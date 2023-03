Ako utesniť mobilnú klimatizáciu

Na príchod horúcich letných dní je potrebné sa poriadne pripraviť. Rokmi teploty v lete v našom pásme postupne stúpajú, a pre mnohých z nás sa letné mesiace stávajú neznesiteľnými. A neznesiteľnými nie len vonku, ale hlavne v našich domácnostiach. Obraty na klimatizáciách, ventilátoroch a ochladzovačoch vzduchu praskajú vo švíkoch. Ak ste sa rozhodli tiež pre kúpu mobilnej klimatizácie, určite budete potrebovať vedieť, ako tento spotrebič vo vašej domácnosti utesniť.

Ak si z určitých dôvodov nemôžete alebo nechcete do domácnosti zaobstarať stacionárnu klimatizáciu, prenosné klimatizácie sú pre vás tým najlepším možným riešením. Z jednej strany sú oveľa viac cenovo dostupnejšími variantmi, dokážu vám priniesť rovnaký výsledok, ako klasické montované stacionárne klimatizácie a po letnom období ich budete môcť jednoducho zabaliť, odložiť na miesto kde nebudú zavadzať.

Foto: Klarstein

Inštalácia a utesnenie mobilnej klimatizácie môže byť jednoduchá úloha, ktorú môžete zvládnuť sami s pomocou týchto krokov:

Najprv si vyberte vhodné miesto pre klimatizáciu

Pred inštaláciou musíte nájsť vhodné miesto, kde bude vaša mobilná klimatizácia umiestnená. Musí to byť miesto, kde je dostatok voľného priestoru okolo nej, aby mohol prúdiť vzduch bez problémov. Ideálne je, ak okolo nej necháte cca 30 až 50 cm z každej strany. Vyberte si miesto, kde môže byť klimatizácia pripojená k elektrickej zásuvke alebo ku obvodu v elektrickom rozvádzači. Hlavne majte na pamäti, že ak budete umiestňovať prenosnú klimatizáciu, umiestnite ju na také miesto, z ktorého vývodná hadica dosiahne k oknu, kde upevníte jej vývod.

Poďme teda k samotnému utesneniu klimatizácie

Pre mobilné klimatizácie je potrebné zabezpečiť, aby ich vývod vychádzal do exteriéru. Najčastejšie je to tak, že je vývod umiestnený do okna. Na to, aby ste ho mohli umiestniť do okna, bez toho, aby vám teplý vzduch nejakým spôsobom prenikal do vnútra miestnosti, budete potrebovať okenné tesnenie alebo okennú izoláciu. A ako na to?

V prvom rade je potrebné, aby ste vnútorný rám okna dôkladne očistili handričkou. Zbavte ho mastnoty a hlavne špiny, ktorá sa na ňom môže nachádzať.

Potom si pripravte samolepiaci suchý zips aj nožnice. Suchý zips postupne prikladajte na tri strany vnútorného krídla, ich dĺžku odmerajte, požadovanú veľkosť odstrihnite a nalepte ich na tieto tri strany.

Na samotnom tesnení sa nachádza suchý zips, ktorý jednoducho len pripevníte na suchý zips, ktorý ste na vnútorné krídla okien nalepili.

Následne si vezmite flexibilnú hadicu, na ktorú z oboch strán nasadíte adaptéry.

Vďaka tomu, že má mobilná klimatizácia kolieska, prostredníctvom ktorých s ňou môžete jednoducho manipulovať a presúvať ju, umiestnite ju na vhodné miesto.

Ďalšie kroky sú už veľmi jednoduché. Klímu zapojíte do elektrickej siete, vezmete si adaptér, ktorý na klimatizácii zasuniete do držiaka otvoru. Tento otvor slúži na odvod teplého vzduchu.

Hadicu roztiahnete, jej druhý koniec umiestnite do otvoru tesnenia a zaistíte ho zipsom. A voilá, máte hotovo.

Foto: Klarstein

Je to veľmi jednoduché. S týmito krokmi by ste mali byť schopní úspešne nainštalovať a utesniť novú mobilnú klimatizáciu vo vašej domácnosti, bez akýchkoľvek problémov. Ak si však nie ste istí svojimi schopnosťami a bojíte sa, že by ste niečo pokazili, požiadajte niekoho o pomoc, aby vám pomohol s inštaláciou a utesnením. Nezabudnite, že správne a pravidelné používanie klimatizácie môže pomôcť udržať váš dom príjemne chladný počas teplých letných dní.

