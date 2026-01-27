Slováci si obľubujú nový trend v bývaní. „Amalfi decor“. Interiéry má rozžiariť atmosféra talianskeho pobrežia

V poslednom období sa v európskych domácnostiach, vrátane tých slovenských a českých, objavuje trend označovaný ako „Amalfi decor“. Ide o estetiku, ktorá čerpá inšpiráciu z vizuálne známych prvkov talianskeho pobrežia Amalfi – najmä farieb, materiálov a motívov, ktoré si mnohí ľudia spájajú s tamojším prostredím.
Čo tento štýl predstavuje
Amalfi nepochybne patrí medzi turisticky známe oblasti Talianska. Pre región sú typické svetlé fasády, modrá farba mora, zeleň a citrusové stromy. Prvky, ktoré si návštevníci odtiaľ často odnášajú ako estetickú spomienku, sú v súčasnosti prenášané aj do interiérového dizajnu.
Amalfi decor pracuje najmä s:
- bielou farbou, ktorá pôsobí čisto a opticky presvetľuje priestor
- modrou, odkazujúcou na pobrežné prostredie
- žltou, ktorá pripomína citrusy, najmä citróny
- zelenou, symbolizujúcou vegetáciu a prírodu
Tieto farebné kombinácie sú bežne používané v stredomorskej estetike, a preto ich nájdeme aj v tomto trende.
Prečo tento štýl ľudí oslovuje
Obľuba Amalfi decoru môže súvisieť s tým, že svetlé farby a prírodné materiály dokážu vizuálne zjemniť priestor a pôsobiť pozitívne na náladu. To je všeobecne známy efekt farieb v interiéri: žltá je často spájaná s teplom a energiou, modrá so stabilitou a biela so svetlom.
Nie je to však presne definovaný historický dizajnový smer – skôr moderný trend, ktorý reaguje na potrebu útulnejšieho a optimistickejšie pôsobiaceho bývania.
Farby a ich praktické použitie
V praxi nejde o to, premaľovať celú domácnosť výraznými farbami. Trend sa skôr zameriava na to, aby bol základ interiéru svetlý a neutrálnejší, pričom farby sa objavujú najmä v doplnkoch, ako sú:
- obliečky na vankúše
- obrusy
- závesy
- keramika
Častým prvkom je kombinácia bielej a tmavomodrej s drobnými žltými akcentmi.
Citróny ako najznámejší motív
Jedným z najčastejších dekoratívnych prvkov sú citrónové motívy. Sú spojené s regiónom Amalfi, kde sa pestujú citróny ako známy miestny produkt (napríklad odroda sfusato amalfitano). Preto sa objavujú na:
- textíliách
- keramike
- obrázkoch a dekoráciách
V interiéri slúžia ako farebný doplnok a oživenie priestoru.
Dôležitá úloha keramiky
Keramika má v stredomorskej estetike dlhú tradíciu. Ručne dekorované misky, taniere a vázy sa používajú aj v rámci Amalfi decoru. Nemusia byť dokonalé – rôznorodosť tvarov či maľby patrí k ručnej výrobe a pôsobí prirodzene.
Výhodou tohto trendu je, že nevyžaduje výmenu nábytku. Stačí pracovať s doplnkami, ktoré možno postupne dopĺňať.
Ako s tým začať v bežnom byte
Amalfi decor môže fungovať v rôznych typoch bývania – v byte aj v rodinnom dome. Nevyžaduje veľké zásahy ani vysoké náklady. Prvé kroky môžu byť veľmi jednoduché:
- nové textílie
- dekoratívne vázy
- keramická misa s farebným detailom
- drobné doplnky v stredomorských farbách
Slováci aj Česi majú k talianskej kultúre dlhodobo pozitívny vzťah – či už cez gastronómiu, cestovanie alebo životný štýl. Preto nie je prekvapením, že si estetika Amalfi nachádza miesto aj v našich domácnostiach.
Amalfi štýl aj pre balkóny a terasy
Prvky tohto trendu možno použiť aj v exteriéri. Na balkónoch či terasách dobre fungujú:
- svetlé textílie
- keramické kvetináče
- citrusové rastliny pestované v črepníkoch, ak to podmienky umožňujú
Aj malé priestory môžu pôsobiť svetlejšie a príjemnejšie, ak sa zvolí jednoduchá farebná paleta a prirodzené materiály.