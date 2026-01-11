Ako sa zbaviť kuny v dome aj v aute. Overené spôsoby, ktoré prinášajú výsledok

Kuna dokáže narobiť škody nielen na povale domu, ale aj v aute, kde často prehryzie káble či hadičky. Vyhnať ju nie je nemožné, no vyžaduje to kombináciu overených postupov. Nižšie nájdete prehľad metód, ktoré sú odborníkmi považované za účinné a bezpečné, a zároveň sú v súlade s legislatívou – kuna je totiž chránený živočích.
Ako spoľahlivo rozpoznať prítomnosť kuny?
Odborne potvrdené príznaky:
1. Hluk v noci
Kuny sú aktívne najmä po zotmení. Na povale či v podkroví počuť:
- rýchle pobehovanie
- škrabanie
- posúvanie predmetov
2. Typický zápach
Ich moč a trus majú výrazný pižmový pach, ktorý sa časom z priestoru veľmi ťažko odstraňuje.
3. Trus
Kuna necháva podlhovasté exkrementy podobné psím, často na rovnakom mieste – ide o jej „latrínu“, čo je vedecky zdokumentované správanie.
4. Materiálne škody
Kuny izolujú hniezda pomocou izolácie, papierov, textilu a zároveň dokážu poškodiť vedenie elektriny či materiály okolo strešných konštrukcií.
Overené metódy, ktoré kuny spoľahlivo odpudzujú
❗ Najdôležitejšia zásada:
Kunu nikdy neodstraňujte násilím – ide o chránený živočích. Odpudzovať ju môžete, ale nechytať a nehubiť.
1. Umelé rušenie prostredia (vedecky potvrdené)
Kuny vyhľadávajú pokojné, tmavé a nerušené miesta. Ich pobyt narušíte:
Svetlom
- Trvalé alebo pravidelné osvetlenie povaly je jedna z najúčinnejších metód.
- Kuny sa svetlu dlhodobo vyhýbajú.
Hlukom
- Rádio, ktoré hrá počas noci, je veľmi účinné.
- Nepotrebujete hlasitý zvuk, postačí stály ruch.
Tieto metódy odporúčajú viaceré organizácie pre ochranu stavieb pred škodcami.
2. Zamedzenie prístupu – najspoľahlivejšia dlhodobá metóda
Odborníci sa zhodujú, že mechanické uzavretie všetkých otvorov je najistejšia forma prevencie.
Skontrolujte a zabezpečte:
- medzery v streche
- otvory pri odkvapoch
- vetracie šachty
- škáry medzi strešnými panelmi
Najlepší materiál:
- kovové pletivo s malými okami – kuna ho neprehrýzne.
Až keď si ste istí, že kuna už nie je v priestore, urobte uzavretie. Inak ju môžete nechtiac uväzniť.
3. Pachové odpudzovače – fungujú, ale musia byť profesionálne
Na rozdiel od babských rád je vedecky potvrdené, že účinné sú len niektoré typy pachových repelentov, najmä:
- komerčné prípravky s výrazne odpudivou vôňou (napr. špeciálne spreje proti kunám)
- prípravky s prírodnými zložkami v silnej koncentrácii
Octové handry či obyčajné čistiace prostriedky môžu mať krátkodobý efekt, ale kuna si rýchlo zvykne. Odborníci ich neodporúčajú ako hlavné riešenie.
Ako spoľahlivo odplašiť kunu z auta
Poškodenie auta kunou je veľmi rozšírený a odborne zdokumentovaný problém. Najčastejšie likviduje:
- zapaľovacie káble
- hadičky
- izoláciu
- penovú výplň
1. Profesionálne ultrazvukové plašiče
Najspoľahlivejšia metóda podľa servisných odborníkov a testov automobilových klubov.
Ultrazvukové odpudzovače:
- vysielajú pre ľudí nepočuteľné frekvencie
- kunám sú extrémne nepríjemné
- majú vysokú účinnosť pri správnej montáži
2. Elektrické plašiče s nízkym napätím
Niektoré profesionálne zariadenia využívajú jemné elektrické impulzy na mriežkach – pre kunu nepríjemné, pre človeka bezpečné.
3. Dôkladné umytie motorového priestoru
Kuna sa orientuje podľa pachu. Ak v motore zostane pach inej kuny:
→ Kuna sa bude vracať.
Preto je potrebné pri každom poškodení kompletné vyčistenie motora.
4. Mechanické prekážky
Pod autom možno použiť:
- kovové pletivo
- špeciálne podložky, po ktorých sa kunám zle chodí
Tieto metódy sú potvrdené hlavne z praxe autoservisov.
Čomu sa úplne vyhnúť
- Pascám a smrtiacim nástrahám – kuna je chránená.
- Jedovatým látkam – ohrozujú iné zvieratá aj domáce mačky a psy.
- Zatváraniu kuny v priestore – môže poškodiť dom omnoho viac a utrpieť.
Pozor aj na obdobie, keď má kuna mláďatá. Matka sa obvykle neodsťahuje, kým sú malé, takže je potrebné počkať, aby ste ich nezavreli vo vnútri.
Prevencia: Ako dosiahnuť, aby sa kuna nevrátila
Dlhodobo účinné sú tieto zásady:
- pravidelná kontrola povaly a strechy
- utesnenie všetkých štrbín a otvorov
- pravidelná údržba motorového priestoru auta
- striedanie odpudzovacích metód, aby si kuna nezvykla
- odstránenie zdrojov potravy v blízkosti domu
Prevencia je podľa odborníkov oveľa jednoduchšia a lacnejšia než riešenie škôd.