v bežnom okolí a sú ľahko dostupné.
Aj v zime je dostatok zelene a plodov, ktoré sa výborne hodia nielen na vence, ale aj do rôznych dekoratívnych väzieb.
Aj samotný korpus môže byť ozdobou
Pri výrobe venca začnite základom – korpusom. Ten nemusí slúžiť len ako podklad, ale môže byť aj výrazným estetickým prvkom. Vence sa dajú jednoducho vyrobiť z prútia, výhonkov viniča alebo vetiev brečtanu.
Ak máte doma tavnú pištoľ, možnosti sa ešte viac rozširujú. Korpus môžete vytvoriť prakticky z čohokoľvek – z krátkych vetvičiek, šišiek či iných prírodných materiálov.
Sú zadarmo, pôsobia autenticky a ich štruktúra dodá vencu zaujímavý vzhľad.
Dôležité je venovať pozornosť pevnosti a bohatosti korpusu. Robustnejší základ zabezpečí, že veniec nebude pôsobiť lacno ani príliš stroho.
Plody a drobné detaily dodajú farbu
Nebojte sa použiť ani rôzne plody – prírodné alebo umelé. Niekoľko lakovaných bobúľ dokáže suchý veniec krásne rozžiariť a dodať mu jemný farebný akcent.
Takýto veniec je veľmi trvácny a vďaka použitému materiálu prakticky „nesmrteľný“, takže ho môžete využiť aj opakovane.
Jednoduchosť v kombinácii s premyslenými detailmi vytvára vyvážený dojem. Veniec bude vyzerať pekne zasnežený aj po obleve – nenápadný, no zároveň bohatý.
Brečtanový venček pre každú príležitosť
Brečtan patrí medzi často prehliadané, no mimoriadne vďačné rastliny. Je vždyzelený, dostupný počas celého roka a aj z malého množstva sa dá vytvoriť efektný venček.
Vo videu nižšie uvidíte, že aj obyčajný brečtan dokáže spraviť veľa parády a vytvoriť jednoduchý, no elegantný veniec vhodný na každú príležitosť.
Neobvyklý machový veniec na hrob
Výborným nápadom je aj machový veniec. Mach má krásnu sviežu zelenú farbu a vlhké zimné počasie mu veľmi prospieva. Práve preto je ideálny nielen na zimnú, ale aj jesennú či jarnú výzdobu.
Machové vence pôsobia prirodzene, pokojne a dôstojne, čo z nich robí veľmi vhodnú dekoráciu na hrob.
Zdobenie nechajte na svoj vkus
Konečný vzhľad venca závisí len od vás. Doma sa určite nájdu vhodné stuhy, čipky, drobné ozdoby alebo sušené kvety či plody. Na druhej strane, aj úplne jednoduchý veniec bez akýchkoľvek doplnkov môže pôsobiť veľmi vkusne.
Hotový veniec môžete položiť okolo sviece, lampáša alebo malej sošky, ktorá hrob zdobí. Vznikne tak harmonická a pokojná kompozícia, ktorá vydrží krásna dlhý čas.