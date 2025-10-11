Ako skladovať sušené huby: Poznáte trik s mrazničkou a potravinovou fóliou?

Ak si ešte stále užívate hubársku sezónu a chystáte sa nasušiť zásoby na zimu, oplatí sa vedieť, ako sa o ne správne postarať.
Len vďaka vhodnému sušeniu a uskladneniu si huby zachovajú kvalitu aj arómu celé mesiace.
Hubári po celom Slovensku (a Česku) si momentálne užívajú plné košíky rozmanitých úlovkov z lesa.
Najtradičnejším a najobľúbenejším spôsobom, ako huby uchovať, je sušenie – nielenže vydržia dlhšie, ale navyše vám krásne prevonia byt.
Aby však sušené huby zostali chutné a neznehodnotili sa, je potrebné dodržať niekoľko zásad. Dôležitá je nielen kvalita suroviny, ale aj správne skladovanie.
Vlaha a hmyz sú ich najväčší nepriatelia. Prinášame niekoľko jednoduchých tipov, vďaka ktorým budete mať zásobu húb pripravenú na zimu – do polievok, omáčok aj rizota.
Základ: čisté a zdravé huby
Pred sušením huby dôkladne očistite – ideálne nožíkom a vlhkou utierkou. Na sušenie vyberajte len pevné, zdravé kúsky bez známok plesne či hniloby.
Následne ich nakrájajte na tenké plátky, približne 3 mm. Použiť môžete nôž, plátkovač alebo aj krájač na vajíčka – hlavné je, aby boli kúsky rovnomerné.
Huby musia „dýchať“
Nakrájané plátky rozložte v jednej vrstve na sito alebo plech vystlaný papierom na pečenie. Môžete ich tiež navliecť na niť a zavesiť na suché, teplé miesto.
Dajte však pozor, aby prostredie nebolo vlhké a aby vzduch dobre cirkuloval – inak by sa huby mohli zapariť a splesnivieť. Sušenie na priamom slnku sa neodporúča – huby by zbytočne stmavli a mohli by sa aj spáliť.
Sušička – rýchla a pohodlná voľba
Ak máte sušičku ovocia, máte výhodu. Stačí naukladať huby na jednotlivé sitá nad seba a nastaviť teplotu približne 50 °C.
Počas sušenia občas posuňte sitá, keďže väčšina sušičiek suší odspodu nahor. Celý proces trvá približne 8–10 hodín.
Výhodou je, že sušička odstráni takmer všetku vlhkosť, takže huby sa vám určite nepokazia.
Klasika – sušenie v rúre
Ak sušičku nemáte, poslúži aj obyčajná rúra. Na začiatku sušte pri nižšej teplote (okolo 20–30 °C), aby sa huby nezaparili.
V druhej polovici môžete teplotu zvýšiť na 50–70 °C. Dvierka rúry nechajte mierne pootvorené, aby mohla para odchádzať.
Huby počas sušenia občas otočte.
Dôležité: huby musia doschnúť
Po skončení sušenia sa uistite, že huby nie sú „gumové“. Správne usušené huby sa ľahko lámu, príjemne chrastia a krehko praskajú.
Ak zostanú mäkké, rýchlo sa znehodnotia a môžu chytiť pleseň.
Kam s nimi po usušení?
Správne vysušené huby by mali ísť do predhriatych sklenených pohárov – ide o prevenciu proti vlhkosti.
Nádoby uzavrite vzduchotesne a uložte ich na chladné, suché a tmavé miesto.
Pred uzavretím môžete využiť trik s potravinovou fóliou: natiahnite ju cez hrdlo pohára tak, aby tesne priliehala, a až potom pohár zavíčkujte.
Fólia funguje ako dodatočná bariéra proti vlhkosti a škodcom.
Tip na záver: mraznička ako poistka
Ak chcete mať istotu, že sa vám do zásoby nedostanú potravinové mole, skúste nasledujúci trik. Poháre s uzavretými hubami vložte na 2–3 dni do mrazničky.
Nízka teplota zničí všetky prípadné vajíčka škodcov.
Pre ešte lepší výsledok môžete do pohára pridať pár zrniek ryže, ktoré prirodzene pohlcujú zvyškovú vlhkosť.
Sušené huby pripravené týmto spôsobom vám vydržia celé mesiace a zachovajú si svoju chuť aj vôňu – či už ich použijete do omáčky, polievky alebo na cestoviny.