Rustikálne kuchyne sú stále obľúbené spomedzi jednotlivých štýlov kuchýň najmä kvôli ich nadčasovosti a nestarnúcemu dizajnu. Aj keď sú protipólom k minimalistickému riešeniu kuchýň, hodia sa aj do moderných bytov a domov.

Je síce pravdou, že rustikálne kuchyne kraľujú skôr vidieku, neznamená to, že sa nemôžu stať súčasťou zariadenia domácnosti v mestách. Naopak, ich obľuba vzrastá aj v mestskom bývaní, a to najmä kvôli ich typickému dizajnu, ktorý je v súčasnosti obohatený o moderný nádych. Aj keď charakteristické znaky zostávajú, modernosť materiálov im dodáva šmrnc.

Rustikálne kuchyne v anglickom štýle

Charakteristika rustikálnych kuchýň spočíva v spracovaní frézovania materiálu a v povrchovom prevedení dizajnu masívneho dreva. Najmä pre dvierka je typické frézovanie v tvaroch poloblúka alebo obdĺžnika. Ďalším charakteristickým znakom je patina. Tá sa môže niekedy postarať aj o vytvorenie ilúzie anglického sídla.

Zariadenie kuchyne v anglickom štýle neznamená len fakt, že je vyrobená z masívu. V podstate drevo nájdete všade. Aj na stropných nosníkoch, ozdobných rímsach, jedálenskom stole a stoličkách, ako aj na ďalších elementoch, ktoré znamenajú pôvodnosť rustikálneho štýlu. Typickým prvkom je napríklad „kamenné“ umývadlo, zasadené do kuchynskej linky.

Anglický štýl je honosný a zdobený. Charakterizuje ho masívny nábytok, väčšinou z mahagónového alebo dubového dreva. Vyznačuje sa tiež „starožitnými“ doplnkami, akými sú napríklad veľké hodiny, lampy či zdobené svietniky. Rustikálne kuchyne v anglickom štýle majú preto nádych bohatstva. Navyše, s vhodnou kombináciou doplnkov pôsobia vznešene a elegantne.

Rustikálne kuchyne biele

Rustikálny štýl vytvára teplo domova, a preto ani jeho kombinácia s bielou farbou nepôsobí chladne a sterilne. Jedinečná atmosféra tohto štýlu, aj keď možno v modernejšej verzii, by preto mala byť dotiahnutá do detailov. Výnimkou nie sú ani spotrebiče. Ak túžite mať rustikálnu kuchyňu so vstavanými spotrebičmi s funkciami 21.storočia, nezúfajte.

Aj súčasné spotrebiče výrobcovia ponúkajú vo vidieckom prevedení. Nemusíte sa teda obávať, že súčasťou takejto kuchynskej linky musí byť nerezová rúra na pečenie. Rustikálne kuchyne v bielej farbe si pýtajú biele spotrebiče. Žiadny problém. Zoženiete ich v rôznych farebných variantoch prispôsobených zvolenému štýlu.

Rustikálna kuchyňa je typická svojím dekorom z dreva. Naproti tomu pre talianske rustikálne kuchyne je typická biela farba, či odtieň maslová biela a kapučíno. Vhodná kombinácia pre kuchynské skrinky v bielej farbe je aj sklo na dvierkach, ktoré však nie je číre, ale naopak vitrážové. So „vzorom“ samotnej vitráže to netreba preháňať.

Luxusné rustikálne kuchyne na mieru?

V tomto prípade je rozhodujúca cena. Aj keď Poľsko je pre rustikálne kuchyne obľúbenou krajinou, čo sa predaja týka, o luxuse budeme hovoriť skôr pri ich výrobe na mieru. Masívu môžeme pokojne priradiť prívlastok luxusný, no rustikálne kuchyne využívajú na výrobu aj materiály imitujúce drevo.

Výhodou je nepochybne nižšia cena a množstvo farebných dekorov a povrchových spracovaní. Luxusné kuchyne pravdepodobne nenájdete vo farebnej kombinácii. Rustikálny štýl má totiž tenkú hranicu medzi elegantným dizajnom a tzv. gýčovitosťou. Prehnané zdobenie či frézovanie je skôr doménou minulosti.

Luxusné rustikálne kuchyne sa vyznačujú svojou veľkosťou nielen v štýle, ale aj v samotných rozmeroch kuchynskej linky. Ak to priestor dovoľuje, zariaďte si funkčnú a praktickú kuchyňu, pokojne aj s ostrovčekom. Práve na ňom môžu vyniknúť typické znaky tohto štýlu. Rohové rustikálne kuchyne s kombináciou ostrovčeka určite vytvoria jedinečný a nadčasový dizajn.

Aj rustikálne sektorové kuchyne odrážajú atmosféru doby

Menšie priestory ponúkajú miesto najmä pre rustikálne sektorové kuchyne. Ich cena je podstatne nižšia ako pri výrobe na mieru, pričom sú zachované charakteristické črty štýlu. V tomto prípade odporúčame kuchynské skrinky bez výraznejšieho zdobenia, aby spolu s rustikálnymi doplnkami nepohltili priestor.

Kuchyne na mieru či ich sektorovú alternatívu zoženiete u rôznych predajcov v kamenných obchodoch, ale aj v eshopoch. Nezabudnite k nim zladiť aj zvyšok interiéru miestnosti, napríklad rustikálne obklady, úchytky, police, doplnky a dekorácie. Rustikálne kuchyne Decodom, Hanák a mnohé ďalšie vám prostredníctvom odborného personálu pomôžu vytvoriť atraktívny dizajn. Môžete sa však inšpirovať aj v našej fotogalérii rustikálnych kuchýň.

Rustikálne úchytky a police do kuchyne

Rustikálne police jednoznačne patria do kuchyne zariadenej v tomto štýle. Nechajú vyniknúť nielen rôzne doplnky a dekorácie, ale tiež typický „dobový“ riad a dózy s potravinami. Mnohí si ešte spomenú na zavesené šálky na háčikoch trčiacich zo spodnej časti poličiek. V súčasnosti sa táto podoba „vystaveného riadu“ stáva opäť obľúbenou. (Samozrejme, v minimalistických kuchyniach ju veľmi nečakajte.)

Aj rustikálne úchytky do kuchyne sa podieľajú na jej celkovom vzhľade. Často sú poslednou chýbajúcou „skladačkou“, ktorá sa postará o jedinečný dizajn kuchynských dvierok a zásuviek. Tomuto vidieckemu štýlu pristanú najmä kovové úchytky a madlá, napríklad z mosadze, ale tiež ich porcelánový variant.

