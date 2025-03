Dubajská čokoláda ustupuje do úzadia. Gurmánsky svet opantala „anjelská“ čokoláda

Donedávna bol internet plný chválospevov na takzvanú „dubajskú čokoládu“. Túto jedinečnú sladkosť s pistáciovou náplňou si mnohí zamilovali, no zdá sa, že jej sláva sa pomaly vytráca. V posledných týždňoch na jej miesto nastupuje absolútna novinka – čoraz väčšiu popularitu si získava „anjelská“ čokoláda, ktorá prichádza z Belgicka a spôsobila takmer rovnakú senzáciu, akú kedysi vyvolala jej arabská predchodkyňa.

Čo je to anjelská čokoláda?

Aby sme boli úplne presní, v originálnom názve nesie tento produkt pomenovanie „Angel hair“ chocolate, čiže doslova „anjelské vlasy“. Internet si ju však v rôznych krajinách nazýva podľa vlastných zvyklostí, a tak sme ju my, Slováci, spontánne prekreslili do podoby „anjelskej“ čokolády.

Na trhu ju predstavila belgická firma ku koncu minulého roka, keď na svojom oficiálnom firemnom kanáli zverejnila prvé video demonštrujúce túto horúcu novinku. Už vtedy sa šepkalo, že môže zatieniť čokoľvek, čo sa v tom čase považovalo za delikatesu – vrátane dovtedy uznávanej dubajskej čokolády. A presne to sa aj stalo. Za dva mesiace si „anjelská“ čokoláda vyslúžila ohromnú pozornosť na sociálnych sieťach a ľudia ju dokonca začali porovnávať s legendárnymi sladkosťami typu tureckého lokumu či karameliek značky Fudge.

Nejde pritom len o marketingový ťah – na prvý pohľad má anjelská čokoláda tvar klasickej tabuľky, tak ako ju všetci poznáme z obchodov. Po rozlomení a jemnom roztiahnutí sa však z jej vnútra začnú ťahať jemné vlákna. Táto textúra, pripomínajúca akési cukrové „vlasy“, pôsobí fascinujúco a prináša úplne nový rozmer pri konzumácii čokolády.

Krátke video o výrobe a popularite

Podobne ako kedysi dubajská čokoláda, aj anjelská stavia na prekvapujúcej vnútornej náplni. V priebehu dvoch minút vo videu zverejnenom na YouTube sa dozviete, že v bielom a ružovkastom vnútri sa skrýva pişmaniye – vláčna turecká cukrovinka, ktorá v kombinácii s čokoládou vytvára jedinečný chuťový zážitok.

Súvisiace informácie: Čo je to vlastne pişmaniye?

Ak ste ešte nepočuli o pişmaniye, ide o tradičnú tureckú sladkosť, ktorá vzniká pražením múky na masle a jej spojením s cukrom. U niektorých druhov sa do nej pridáva napríklad vanilka, kakao či citrónová kôra. Výsledkom je nadýchaná, takmer až vatovitá hmota. Pre svoju vzdušnú konzistenciu ju mnohí prirovnávajú k cukrovej vate, ktorá sa veľmi rýchlo rozpúšťa na jazyku.

Z hľadiska chuťového zážitku je preto anjelská čokoláda akousi dvojitou radosťou – zvonku kvalitná belgická čokoláda, zvnútra jemné pişmaniye, ktoré sa v ústach topí takmer okamžite a zanecháva ľahučkú sladkú arómu.

Kde a za koľko sa dá anjelská čokoláda zohnať?

Kým dubajská čokoláda sa dokázala rýchlo etablovať aj v našich e-shopoch, pri tejto belgickej novinke je situácia zložitejšia. Oficiálny výrobca si za 185-gramovú tabuľku anjelskej čokolády pýta 19 eur. Nie je to práve najlacnejšia maškrta, ale ako to pri atraktívnych novinkách býva, do ceny sa premietajú nielen náklady na výrobu a marketing, ale aj povesť produktu a, samozrejme, marža spoločnosti.

Dostupnosť a poštovné

Na domovských stránkach výrobcu momentálne nájdete možnosť doručenia do Belgicka, Holandska, Francúzska, Dánska a Nemecka. Poštovné je uvedené vo výške 6,5 eura. K tomu sa pripočítava ešte daň 1,53 eura, čo znamená, že výsledná cena vrátane dopravy dosiahne až 27,03 eura.

Pre mnohých milovníkov sladkostí je však dôležité vedieť, či sa to dá objednať aj do Česka či na Slovensko. Výrobca zatiaľ možnosť priamej zásielky do našich končín neponúka, a tak je potrebné nájsť si prípadne iné cesty alebo počkať, kým sa novinka objaví na ďalších trhoch.

Skutočný nástupca dubajskej čokolády?

Kedysi bola dubajská čokoláda takým fenoménom, že sa o nej písali nadšené recenzie a ľudia boli ochotní zaplatiť nemalé sumy len preto, aby si ju mohli vyskúšať. Elegantné balenie a exotická náplň s pistáciami ju okamžite katapultovali medzi vyhľadávané darčeky. Dnes to vyzerá, že staré trendy už ustupujú.

Z neoficiálnych diskusných fór a sociálnych sietí sa totiž šíria informácie, že „anjelská“ čokoláda sa stáva akýmsi pokračovateľom a zároveň konkurentom na poli gurmánskych špecialít. Odlišuje sa nielen vzhľadom, ale aj samotným tajomstvom ukrývajúcim sa vo vnútri, keďže používa tradičnú tureckú cukrovinku pişmaniye.

Stojí to za tie peniaze?

Samozrejme, odpoveď závisí od osobného vkusu i toho, ako veľmi ste ochotní priplatiť za nevšednú kombináciu chutí. Niektorí si ju kupujú z čistej zvedavosti a chcú ju mať doma aspoň raz ako malú raritu. Iní si potrpia na prémiové dobroty a podobná cena ich neodradí.

Isté však je, že anjelská čokoláda sa stihla stať hitom v rekordne krátkom čase. Videá ju ukazujú ako jemnú, nadýchanú a zároveň vizuálne atraktívnu pochúťku, ktorá láka gurmánov aj bežných milovníkov sladkého. Či už sa jej cena jedným zdá prehnaná, alebo iní považujú za rozumné do nej investovať, jej zástupy nadšencov rastú.

Záver:

Zdá sa, že éra dubajskej čokolády ustupuje do úzadia, pretože „anjelská“ získava na popularite a teší sa pozornosti zvedavcov po celom svete. Ak ste zvedaví na jej neobyčajnú konzistenciu, pomerne vysoká cena asi nebude prekážkou – najväčším problémom skôr zostáva dostupnosť. Nechajme sa preto prekvapiť, či sa táto belgicko-turecká lahôdka čoskoro dostane aj na naše pulty, alebo zostane exkluzívnym tovarom, ktorý si objednajú len tí najodhodlanejší milovníci noviniek.

Nateraz teda platí, že kto si chce dopriať trochu „anjelského“ pokušenia, musí siahnuť hlbšie do vrecka a vyriešiť otázku doručenia. Ale ktovie – možno sa raz dočkáme, že pôjde o bežný produkt v našich obchodoch, podobne ako sa to kedysi stalo s mnohými inými exotickými dobrotami, ktoré najprv vyvolali veľký ošiaľ a neskôr sa zaradili do bežnej ponuky. Zatiaľ však zostáva len čakať a dúfať, že čoskoro príde aj k nám.