Prestaňte si ráno ustielať posteľ. Takto sa zbavíte roztočov v domácnosti

Mnohí z nás si po prebudení automaticky ustelú posteľ – prikrývku uhladia, vankúše narovnajú a spálňa okamžite pôsobí čisto. Poriadok v miestnosti na spánok má nepochybne psychologický význam. No z pohľadu hygieny je vhodné si ranný rituál trochu upraviť. Vedci upozorňujú, že ak necháme posteľ chvíľu odkrytú, môže to pomôcť znížiť množstvo roztočov v našich lôžkach.
Prečo sa roztočom darí práve v posteli?
Roztoče domáceho prachu sú mikroskopické organizmy, ktoré sa bežne nachádzajú v každej domácnosti. Nie sú nebezpečné samy o sebe, ale ich výlučky môžu u citlivých ľudí spôsobovať alergie, svrbenie, nádchu či dokonca astmu.
Tieto drobné živočíchy sa živia odumretými kúskami ľudskej pokožky, ktoré počas spánku prirodzene odpadávajú. Pod perinou sa zároveň vytvára teplé a mierne vlhké prostredie – ideálne pre ich rozmnožovanie. Čím viac vlhkosti a tepla, tým lepšie podmienky pre roztoče.
Vetranie a sucho – najlepší spojenci
Roztoče nedokážu prežiť v suchom prostredí. Ak teda chceme obmedziť ich množstvo, mali by sme po prebudení nechať posteľ chvíľu odkrytú. Nie preto, že by sme sa tak okamžite „zbavili“ roztočov, ale preto, že sa vďaka čerstvému vzduchu rýchlejšie odparí vlhkosť, ktorú sme počas noci vyprodukovali.
Odborníci odporúčajú počkať aspoň 30 až 60 minút, než posteľ usteliete. Počas tejto doby je vhodné intenzívne vyvetrať spálňu, aby sa nadbytočná vlhkosť dostala von. Takto sa zníži pravdepodobnosť, že sa roztoče budú v matraci a prikrývkach množiť.
Ako udržať spálňu zdravú?
Okrem samotného stlania existuje viacero spôsobov, ako znížiť výskyt roztočov a zlepšiť kvalitu spánku:
- Pravidelne perte posteľnú bielizeň – ideálne raz za týždeň, pri teplote aspoň 60 °C. Takáto teplota spoľahlivo ničí roztoče aj ich alergény.
- Udržujte nižšiu vlhkosť v spálni – ideálna je pod 50 %. Ak bývate vo vlhkom byte, pomôže odvlhčovač alebo častejšie vetranie.
- V zime využite chlad – počas mrazivých dní môžete prikrývky vyvetrať na balkóne. Nízke teploty roztoče neprežijú.
- Obmedzte množstvo textílií – koberce, závesy či množstvo vankúšov zachytávajú prach, a tým vytvárajú ďalší priestor pre roztoče.
- Používajte ochranné obaly na matrace a vankúše, ktoré sú prateľné a bránia prieniku alergénov.
Pomôže aj kvalitný vysávač
Roztoče sa nezdržiavajú len v posteli, ale aj v kobercoch, čalúnení a závesoch. Preto sa oplatí investovať do vysávača, ktorý zachytí aj tie najmenšie čiastočky prachu a alergénov.
Pravidelné vysávanie, pranie a vetranie patria k najúčinnejším spôsobom, ako udržať spálňu zdravú a čistú.
Čo hovoria vedci?
Štúdie ukazujú, že roztoče naozaj potrebujú na prežitie určitú vlhkosť – zvyčajne nad 50 %. Keď je prostredie suchšie, ich populácia klesá. Nie je však dokázané, že len samotné „neustlanie“ postele má výrazný vplyv. Ide skôr o podporné opatrenie, ktoré spolu s pravidelným praním, vetraním a sušením vytvára menej vhodné prostredie pre ich život.
Záver
Neustlaná posteľ nemusí byť znakom neporiadku – môže to byť jednoduchý spôsob, ako pomôcť svojej spálni „nadýchnuť sa“. Kombinácia sucha, čerstvého vzduchu a čistoty dokáže výrazne obmedziť množstvo roztočov, a tým aj znížiť riziko alergií.
Posteľ, v ktorej sa dobre spí, by mala byť nielen pohodlná, ale aj zdravá. A niekedy k tomu stačí len nechať ju po ránu chvíľu tak, ako je.