Najlepšie triky, ako zariadiť prenajatý byt. Budete sa v ňom cítiť ako vo vlastnom

Nebojte sa bývania v prenájme. Ak svoj byt upravíte podľa seba, aspoň v detailoch, budete sa doňho vždy radi vracať. Dôležité je cítiť sa doma príjemne a uvoľnene, a to dosiahnete aj bez radikálnych úprav či veľkých investícií.

Domov nemusíte vlastniť, aby ste sa v ňom cítili dobre

Život v prenajatom byte môže pôsobiť ako dočasné riešenie, ktoré si nestihnete ani poriadne užiť. Často vás obmedzujú pravidlá prenajímateľa, napríklad zákaz veľkých rekonštrukcií, tapiet či zásahov do existujúceho vybavenia. To však neznamená, že musíte bývať v studenom a neútulnom priestore. Existujú totiž desiatky spôsobov, ako si prenájom pretvoriť na pohodlné a príjemné bývanie, ktoré budete milovať.

Váš domov sa totiž skrýva najmä v detailoch – v správnom výbere doplnkov, svetla a textílií, ktoré ľahko odnesiete aj pri ďalšom sťahovaní. Ako na to?

Nábytok, ktorý odráža vašu osobnosť

Ak ste si prenajali byt bez zariadenia, máte voľnú ruku v tom, aký nábytok si vyberiete. Kľúčom k útulnosti je vybrať si do každej miestnosti aspoň jeden dominantný a obľúbený kúsok – kreslo na čítanie do obývačky, pohodlnú posteľ do spálne či veľký jedálenský stôl do kuchyne. Nebojte sa pritom kombinovať rôzne štýly, každá miestnosť môže vyjadrovať inú časť vašej osobnosti.

Tipy, ktoré oceníte:

Mobilný nábytok vám umožní meniť dispozíciu podľa potreby. Veľmi obľúbené sú otvorené regály či policové systémy, ktoré dokážu elegantne predeliť priestor bez stavebných úprav.

Vo vstupnej hale oceníte vešiakovú tyč na kolieskach , doplnenú zrkadlom a menším botníkom.

Stavte na multifunkčné kusy , napríklad taburet s úložným priestorom alebo rozkladaciu sedačku.

Vytvorte si úložné priestory veľmi jednoducho – na police a šatníkové tyče zaveste závesy, za ktorými všetko ľahko schováte.

Koberec navyše dokáže vytvoriť pocit samostatného priestoru, napríklad útulný čitateľský kútik okolo obľúbeného kresla.

Bytový textil ako kúzelný prútik

Prenajaté byty často pôsobia stroho a bez osobnosti. To však rýchlo vyriešite použitím bytových textílií. Vytvárajú pocit domova, sú cenovo dostupné a ľahko ich premiestnite.

Inšpirácie na použitie textílií:

Okrem praktickej funkcie poskytujú závesy na oknách súkromie, regulujú množstvo svetla a dodávajú interiéru útulnosť. Výhodné sú aj blackout závesy, ktoré neprepúšťajú svetlo. Jednoducho ich upevníte na nastaviteľné garníže alebo koľajničky.

Závesy využite aj na optické rozdelenie miestností, čím vzniknú nové zóny.

Koberce zútulnia každý priestor. Trendom je ich vrstvenie – menší koberec na väčšom dokáže efektívne prekryť neatraktívnu podlahu.

Na kreslá či gauč prehoďte mäkké deky alebo plédy – priestor okamžite ožije a získa na prívetivosti. Rovnako postupujte aj s posteľou, ktorej nesmie chýbať dekoratívny prehoz a farebné vankúšiky.

V kúpeľni oživia priestor koberčeky, farebne zladené uteráky a štýlové organizéry, ktoré imitujú mramor alebo drevo.

Nebojte sa použiť bytový textil tam, kde by ho nikto nečakal, napríklad v kuchyni či predsieni.

Osvetlenie: Svetlo ako hlavný zdroj atmosféry

Správne svetlo premení každý interiér na nepoznanie. Podľa interiérovej dizajnérky Jany Pařízkovej nestačí jedno centrálne svietidlo. Dôležité sú rôzne svetelné zdroje, ktoré vám umožnia meniť atmosféru podľa potreby.

Tipy na osvetlenie bytu:

Každá miestnosť by mala mať aspoň tri rôzne zdroje svetla . Stavte na kombináciu stojacích lámp, stolných svetiel či prenosných LED lámp s USB nabíjaním.

Rozlišujte medzi priamym osvetlením , ktoré smeruje svetlo na konkrétnu činnosť (napríklad čítanie či varenie), a nepriamym osvetlením , ktoré sa odráža od stien či stropu a vytvára príjemnú atmosféru.

Výhodou sú bezdrôtové, samolepiace svetlá, ktoré jednoducho upevníte na stenu bez vŕtania.

Dekorácie, ktoré premenia prenájom na domov

Každý domov získava svoje čaro cez predmety, ktoré vám pripomínajú príjemné chvíle alebo vyjadrujú váš štýl.

Ak nemáte drahý obraz, poslúžia aj vkusne zarámované reprodukcie alebo plagáty .

Výbornou dekoráciou sú predmety s príbehom – napríklad vázy, súpravy porcelánových šálok alebo hrnce zdedené po babičke. Krásne pôsobia, aj keď ich práve nepoužívate.

Zrkadlá sú nielen praktické, ale opticky zväčšujú priestor a v malých bytoch môžu úplne nahradiť obrazy.

Nezabúdajte na vstupnú časť bytu

Hneď za dverami vás víta chodba, predsieň alebo hala, preto je dôležité, aby pôsobila prívetivo. Mala by vás doslova „objať“ a navodiť dobrú náladu hneď po vstupe domov.

Doprajte jej peknú dekoráciu – kvet, lampu, zrkadlo alebo ich vkusnú kombináciu.

Prenajatý byt môže byť miestom, kde sa budete cítiť skutočne doma. Stačí len trocha fantázie a niekoľko jednoduchých trikov, vďaka ktorým získate osobný a útulný domov, aj keď je len dočasný.