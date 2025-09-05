Jesenný rez ovocných stromov a kríkov. Ktoré druhy teraz upraviť a ktorým sa radšej vyhnúť?

September je mesiac, keď sa záhrada mení. Väčšina ovocia už dozrela, plody sa postupne oberajú a záhradkári majú priestor myslieť na údržbu stromov a kríkov. No hoci sa môže zdať, že nožnice sú teraz ideálnym pomocníkom, nie každý rez je v tomto období prospešný. Ak zasiahnete nesprávne, môžete rastlinám skôr uškodiť než pomôcť.
Prečo sa oplatí rezať práve na jeseň
Jesenný rez má iný charakter než letný alebo zimný. Rastliny sa už pomaly pripravujú na vegetačný pokoj, prúdenie miazgy sa spomaľuje a rany po reze sa hoja o niečo pomalšie. Práve preto je dôležité voliť opatrné zásahy – skôr udržiavacie než radikálne.
Jesenný rez môže byť užitočný najmä na odstránenie poškodených, chorých alebo zlomených konárov. Tie by počas zimy mohli byť zdrojom infekcie alebo sa pod tiažou snehu úplne zlomiť. Zároveň je možné mierne presvetliť korunu, aby sa strom lepšie pripravil na budúcoročnú vegetáciu.
Ktorým stromom rez prospieva
Jesenný rez je vhodný napríklad pre jablone a hrušky, najmä po zbere úrody. Vďaka tomu sa koruna presvetlí, obmedzí sa prerastanie a strom sa lepšie pripraví na ďalšiu sezónu. Dôležité je ale nepúšťať sa do hlbokého omladzovania – na to je vhodnejšia zima alebo skorá jar.
Podobne možno v septembri a októbri urobiť udržiavací rez aj pri slivkách či marhuliach, no opäť platí, že by mal byť jemný a cielený.
Ak pestujete stálezelené dreviny, ako buxus alebo tis, začiatok jesene je poslednou príležitosťou na ich tvarovanie. Neskorší rez by mohol vyhnať nové výhonky, ktoré by nestihli vyzrieť a v zime by ich poškodil mráz.
Kedy sa rezu vyhnúť
Nie všetky stromy či kry jesenný rez vítajú. Typickým príkladom sú orgovány, forzítie alebo azalky – tieto druhy tvoria púčiky už na jeseň a radikálnym zásahom by ste sa pripravili o kvety v ďalšom roku.
Veľkou chybou je aj hlboký rez v neskorom októbri a novembri. Strom sa už pripravuje na zimný spánok a čerstvé rany sa nestihnú zahojiť. Výsledkom môže byť namrznutie výhonkov alebo oslabenie celej rastliny.
Pri duboch a brestoch navyše hrozí šírenie chorôb prostredníctvom hmyzu, preto je vhodnejšie počkať až do jari.
Jesenný rez: opatrne a s rozumom
Ak to zhrnieme – jesenný rez má svoje miesto, ale nesmie byť drastický. Zamerajte sa na odstránenie poškodených konárov, mierne presvetlenie koruny a prípravu stromov na zimný odpočinok. Silné zásahy si nechajte na obdobie vegetačného pokoja.
Pamätajte, že každý strom a ker má svoj rytmus. Preto ak si nie ste istí, kedy a ako rezať, radšej sa poraďte s odborníkom. Správny rez v správnom čase je investíciou, ktorá sa vám vráti v podobe zdravej a bohatej úrody.