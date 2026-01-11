Ako sa zbaviť kuny v dome aj v aute. Overené spôsoby, ktoré prinášajú výsledok

Kuna dokáže narobiť škody nielen na povale domu, ale aj v aute, kde často prehryzie káble či hadičky. Vyhnať ju nie je nemožné, no vyžaduje to kombináciu overených postupov. Nižšie nájdete prehľad metód, ktoré sú odborníkmi považované za účinné a bezpečné, a zároveň sú v súlade s legislatívou – kuna je totiž chránený živočích.

Ako spoľahlivo rozpoznať prítomnosť kuny?

Odborne potvrdené príznaky:

1. Hluk v noci

Kuny sú aktívne najmä po zotmení. Na povale či v podkroví počuť:

  • rýchle pobehovanie
  • škrabanie
  • posúvanie predmetov

2. Typický zápach

Ich moč a trus majú výrazný pižmový pach, ktorý sa časom z priestoru veľmi ťažko odstraňuje.

3. Trus

Kuna necháva podlhovasté exkrementy podobné psím, často na rovnakom mieste – ide o jej „latrínu“, čo je vedecky zdokumentované správanie.

4. Materiálne škody

Kuny izolujú hniezda pomocou izolácie, papierov, textilu a zároveň dokážu poškodiť vedenie elektriny či materiály okolo strešných konštrukcií.

Overené metódy, ktoré kuny spoľahlivo odpudzujú

❗ Najdôležitejšia zásada:

Kunu nikdy neodstraňujte násilím – ide o chránený živočích. Odpudzovať ju môžete, ale nechytať a nehubiť.

1. Umelé rušenie prostredia (vedecky potvrdené)

Kuny vyhľadávajú pokojné, tmavé a nerušené miesta. Ich pobyt narušíte:

Svetlom

  • Trvalé alebo pravidelné osvetlenie povaly je jedna z najúčinnejších metód.
  • Kuny sa svetlu dlhodobo vyhýbajú.

Hlukom

  • Rádio, ktoré hrá počas noci, je veľmi účinné.
  • Nepotrebujete hlasitý zvuk, postačí stály ruch.

Tieto metódy odporúčajú viaceré organizácie pre ochranu stavieb pred škodcami.

2. Zamedzenie prístupu – najspoľahlivejšia dlhodobá metóda

Odborníci sa zhodujú, že mechanické uzavretie všetkých otvorov je najistejšia forma prevencie.

Skontrolujte a zabezpečte:

  • medzery v streche
  • otvory pri odkvapoch
  • vetracie šachty
  • škáry medzi strešnými panelmi

Najlepší materiál:

  • kovové pletivo s malými okami – kuna ho neprehrýzne.

Až keď si ste istí, že kuna už nie je v priestore, urobte uzavretie. Inak ju môžete nechtiac uväzniť.

3. Pachové odpudzovače – fungujú, ale musia byť profesionálne

Na rozdiel od babských rád je vedecky potvrdené, že účinné sú len niektoré typy pachových repelentov, najmä:

  • komerčné prípravky s výrazne odpudivou vôňou (napr. špeciálne spreje proti kunám)
  • prípravky s prírodnými zložkami v silnej koncentrácii

Octové handry či obyčajné čistiace prostriedky môžu mať krátkodobý efekt, ale kuna si rýchlo zvykne. Odborníci ich neodporúčajú ako hlavné riešenie.

Ako spoľahlivo odplašiť kunu z auta

Poškodenie auta kunou je veľmi rozšírený a odborne zdokumentovaný problém. Najčastejšie likviduje:

  • zapaľovacie káble
  • hadičky
  • izoláciu
  • penovú výplň

1. Profesionálne ultrazvukové plašiče

Najspoľahlivejšia metóda podľa servisných odborníkov a testov automobilových klubov.

Ultrazvukové odpudzovače:

  • vysielajú pre ľudí nepočuteľné frekvencie
  • kunám sú extrémne nepríjemné
  • majú vysokú účinnosť pri správnej montáži

2. Elektrické plašiče s nízkym napätím

Niektoré profesionálne zariadenia využívajú jemné elektrické impulzy na mriežkach – pre kunu nepríjemné, pre človeka bezpečné.

3. Dôkladné umytie motorového priestoru

Kuna sa orientuje podľa pachu. Ak v motore zostane pach inej kuny:

→ Kuna sa bude vracať.
Preto je potrebné pri každom poškodení kompletné vyčistenie motora.

4. Mechanické prekážky

Pod autom možno použiť:

  • kovové pletivo
  • špeciálne podložky, po ktorých sa kunám zle chodí

Tieto metódy sú potvrdené hlavne z praxe autoservisov.

Čomu sa úplne vyhnúť

  • Pascám a smrtiacim nástrahám – kuna je chránená.
  • Jedovatým látkam – ohrozujú iné zvieratá aj domáce mačky a psy.
  • Zatváraniu kuny v priestore – môže poškodiť dom omnoho viac a utrpieť.

Pozor aj na obdobie, keď má kuna mláďatá. Matka sa obvykle neodsťahuje, kým sú malé, takže je potrebné počkať, aby ste ich nezavreli vo vnútri.

Prevencia: Ako dosiahnuť, aby sa kuna nevrátila

Dlhodobo účinné sú tieto zásady:

  • pravidelná kontrola povaly a strechy
  • utesnenie všetkých štrbín a otvorov
  • pravidelná údržba motorového priestoru auta
  • striedanie odpudzovacích metód, aby si kuna nezvykla
  • odstránenie zdrojov potravy v blízkosti domu

Prevencia je podľa odborníkov oveľa jednoduchšia a lacnejšia než riešenie škôd.

