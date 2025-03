Aká sedačka premení obývačku na štýlový klenot? Objavte čaro farieb

Plánujete kúpu novej sedačky, no neviete sa rozhodnúť, ktorá je pre vás tá pravá? V tomto článku nájdete niekoľko užitočných rád a trikov, ako si vybrať pohovku, ktorá nielen dobre vyzerá, ale dokáže odolať aj každodennému používaniu. A čo je skvelé, nebojte sa farebných odtieňov! V tomto roku sú farby vyslovene vítané a môžu oživiť každý priestor.

Sedačka ako srdce obývačky

Sedačka sa často považuje za srdce obývacej izby – je to miesto na oddych, sledovanie obľúbených seriálov a stretnutia s priateľmi či rodinou. Pri jej výbere by ste sa však nemali riadiť len pohodlím: dôležité je myslieť aj na veľkosť, tvar a farebné prevedenie, aby nenarušila celkový štýl a rozloženie interiéru.

1. Veľkosť a priestor: sedačka musí sedieť (doslova)

Prvým krokom by malo byť dôkladné zmeranie priestoru, kde plánujete sedačku umiestniť.

Dostatočný priestor okolo sedačky : Na pohodlné prechádzanie je ideálne nechať okolo pohovky aspoň pol metra voľnej plochy.

: Na pohodlné prechádzanie je ideálne nechať okolo pohovky aspoň pol metra voľnej plochy. Malý obývací priestor : Ak máte menšiu obývačku, zvážte menšiu klasickú sedačku, prípadne kompaktnú rohovú, ktorá efektívne využije rohy miestnosti.

: Ak máte menšiu obývačku, zvážte menšiu klasickú sedačku, prípadne kompaktnú rohovú, ktorá efektívne využije rohy miestnosti. Väčší priestor: Vo veľkej izbe si môžete dovoliť masívnejšiu sedačku, či už v tvare U, alebo priestrannejšie L-ko, kde sa pohodlne zmestí celá rodina či väčšia návšteva.

2. Materiál a jednoduchá údržba – víťazí praktickosť

Pri výbere poťahového materiálu buďte predovšetkým praktickí.

Deti a domáce zvieratá : Uprednostnite pevné, odolné látky, ktoré sa dajú ľahko udržiavať. Veľmi užitočné sú moderné poťahy s povrchovou úpravou proti škvrnám, ktorá dokáže zabrániť nepekným fľakom.

: Uprednostnite pevné, odolné látky, ktoré sa dajú ľahko udržiavať. Veľmi užitočné sú moderné poťahy s povrchovou úpravou proti škvrnám, ktorá dokáže zabrániť nepekným fľakom. Koža ako elegancia: Kožená sedačka pôsobí luxusne, vyžaduje si však pravidelnú starostlivosť, aby nepraskala a zachovala si atraktívny vzhľad. To znamená ošetrovanie vhodnými prípravkami, vďaka ktorým vydrží koža v dobrej kondícii dlhé roky.

3. Nebojte sa farieb – obývačka môže zažiariť

Zabudnite na nudné béžové či šedé tóny, ktoré sa síce ľahko kombinujú, ale niekedy pôsobia nevýrazne. Ak milujete farebné akcenty, smelo do toho!

Intenzívne odtiene : Tmavomodrá, sýta zelená alebo žltá sa výborne hodia do modernej obývačky a dokážu jej dodať výnimočnú atmosféru.

: Tmavomodrá, sýta zelená alebo žltá sa výborne hodia do modernej obývačky a dokážu jej dodať výnimočnú atmosféru. Opatrné experimentovanie: Pokiaľ stále váhate a neviete, či do farieb skutočne ísť, stavte na neutrálny základ v podobe sedačky v tlmenom odtieni a experimentujte so živými farbami na dekoračných vankúšoch, prehozoch či kobercoch.

Tip:

Ak premýšľate o tom, aký tvar pohovky sa vám najviac osvedčil, môžete sa zapojiť do ankety (hlasovať môžu iba prihlásení používatelia). Vaše skúsenosti môžu iným pomôcť pri zvažovaní, či dať prednosť klasickej dvoj- alebo trojmiestnej sedačke, prípadne rohovej verzii.

4. Štýl – zlaďte sedačku s celým interiérom

Každá sedačka má svoju „osobnosť“. Dôležité je, aby zapadla k ostatnému nábytku a doplnkom.

Minimalizmus : Ak ste fanúšikom čistých línií, jednoduchosti a vzdušného priestoru, dajte šancu sedačkám s hladkými plochami a neutrálnymi tónmi.

: Ak ste fanúšikom čistých línií, jednoduchosti a vzdušného priestoru, dajte šancu sedačkám s hladkými plochami a neutrálnymi tónmi. Retro nádych : Milujete nostalgické 60. roky? Vyberte si pohovku inšpirovanú týmto obdobím – vyznačuje sa charakteristickými oblejšími tvarmi, prípadne výraznými farebnými kombináciami.

: Milujete nostalgické 60. roky? Vyberte si pohovku inšpirovanú týmto obdobím – vyznačuje sa charakteristickými oblejšími tvarmi, prípadne výraznými farebnými kombináciami. Boho štýl: Ak vám lahodí prírodné materiály, voľnejšie tvary a množstvo textilných doplnkov, zamerajte sa na mäkké sedačky s bohato vrstvenými prikrývkami, vankúšmi či koberčekmi.

5. Pohodlie na prvom mieste – sedačku si vždy vyskúšajte

Nezabudnite, že sedačka nie je len ozdobou obývacej izby, ale hlavne vaším každodenným spoločníkom pri odpočinku. Pred kúpou si ju určite otestujte:

Sadnite si a ľahnite si : Skontrolujte, ako sa vám vstáva, či vám vyhovuje tvrdosť či mäkkosť vankúšov a operadiel.

: Skontrolujte, ako sa vám vstáva, či vám vyhovuje tvrdosť či mäkkosť vankúšov a operadiel. Dlhodobá kvalita: Kvalitné sedačky by mali vydržať pohodlné aj pri intenzívnom využívaní. Overte si, či je konštrukcia pevná a poťah odolný voči oderu.

Vybrať si správnu sedačku môže byť výzva, no ak začnete dôkladným meraním priestoru, zvážením vhodných materiálov a farebných možností, a nakoniec si ju v predajni aj reálne vyskúšate, pravdepodobne siahnete po takej, ktorá vám bude slúžiť celé roky. Nebojte sa pridať trochu farebnej iskry do obývačky, rozohnané farby a odvážne vzory často prinesú do domova jedinečnú atmosféru. A ak navyše zladiť sedačku s ostatnými prvkami zariadenia vrátane podlahy, môžete si byť istí, že vytvoríte miesto, kam sa každý rád vráti.