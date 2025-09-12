Môže vás sused prinútiť skrátiť strom na vašom pozemku?

Susedské vzťahy patria medzi tie najcennejšie veci v každodennom živote. Ak sú dobré, uľahčia vám bývanie a prinášajú pocit istoty. Ak sa však pokazí rovnováha, dokážu znepríjemniť každodenné spolunažívanie. Častým zdrojom napätia bývajú práve stromy a kríky vysadené blízko hranice pozemkov. Vetvy môžu presahovať k susedovi, tieniť jeho záhradu či okná, alebo spôsobovať neporiadok v podobe lístia a plodov. Vzniká preto otázka: má sused právo žiadať, aby ste svoj strom zrezali alebo inak upravili?
Čo hovorí slovenský zákon
Na Slovensku sa táto problematika opiera predovšetkým o Občiansky zákonník (zákon č. 40/1964 Zb.). Základnou zásadou je, že vlastník nehnuteľnosti nesmie pri výkone svojho práva obťažovať iných nad mieru primeranú pomerom alebo ohrozovať ich práva. Inými slovami – strom na vašom pozemku nesmie brániť susedovi v riadnom užívaní jeho majetku.
Ak teda konáre zasahujú cez plot, koruna vrhá neprimeraný tieň alebo korene poškodzujú základ plota, altánku či chodníka, sused sa môže domáhať nápravy. Najčastejšie pôjde o žiadosť, aby ste strom orezali alebo inak upravili tak, aby prestal spôsobovať problémy.
Ako sa rieši náprava – možnosti a postup
Dohoda je základ
Najjednoduchším riešením je komunikácia. Ak vás sused upozorní na problém, zvážte, či viete strom orezať alebo aspoň čiastočne upraviť tak, aby bol spokojný aj on. Ochota pristúpiť na kompromis spravidla predíde ďalšiemu zhoršovaniu vzťahov.
Kto nesie zodpovednosť?
Podľa pravidla platného u nás sa o strom stará ten, na koho pozemku vyrastá jeho kmeň. V praxi to znamená, že ak váš strom zasahuje k susedovi, ste to vy, kto musí situáciu riešiť. Ak tak neurobíte a budete jeho požiadavky ignorovať, zákon pripúšťa, že si sused môže nežiaduce konáre odstrániť sám. Malo by však ísť iba o zásah primeraný a nevyhnutný – teda nie o svojvoľné zničenie stromu.
Zapojenie úradu alebo súdu
Ak sa nedokážete dohodnúť, sused môže podať podnet na obec alebo mesto. V krajnom prípade môže vec skončiť na súde. Tieto inštitúcie skúmajú, či vaše správanie suseda neprimerane obťažuje, a môžu vám uložiť povinnosť strom orezať alebo upraviť. Každý prípad sa však posudzuje individuálne.
Ako ďaleko od hranice možno sadiť stromy?
Slovenská legislatíva neurčuje presnú jednotnú vzdialenosť stromov od hraníc pozemku. Niektoré obce však majú vlastné pravidlá alebo odporúčania v rámci územného plánu či miestnych nariadení.
Vo všeobecnosti sa odporúča:
- veľké stromy s mohutnou korunou vysádzať aspoň niekoľko metrov od hranice,
- menšie kríky a dreviny môžu byť bližšie, no vždy treba myslieť na šírenie koreňov i konárov.
Čím väčší strom, tým väčšiu plochu môže časom zabrať – nielen nad zemou, ale aj pod ňou.
Praktické tipy, ako predísť konfliktom
- Pravidelná údržba – odborný rez a ošetrenie koruny udržia strom v bezpečnom a estetickom stave.
- Komunikácia so susedom – ak tušíte, že by strom mohol prekážať, radšej to preberte vopred. Nie je hanbou prizvať arboristu či záhradného architekta.
- Premyslená výsadba – pri kúpe malej sadenice myslite na to, aký veľký strom z nej vyrastie o desať či dvadsať rokov.
- Prevencia škôd – korene alebo padajúce plody môžu poškodiť majetok. Sieť proti opadu či bariéry pre korene dokážu riziko minimalizovať.
Čo ak sa spor vyhrotí?
Ak sa dohoda nepodarí, sused sa obráti na úrad alebo súd. Tie môžu rozhodnúť, že strom musíte orezať, ošetriť alebo v krajnom prípade aj odstrániť – najmä ak preukázateľne spôsobuje vážne škody a iné riešenie už nie je možné.
Záver: rozvaha a ohľaduplnosť sú kľúčové
- Vždy si dobre premyslite, kam vysadíte nové stromy.
- O tie, ktoré už máte, sa pravidelne starajte.
- Rešpektujte susedov a snažte sa nájsť kompromis.
- Pamätajte, že ako vlastník zodpovedáte aj za škody, ktoré strom spôsobí.
Stromy sú krásne a užitočné, čistia vzduch, poskytujú tieň i útočisko pre vtáctvo. Nemali by sa však stať zdrojom konfliktov. Ak budete myslieť na základné pravidlá a vzájomnú ohľaduplnosť, susedské spory sa vám pravdepodobne vyhnú.