Kontrast, ktorý funguje: Ako kombinovať materiály v moderných kuchyniach?

Dizajn súčasných kuchýň už nekladie taký dôraz na jednotný čistý povrch a dokonale zladené jedálenské sety, ako tomu bolo kedysi. Práve naopak. Najzaujímavejšie interiéry vznikajú vtedy, keď sa materiály zámerne kombinujú. Keď sa lesk stretne s matom, chlad kameňa s teplom dreva a hladké plochy s výraznou štruktúrou. Aby však kontrast fungoval, nestačí miešať to, čo sa vám páči. Kuchyňa potrebuje jasný systém.
Nuda je nepriateľom dizajnu
Naše oči podvedome hľadajú miesto, o ktoré by sa mohli „oprieť”. Keď je v kuchyni úplne všetko z rovnakého dreva alebo v jednej farbe, priestor zrazu stratí dušu a pôsobí tak trochu nudne a nevýrazne. Kontrast je to, čo mu vdýchne život. Avšak nemusí to byť iba farba. V moderných kuchyniach často funguje ešte lepšie textúra a odraz svetla – mat vs. lesk, hladké vs. rebrované, prírodné vs. syntetické.
Vyberte si jeden dominantný materiál
Aby mix materiálov nepôsobil ako náhodný výber, potrebujete v kuchyni jedného hlavného hrdinu – materiál, ktorý si hneď po vstupe do kuchyne ukradne pozornosť pre seba. Môže to byť výrazná kamenná pracovná doska, drevo s prirodzenou kresbou, betónový efekt, dominantný obklad alebo napríklad kovové prvky v špecifickej povrchovej úprave.
Keď si túto hlavnú hviezdu určíte, ostatné materiály už len dopĺňajú tón a vyvažujú textúru. Skvelé kombinácie vznikajú, keď jeden materiál pridá vizuálnu čistotu a druhý zjemní atmosféru, napríklad:
Betón, tehla a oceľ
Ak chcete docieliť industriálny charakter, stavte na kombináciu betónových plôch, oceľových detailov a tehlového akcentu. Funguje to najmä v otvorených priestoroch a loftových kuchyniach, kde sa surovosť vyváži drevom alebo teplejším osvetlením.
Keramika a kameň
Klasika, ktorá vyzerá tradične aj moderne. Svetlý keramický drez vie krásne zmäkčiť tvrdosť mramorovej pracovnej dosky a zároveň je praktický pri každodennej prevádzke. Ak chcete modernejší dizajn, pracujte s jednoduchými líniami a menej zdobnými batériami.
Najčastejšia dilema pri skrinkách? Mat vs. lesk
Pri navrhovaní kuchyne na mieru či dolaďovaní existujúceho interiéru sa často rieši otázka: čo pristane ku kamenným doskám? Drevo alebo vysoký lesk? Správna odpoveď závisí od toho, čo chcete dosiahnuť.
- Kameň a matné drevo vytvárajú pokojný, prirodzený a nadčasový dojem. Kameň je ako „šperk“ kuchyne, drevo robí teplo domova.
- Skrinky vo vysokom lesku zase pridajú svetlosť, najmä v menších priestoroch. Lesk však potrebuje striedmosť, teda menej rušivých prvkov, aby nepôsobil lacno.
Zásada, ktorá funguje takmer vždy, je nechať jeden prvok reflexný a druhý absorpčný. Teda nenechať všetko lesklé, ale ani všetko extrémne matné.
Kovové prvky v kuchyni
Kovy robia v kuchyni veľa a často sú to práve ony, čo drží mix materiálov pokope. Aj keď niektorí dizajnéri odporúčajú maximálne dva kovy, v praxi sa dá pracovať aj s tromi. Najlepšie funguje, keď:
- zvolíte kontrastné úpravy (napr. matná čierna + teplejšia mosadz),
- každý kov zopakujete aspoň dvakrát (aby nepôsobil ako omyl),
- ich rozdelíte podľa funkcie (napr. úchytky iné než kuchynská batéria).
Keď sedenie dotvára charakter priestoru
V moderných otvorených dispozíciách je kuchyňa často prepojená s jedálenskou časťou. A tu prichádza ďalšia vrstva kontrastu – kuchynské stoličky. Platí, že ak je stôl vizuálne ťažší, stoličky môžu byť ľahšie, tzn. tenšie nohy, vzdušnejší tvar. Ak je kuchyňa minimalistická, stoličky môžu priniesť textúru v podobe koženého alebo textilného čalúnenia, napríklad zamatového.
A keď sa toto všetko spojí v dobre navrhnutom riešení, vaša kuchyňa bude ako z katalógu o bývaní. Moderná, krásna a nadčasová.
