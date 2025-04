5 rád, na čo nezabudnúť pred začiatkom rekonštrukcie domu

Túžite po novom dome? Po priestore, kde vás obklopuje pokoj, čistota, nový dizajnový nábytok a atmosféra, z ktorej máte každý deň radosť? Cesta k vysnívanému bývaniu býva zároveň aj poriadna výzva. Aby všetko prebehlo hladko a bez zbytočného stresu, pripravili sme pre vás 5 praktických rád, na ktoré by ste pred rekonštrukciou nemali zabudnúť.

1. Kam s nábytkom?

Prvá veľká otázka, ktorá príde hneď po rozhodnutí rekonštruovať je: „Kde budeme mať všetky veci?” Ak prerábate dom izbu po izbe, dá sa to zvládnuť s presúvaním nábytku z miestnosti do miestnosti. Ale ak plánujete kompletnú rekonštrukciu, bude to náročnejšie.

Okrem garáži alebo záhradného altánku slúžia na uskladnenie aj montované haly, ktorú môžete využiť ako sklad. Tieto priestory chránia nábytok a veci pred prachom, poškodením a chaosom z prestavby.

2. Zabezpečte si elektrinu aj počas prác

Ak rekonštrukcia zahŕňa aj výmenu elektroinštalácie, myslite na potrebu elektrickej energie počas práce. Riešením je požičovňa elektrocentrál, ktorá vám umožní mať elektrinu po celý čas rekonštrukcie. Ide o praktické riešenie, ktoré vám ušetrí kopec nervov aj prestojov.

3. Overte si dostupnosť majstrov a zajednajte si ich vopred

Je veľmi dôležité, aby ste si vopred overili ich dostupnosť majstrov a zajednali si ich na konkrétny termín. Remeselnícke práce, ako elektrikár, inštalatér alebo obkladač, majú nabité termíny, takže sa môže stať, že budete musieť čakať na voľný termín. Preto je dôležité si odborníkov zajednať v dostatočnom predstihu.

4. Pripravte sa na vonkajšie práce a pohyb na pozemku

Ak rekonštrukcia zasiahne aj exteriér domu, nezabudnite si rezervovať pojazdné lešenie. Lešenie býva v sezóne rýchlo vypožičané, preto myslite dopredu a zabezpečte si ho včas.

Ak navyše chováte zvieratá iné, alebo hospodárske, je dôležité ich počas rekonštrukcie presťahovať na bezpečné miesto. Na dočasné ustajnenie dobre poslúžia fixačné klietky, ktoré zvieratá ochránia pred hlukom, a zvýšeným pohybom.

5. Nezabudnite na strechu!

Popri všetkých nezabúdajte na strechu. Tá si nielen počas rekonštrukcie odnesie poriadnu dávku prachu, odpadu, nánosov. K tomu si môžete zavolať odborníkov na čistenie strechy, ktorí sa o ňu postarajú a predĺži sa jej životnosť.

Tip na záver do interiéru:

Ak hľadáte dizajnový prvok do interiéru, ktorý je zároveň praktický aj krásny, interiérový tehlový obklad je moderný a veľmi populárny. Vizuálne vyniká v rustikálnych interiéroch, prináša prírodný a útulný charakter. Zároveň je veľmi odolný voči poškodeniu a ľahko sa čistí. Navyše dodá priestoru štruktúru a štýl bez potreby ďalších zložitých dekorácií.

Informačný servis