Ako správne zasadiť uhorky v záhrade. Ako hlboko, v akej vzdialenosti a čím obohatiť jamu?

Uhorky patria medzi najobľúbenejšie druhy zeleniny, ktoré pestujeme vo svojich záhradkách. Niet sa čomu čudovať – čerstvé, doma vypestované uhorky chutia vždy lepšie ako tie zo supermarketu. Ak chcete dosiahnuť bohatú úrodu, je dôležité správne dodržať nielen termín výsadby, ale aj konkrétne pravidlá týkajúce sa vzdialenosti sadeníc, hĺbky sadby a správnej prípravy jamy.

Kedy začať s pestovaním uhoriek?

Celý proces pestovania začína výsevom semien. Ideálny čas na predpestovanie uhoriek je už počas neskorej zimy alebo skoro na jar, teda približne od marca do apríla. Dôležité je, aby ste semienka vložili do vhodného substrátu, ktorý by mal byť ideálne viacúčelový, bez obsahu rašeliny.

Ako správne zasadiť semienka uhoriek?

Pripravte si malé kvetináče s priemerom približne 5 centimetrov. Do každého vložte po dve semienka. Neumiestňujte ich však vodorovne, ale radšej zvislo alebo mierne na bok. Optimálna hĺbka výsevu je zhruba 1 až 2 centimetre pod povrch substrátu. Takto zabezpečíte, že semienko bez problémov vyklíči a vytvorí silnú a odolnú sadeničku.

Je potrebné dodržiavať aj teplotu prostredia, ktorá by nemala klesnúť pod 20 °C. Teplo je totiž základným predpokladom pre úspešné klíčenie uhoriek. Po niekoľkých dňoch, keď sa objavia prvé klíčne lístky, nastáva čas na presádzanie.

Presádzanie sadeníc a otužovanie

Keď sa objavia mladé rastlinky, vyberte z kvetináča tú slabšiu sadenicu. Silnejšia potom dostane dostatok priestoru a energie, aby mohla dobre rásť a silnieť. Následne ju presaďte do väčšieho, približne deväťcentimetrového kvetináča.

Pred samotnou výsadbou vonku však nezabudnite na jednu dôležitú vec – sadenice treba pred presadením do záhradných záhonov postupne otužovať, aby sa prispôsobili vonkajším podmienkam. Otužovanie spočíva v tom, že rastliny každý deň na pár hodín vyložíte na vonkajšie prostredie. Takto by ste mali postupovať aspoň týždeň pred samotnou výsadbou von.

Kedy sadiť uhorky vonku?

Do vonkajších záhonov môžete uhorky sadiť až vtedy, keď nehrozia nočné ani prízemné mrazíky. Najvhodnejším obdobím je preto koniec mája až začiatok júna. Pre istotu sa vždy uistite, že teploty sú už stabilne nad nulou aj v noci.

Po výsadbe je ideálne prikryť pôdu okolo rastlín netkanou textíliou, ktorá pôdu lepšie prehreje. Uhorky sú totiž známe tým, že milujú teplo a kvalitne pripravenú, prevzdušnenú zeminu.

V akej vzdialenosti a do akej hĺbky sadiť uhorky vonku?

Uhorky potrebujú dostatok priestoru, preto medzi jednotlivými rastlinami nechajte ideálne vzdialenosť približne 90 centimetrov. To zabezpečí dostatok priestoru pre rast, prevzdušnenie rastliny a obmedzenie rizika vzniku chorôb.

Každú sadenicu vysaďte do pripravených jám, ktoré by mali byť hlboké približne tak, aby koreňový bal pohodlne zapadol do pôdy a vrchná časť substrátu s rastlinou bola zarovno s okolitou zemou.

Čo pridať do jamy pri výsadbe?

Na dno výsadbovej jamy je ideálne pridať organickú hmotu, napríklad kvalitný kompost alebo zrelý hnoj. Táto organická vrstva zabezpečí lepší rast, poskytne rastline potrebné živiny a zlepší kvalitu pôdy. Ak chcete, môžete pridať aj trochu minerálneho hnojiva špeciálne určeného na uhorky, ktoré podporí silný rast a vyššiu úrodu.

Aké stanovište zvoliť?

Uhorky potrebujú najmä slnečné a teplé stanovište. Výber vhodného miesta na záhrade je preto kľúčový. Najlepšie je pestovať uhorky pri nejakej opore – môžete použiť pletivo, drevené tyče alebo záhradnú mriežku, po ktorej sa budú rastliny ľahšie ťahať. Pestovanie uhoriek vertikálne má aj výhodu v tom, že plody budú čistejšie a jednoduchšie sa budú zberať.

Záver a tipy na záver

Dodržiavaním vyššie uvedených rád máte skvelú šancu na bohatú úrodu lahodných, chrumkavých a zdravých uhoriek. Nezabúdajte pravidelne zalievať – uhorky milujú pravidelné dávky vody, ale neprelievajte ich, aby ste zabránili hnilobe koreňov.

Vďaka týmto jednoduchým, ale dôležitým krokom sa môžete už čoskoro tešiť z vlastných, doma vypestovaných uhoriek, ktoré určite ocení celá vaša rodina.