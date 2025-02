Aké zrkadlo do kúpeľne?

Nemám ústa, ani jazyk, a napriek tomu poviem každému pravdu. To je stará hádanka, ktorú v detstve určite počula väčšina z nás. Iste teda nemusíte dlho premýšľať, čo je správna odpoveď – je to zrkadlo. Kde naopak premýšľanie vyžaduje dlhší čas, to je otázka, aké zrkadlo vybrať do kúpeľne. Niekto zapochybuje – prečo to tak riešiť? Je to predsa funkčný predmet, ktorý v kúpeľni nijako zvlášť nevyniká. Chyba. Zrkadlo zásadne určuje vzhľad vašej kúpeľne. A ako si dnes povieme, môže plniť oveľa viac úloh ako vám len oznamovať pravdu o vašom vzhľade.

Tvar zrkadla

Najpraktickejší tvar zrkadla je obdĺžnik. To je overený fakt. Obdĺžnikové zrkadlá sú všestranné, samozrejme sedia nad umývadlo, jedno ďalšie zrkadlo môžete umiestniť aj na protiľahlú stenu a vytvoriť tak dojem nekonečnej hĺbky. Môžete ich zavesiť na výšku aj na šírku. V prípade zrkadiel sa často stretávame s tvrdením, že dokážu opticky zväčšiť priestor. Je to pravda, a pre obdĺžnikové zrkadlo to platí najviac.

Môžete si vybrať aj iný tvar

Ale nemusíme sa obmedzovať len na obdĺžnikové zrkadlá alebo na štvorcové, ktoré majú podobné vlastnosti. Samozrejme sú na výber aj zrkadlá okrúhle. Pomer okrúhlych zrkadiel voči hranatým je v ponuke výrobcov zhruba 1:3 – nie je ich toľko, ale rozhodne je na výber.

Okrúhle zrkadlá dokážu zjemniť celkový výraz kúpeľne. Hodia sa najmä pre veľké kúpeľne alebo kúpeľne s množstvom tvrdých prvkov a ostrých línií. Oválne zrkadlo je dobrou voľbou aj vtedy, keď máte zaujímavé obkladačky alebo tapetu – to vďaka okrúhlemu zrkadlu ešte viac vynikne.

A na výber sú aj ďalšie tvary. Sapho zaradilo do svojej ponuky zrkadlo do kúpeľne Sapho Tiga s oblúkovým tvarom. Poloblúkový tvar je charakteristický pre zrkadlo Aqualine Wega. Za pozornosť stojí aj Geberit Option v tvare skoseného oválu. Samostatnú kategóriu potom predstavuje rad Laufen Florakids. Zrkadlo v tvare tela húsenice je určené pre detských užívateľov.

Foto: Sanitino

S rámom, alebo bez?

Nie je náhoda, že väčšina zrkadiel do kúpeľne rám nemá. Zrkadlo bez rámu má väčšiu schopnosť splynúť s okolitým priestorom, čo je v súlade s moderným poňatím interiérového designu. Ten má byť viac minimalistický a funkčný a menej dekoratívny.

Ale zarámované kúpeľňové zrkadlá ešte úplne nezmizli. Niekedy sa také zrkadlo hodí. Dokáže vtlačiť kúpeľni akúsi osobnosť. Zrkadlo so zlatým rámom dodá priestoru pocit akejsi okázalosti, drevené zrkadlo samozrejme predstavuje stávku na prírodnú estetiku. Niekomu môže vyhovovať kovový rám, čo je výborná voľba pre industriálne ladený interiér.

Ochrana proti zahmlievaniu

Asi poznáte ten frustrujúci pocit, keď vystúpite z vane alebo sprchy, a vaše zrkadlo halí nepriestupný závoj pary. Najviac trpia dámy, ktoré sa práve chystajú na večierok a potrebujú naniesť make-up, čo logicky pred sprchou urobiť nemohli. Potom sa odporúčame pozrieť po zrkadle s odhmlievacou funkciou. Na súčasnom trhu je takých zrkadiel na výber veľa.

Osvetlenie

Ďalší praktický doplnok je osvietenie. Najčastejšie je riešené LED diódami umiestnenými po celom obvode zrkadla.

Stropné svetlo v kúpeľni je až príliš ostré, decentné LED podsvietenie zrkadla vám úplne postačí, keď do kúpeľne mierite na večerné čistenie zubov alebo keď si chcete užiť kúpeľ. Dvere miestnosti môžete nechať dokorán, toto svetlo toľko neruší ostatných členov vašej domácnosti.

LED osvetlenie je samozrejme aj úsporné. Výrobcovia udávajú životnosť LED diód, obvykle sa pohybuje rádovo o desiatky tisíc hodín, čo je dostačujúce aj pre rodinné domácnosti, kde je kúpeľňa veľmi využívaná. Systém zapínania osvetlenia sa môže líšiť – obvykle používate buď externý vypínač, alebo svetlá ovláda dotykový senzor.

Foto: Sanitino

Aké zrkadlo do malej kúpeľne?

Do veľkej kúpeľne veľké zrkadlo, do malej kúpeľne malé zrkadlo? Nie tak celkom. V skutočnosti platí skôr nepriama úmera. Už sme spomenuli, že vo veľkej kúpeľni môže byť malé zrkadlo logickou voľbou, naopak keď máte kúpeľňu o výmere 6 m2, veľké zrkadlo vytvorí ilúziu priestornosti. Okrem tohto optického efektu zrkadlo kúpeľňu skvele presvetlí. Vôbec nevadí, keď zrkadlo pokrýva väčšiu plochu steny.

Ďalšie možnosti

Už sme uviedli, že zrkadlo do kúpeľne okrem svojej základnej úlohy môže mať aj estetickú funkciu, ďalej miestnosť osvetľuje a zväčšuje ju. K tomu pridajme ešte jeden bod – zrkadlo vám môže poslúžiť ako miesto na odloženie dôležitých predmetov.

Niektoré zrkadlá disponujú z výroby poličkou. Kapitolou samou pre seba sú zrkadlové skrinky alias galerky. Niektoré majú dve poličky, iné tri – zmestia sa vám dovnútra hygienické potreby, kozmetické potreby a napríklad aj elektrický holiaci strojček alebo fén. Pre spotrebiče je viac než vhodné, aby vo vnútri bola k dispozícii elektrická zásuvka. Keď galerka ponúka navyše LED osvetlenie, nemôže majiteľ menšej kúpeľne váhať ani sekundu.

