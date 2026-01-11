Tento lacný modrozelený čaj by ste mali piť každý deň. Pomáha nielen pri chudnutí!

Rozhodli ste sa v novom roku zhodiť pár kíl a zároveň urobiť niečo pre svoje zdravie? Skúste tradičný čaj juhoamerických indiánov, ktorý je známy nielen ako pomocník pri chudnutí, ale aj ako nápoj, ktorý priaznivo pôsobí na telo aj myseľ.
Yerba maté – čaj, ktorý si zaslúži pozornosť
Tento výnimočný nápoj s jemne špecifickou chuťou si vyslúžil prezývku čaj bohov – a nie náhodou. Podľa odborníkov má množstvo pozitívnych účinkov na ľudský organizmus.
Okrem kofeínu obsahuje aj široké spektrum minerálov, vitamínov a antioxidantov. V posledných rokoch sa navyše stal obľúbenou súčasťou redukčných diét. Čo všetko dokáže a prečo sa oplatí zaradiť ho do každodenného režimu?
Ako sa yerba maté tradične pripravuje, si môžete pozrieť vo videu tu:
Čo je yerba maté a odkiaľ pochádza
Yerba maté je nápoj pripravovaný z listov stromu cesmína paraguajská. Tento strom rastie v Južnej Amerike, najmä v krajinách ako Paraguaj, Argentína, Brazília či Čile.
Čaj pôsobí ako prirodzený stimulant, zároveň však podporuje detoxikáciu organizmu a proces chudnutia. Jeho chuť sa môže mierne líšiť podľa oblasti pestovania, rovnako ako aj jeho účinky.
Na trhu je dostupný aj v rôznych zmesiach, najčastejšie v kombinácii s harmančekom, mätou, jazmínom alebo stéviou.
Aké benefity prináša pravidelné pitie
Pravidelné pitie yerba maté má množstvo zdraviu prospešných účinkov, ktoré overili celé generácie. Ak vás trápi únava alebo nedostatok energie, tento čaj je ideálnou voľbou.
Ide o prírodný stimulant, ktorý povzbudí organizmus a podporí lepšiu koncentráciu.
Obsahuje tiež látky posilňujúce imunitný systém a pôsobí ako silný antioxidant, ktorý prispieva k spomaleniu procesu starnutia.
Vďaka podpore činnosti obličiek a odstraňovaniu odpadových látok je výborným pomocníkom pri detoxikácii. Zároveň môže znižovať riziko srdcových ochorení.
Chudnutie a kontrola hladu
Yerba maté je často odporúčaná aj ľuďom s nadváhou. Pomáha tlmiť pocit hladu a zrýchľuje metabolizmus, vďaka čomu je skvelým doplnkom redukčných diét.
Pri pravidelnom pití môže prispieť k odbúravaniu tuku v problémových partiách, ako sú brucho, boky či stehná. Ak chcete byť do jari vo forme, „matéčko“ môže byť správnou voľbou.
Pití yerba maté ako rituál
Čaj sa dá pripraviť aj klasicky – sušené listy sa zalejú horúcou vodou, nechajú sa lúhovať a následne sa nápoj scedí. Tradičné podávanie má však svoje špecifiká.
Yerba maté sa servíruje v špeciálnej nádobe nazývanej kalabasa, do ktorej sa vkladá kovová trubička – bombilla. Tá slúži ako slamka a na spodnom konci má sitko, ktoré zachytáva drobné kúsky listov.
Ďalšie bylinky podporujúce chudnutie
Bylinky môžu mať na telo rôzne účinky a niektoré z nich prirodzene podporujú chudnutie. Pomáhajú zrýchľovať metabolizmus, znižovať chuť do jedla alebo zlepšovať trávenie.
Medzi obľúbené patrí zelený čaj, ktorý obsahuje katechíny podporujúce spaľovanie tukov.
Rozmarín môže priaznivo vplývať na trávenie a obmedziť pocit hladu, zatiaľ čo šalvia má schopnosť regulovať hladinu cukru v krvi a pomáha predchádzať nadmernému príjmu kalórií.